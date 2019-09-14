سيدة تضع مولودها على بلاط حمام مستشفى بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م

ولادة- أرشيفية

قال الدكتور أحمد الدسوقي، مدير مستشفى منية النصر المركزي بمحافظة الدقهلية، إن السيدة التي وضعت مولودها على بلاط حمام المستشفى، اليوم السبت، حالتها مستقرة إذ وصلت المستشفى الساعة السادسة صباحًا، ووضعت طفلها بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن الطفل دخل الحضانة لعدة ساعات ثم خرج معها الساعة 11 صباحًا، بعد الاطمئنان على صحته وصحة الأم، وانتهاء الإجراءات اللازمة للتطعيمات وغيرها، نافيا ما تردد عن غياب الأطباء بالمستشفى أو ورفض إدارة المستشفى استقبال الحالة ورعايتها.

وأوضح الدسوقي لـ"التحرير" أن السيدة وتدعى "وفاء محمد الطنطاوي"، 27 عامًا، من قرية برمبال الجديدة، جاءت إلى المستشفى وهي تعاني من آلام المخاض ورأس الجنين بدأ في الظهور وكانت في حالة حرجة وهي ولادة متكررة، ومثل تلك الحالات تلد في أي لحظة لأنها طبيعية وليست قيصرية، وأشرف على حالتها وتوليدها الدكتور سمير