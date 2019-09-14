الشرطة ورحلة الـ7 أيام لفرض سيطرتها على المحافظات
جهود متواصلة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية على مدار أسبوع كامل لفرض سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد وفقا لاستراتيجية الوزارة التي ترتكز على الردع العام وتحقيق الوجود الشرطي
١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م
قوات الشرطة
أسبوع الحسم، شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
خلال الأسبوع المنقضي، وجه قطاع الأمن العام حملات تفتيشية مكبرة بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي استهدفت بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية، ضُبط خلالها 706 متهمين.
وجاءت أبرز
خلال الأسبوع المنقضي، وجه قطاع الأمن العام حملات تفتيشية مكبرة بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي استهدفت بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية، ضُبط خلالها 706 متهمين.
وجاءت أبرز النتائج لتلك المداهمات ضبط 4 قطع سلاح ناري، وضبط قطعتي سلاح أبيض، وضبط 8 قضايا اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (4.8 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر– 40 جراما لمخدر الحشيش– 575 جراما لمخدر الهيروين) وتنفيذ 4482 حكما قضائيا متنوعا، وتأمين تنفيذ 37 قرار إزالة وضبط 1300 قضية متنوعة.
في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط 661 قطعة سلاح ناري عبارة عن (رشاش- 63 بندقية آلية– 118 بندقية "مششخنة، غير مششخنة"– 51 طبنجة– 428 فردا محلى الصنع- 2995 طلقة مختلفة الأعيرة– 1752 قطعة سلاح أبيض) وضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (طبنجة- 12 فردا محليا- 5 طلقات نارية- أدوات وأجزاء التصنيع).
بالانتقال إلى تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 423 ألفا و684 حكما قضائيا على النحو التالي: 1611 حكم جناية، 151 ألفا و427 حكم حبس، 2121843 حكم غرامة و57803 أحكام مخالفة والإيقاع بـ17 تشكيلا عصابيا ضمت 57 متهمًا، ارتكبوا 72 حادث سرقة متنوعا.
وشملت الجهود ضبط 202 قضية أحداث، و17443 قضية مرافق عامة وإعادة 20 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 59 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 89 متهما بالإضافة إلى تأمين تنفيذ قرارات إزالة 2583 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف.
كما تم ضبط 254 ألفا و51 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها 39794 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و506 حالات قيادة تحت تأثير مخدر تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة الشرطة المتخصصة.
في مجال الأمن الاقتصادي تم ضبط 7052 قضية تموينية متنوعة جاءت على النحو التالي: ضبط 89 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 14078 أسطوانة، وضبط 16 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 87648 لترا.
كما تم ضبط 6947 قضية في مجال الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة، ومخالفات المخابز، وحيازة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بمضبوطات بلغت 1579,804 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة أبرزها ضبط 429 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمضبوطات وزنت 274 طنا، و168 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت 77 طنا.
كما تم ضبط 69 ألفا و386 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 48,024,369 مليون جنيه فضلا عن ضبط 1084 قضية فى مجال الضرائب والرسوم، وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا (791,802,081,1) مليار جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
فى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 920 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 999 متهما، و2612 قضية فى مجال الأمن السياحى (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار، حيازة قطع آثرية) إضافة إلى 14 قضية تهريب و90 قضية متنوعة.