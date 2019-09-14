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سيدة تضع مولودها على بلاط حمام مستشفى بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م
ولادة- أرشيفية
ولادة- أرشيفية
قال الدكتور أحمد الدسوقي، مدير مستشفى منية النصر المركزي بمحافظة الدقهلية، إن السيدة التي وضعت مولودها على بلاط حمام المستشفى، اليوم السبت، حالتها مستقرة إذ وصلت المستشفى الساعة السادسة صباحًا، ووضعت طفلها بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن الطفل دخل الحضانة لعدة ساعات ثم خرج معها الساعة 11 صباحًا، بعد الاطمئنان على صحته وصحة الأم، وانتهاء الإجراءات اللازمة للتطعيمات وغيرها، نافيا ما تردد عن غياب الأطباء بالمستشفى أو ورفض إدارة المستشفى استقبال الحالة ورعايتها.
وأوضح الدسوقي لـ"التحرير" أن السيدة وتدعى "وفاء محمد الطنطاوي"، 27 عامًا، من قرية برمبال الجديدة، جاءت إلى المستشفى وهي تعاني من آلام المخاض ورأس الجنين بدأ في الظهور وكانت في حالة حرجة وهي ولادة متكررة، ومثل تلك الحالات تلد في أي لحظة لأنها طبيعية وليست قيصرية، وأشرف على حالتها وتوليدها الدكتور سمير
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مياه الأمطار تغرق الكورنيش الجديد في مطروح (صور)

تسببت مياه الأمطار في مدينة مرسى مطروح اليوم السبت، في غرق شارع المينا القديم المتجه إلى الكورنيش الجديد وشاطئ روميل، حيث تسبب تراكم المياه بالشارع في عرقلة حركة السيارات. وذلك بعدما شهدت المحافظة منذ قليل أمطارا غزيرة، وسط حالة من الفرحة بين الأهالي والزوار والمصطافين، وذلك تزامنا مع استعدادات محافظة مطروح، المكثفة لمواجهة السيول والكوارث بمدن ومراكز المحافظة.
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السيسي عن بناء قصور رئاسية: «أه عملت بس مش لنفسي»

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، حقيقة بناء قصور رئاسية، قائلًا: "ناس بتسأل الحاجات اللي اتقالت دي عملتها ولا لا، اللي بيني وبينكم الثقة، مش أني أكبر من المساءلة أو إني مش عاوز ارد على كلام يتوجه لي، قالوا إني ببني قصور رئاسية أنا بنيت وببني وهبني، ومفيش حاجة باسمي، كله للدولة". وأضاف الرئيس، إنه لا يجب على الشعب المصري أن يقلق، أو يشعر بالتشكيك في مؤسسات الدولة، حيث إن الدولة ومؤسساتها لن تسمح أن يكون هناك شخص "مش كويس" مستمر فيها، مضيفًا: "ممكن يكون حد مش كويس موجود، وده طبيعي، بس اللي مش طبيعي إننا نقبله أو نشجعه أو نسكت عليه".
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السيسي عن تكاليف المدافن: «والله هذا كذب وافتراء»

نفى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما تم تداوله في الفترة الأخيرة بشأن تكاليف المدافن الخاصة بعائلته، قائلًا: "هذا كذب وافتراء". ولفت الرئيس السيسي خلال جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، أن ما تم إنجازه خلال الخمس سنوات الماضية ليس إنجاز شخص ولا حكومة، ولكن إنجاز أمة.
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نهاية غير متوقعة.. هكذا عرض شاب «فلاشة سلبيات» أمام الرئيس

في مفاجأة غير متوقعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فاجأ المخرج التليفزيوني تامر الخشاب، وأحد المشاركين في جلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع»، الحضور بطلبه عرض محتوى فلاشة أمام الرئيس تحتوي على سلبيات موجودة في الإنجازات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية لمحاسبة المقصرين. وبدا أن «الخشاب» يفاجئ مدير الجلسة، محمود التميمي، بطلبه عرض الفلاشة، مرجعاً السبب في طلبه إلى أنه «ليس كل الموجود على السوشيال ميديا مزيفا»، قبل أن يطلب إذن الرئيس لعرض الفلاشة، وهو ما وافق عليه الرئيس السيسي.
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بعد رحلة بحث.. الآلاف يشيعون جثمان «أحمد مجدي» بالدقهلية

شيع الآلاف من أهالي قرية ميت طاهر التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، فجر اليوم السبت، جثمان الطالب "أحمد مجدي"، طالب بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة المنصورة، إلى مقابر أسرته، وسط حزن ودموع أهالي القرية، والذي غرق منذ ثلاثة أيام، في بحر مدينة دمياط الجديدة أثناء التنزه مع أحد أصدقائه. وخرج الجثمان من مسجد قرية ميت طاهر عقب وصوله من مستشفى الأزهر بدمياط، حيث استغرق أكثر من 9 ساعات لانتشاله من أسفل صخور كان معلقا بالقرب من هيئة الميناء، وفي حالة تعفن وانتفاخ.
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«صحة الدقهلية» تحقق في مخالفات إدارة المنزلة

أمر الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، الشئون القانونية بالتحقيق مع مسؤولين في إدارة المنزلة الصحية، عقب اطلاعه على مذكرة مرفوعة من أشرف بكر عيد رئيس مجلس مركز المنزلة، عن لجنة المتابعة بالمجلس وأخرى من هاني الأمير مدير مكتب الصحة، تثبت انتشار الإهمال والمخالفات بالمبنى، وسوء حالة مخزن الإدارة وسوء حالة دوارات المياه وانتشار القاذورات بها، كما أمر بالتحقيق مع مسؤول تسجيل المواليد إذ استعان بنجله لمساعدته في انجاز مهام عمله داخل المكتب.
قوات الشرطة - أرشيفية

سقوط عصابة «نشل» نسائية في الدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، في ضبط تشكيل عصابي مكون من سيدتين تخصصتا في النشل وسرقة المبالغ المالية في دائرة قسم ميت غمر، آخرها سرقة شنطة بها 30 ألف جنيه من موظف على المعاش عقب خروجه من البنك الأهلي واستقلاله سيارة أجرة. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ إلى ضباط مركز ميت غمر، يفيد قيام سيدتين بسرقة "صبري. ع"، 61 عام، ومقيم بقرية جصفا، إذ تعقبوا خروجه من البنك وسرقوا الشنطة.
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