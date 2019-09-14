مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت

تحرير:أحمد سعيد ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

الزمالك

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة، في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة من دوري أبطال إفريقيا، وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة المباراة لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيده، ويعاونه حمدين ديبا والشيخ مامادو، ومعهم لمغيفري بوشعيب حكما رابعا. ويرغب أبناء ميت عقبة أن يكونوا أول فريق مصري يفوز بالسنغال، بعد أن خاضت أندية مصر 4 مواجهات هناك، ولم تحقق أي انتصار، حيث تعرضت لـ3 هزائم وتعادل وحيد.

تشكيل الزمالك جاء كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وعبدالله جمعة ومحمد عنتر. خط الهجوم: عمر السعيد. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمود الونش ومحمود عبدالعزيز وكريم بامبو