أبراهام يقود تشيلسي للفوز على ولفرهامبتون بخماسية

تحرير:أحمد سعيد ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م

تشيلسي

حقق فريق تشيلسي فوزًا عريضًا على نظيره ولفرهامبتون، بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج". جاءت أهداف تشيلسي في الشوط الأول عن طريق فيكايو توموري في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، وأضاف تامي أبراهام الهدفين الثاني والثالث في دقيقة 34، 41 من زمن المباراة. وفي الشوط الثاني أضاف تامي أبراهام هدفين متتاليين لصالح تشيلسي بالدقيقتين 41، 55، قبل أن يسجل هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح فريق وولفرهامبتون بالدقيقة 69 من زمن اللقاء.

ونجح باتريك كوتروني في تقليص الفارق لصالح ولفرهامبتون، وسجل الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 85، ولكن رد ميسون ماونت سريعًا وأضاف الهدف الخامس لفريق تشيلسي بالدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بفوز البلوز بنتيجة 5- 2. بهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس في جدول ترتيب