رياضة

مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت

تحرير:أحمد سعيد ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
الزمالك
الزمالك
أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة، في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة من دوري أبطال إفريقيا، وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة المباراة لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيده، ويعاونه حمدين ديبا والشيخ مامادو، ومعهم لمغيفري بوشعيب حكما رابعا. ويرغب أبناء ميت عقبة أن يكونوا أول فريق مصري يفوز بالسنغال، بعد أن خاضت أندية مصر 4 مواجهات هناك، ولم تحقق أي انتصار، حيث تعرضت لـ3 هزائم وتعادل وحيد.
تشكيل الزمالك جاء كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وعبدالله جمعة ومحمد عنتر. خط الهجوم: عمر السعيد. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمود الونش ومحمود عبدالعزيز وكريم بامبو
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الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

الزمالك يسقط في السنغال أمام جينراسيون بدوري الأبطال

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق جينراسيون فوت بطل السنغال، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعهما مساء اليوم السبت، في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم (2019-2020)، المباراة بدأت بشكل هجومي من جانب لاعبي الأبيض إلا أن الدقائق الأولى من الشوط الأول لم تشهد تهديد حقيقي، وعلى عكس سير المباراة استغل مامي ليمامولاي خطأ في التمركز واستقبل الكرة على حدود المنطقة وتمكن من هز الشباك لحظة خروج محمد أبوجبل معلنا تقدم جينراسيون بهدف دون رد في الدقيقة 11 من عمر المباراة.
ايمن-اشرف

طبيب الأهلي يكشف إصابة أشرف.. وغموض موقفه من السوبر

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام كانو سبورت الغيني، بعد أن اضطر لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 83 متأثرًا بالإصابة وحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له. وفاز الأهلي على كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعهما في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا، سجل ثنائية القلعة الحمراء صلاح محسن ووليد سليمان. وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أيمن أشرف شعر بإجهاد في العضلتين الخلفيتين ولم يتمكن من استكمال اللقاء".
رينيه فايلر (4)

فايلر: كانو فريق مميز.. وسعيد بأول فوز لي مع الأهلي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أعرب عن سعادته بتحقيق الفوز الأول له مع المارد الأحمر على حساب كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعهما في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا، سجل ثنائية القلعة الحمراء صلاح محسن ووليد سليمان. وقال فايلر في المؤتمر الصحفي: "كان لدينا أكثر من فرصة في الشوط الأول، ولكن لم يحالفنا الحظ لحسن الحظ استطعنا ترجمة الفرص في الشوط الثاني لهدفين وتحقيق نتيجة مميزة قبل مباراة العودة".
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ميتشو

ميتشو: نشعر بمسؤولية تجاه تمثيل الزمالك ومصر

أبدى ميتشو، مدرب الزمالك، ثقته في لاعبي فريقه لتعويض غياب شيكابالا ومحمد أوناجم أمام جينيراسيون فوت السنغالي، في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال. وقال ميتشو في المؤتمر الصحفي: "بدايةً، أود أن أخبركم بسعادتي بالوجود في السنغال، هذا البلد الكبير كرويا في إفريقيا، والذي أخرج لنا ساديو ماني وإسماعيلا سار، وغيرهما من نجوم كرة القدم، وأشكركم أيضا على حسن الاستقبال الذي يليق بالزمالك والسنغال. لا نشعر بأي ضغوط قبل المباراة، وفي حقيقة الأمر، إننا نشعر بمسؤولية فقط تجاه تمثيل الزمالك، وتمثيل مصر بصفة عامة، وهذا ما نقلته للاعبين بالفعل".
هدف -الزمالك (2)

مفاجآت في قائمة الزمالك لرحلة السنغال

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي تستعد لمغادرة البلاد لرحلة السنغال لمواجهة جينيراسيون السنغالي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وتغادر بعثة الفارس الأبيض، صباح غدً الأربعاء، وشهدت قائمة الزمالك غياب محمود عبدالرازق "شيكابالا" للإصابة، بجانب المغربي محمد أوناجم لعدم أحقيته في المشاركة بالمباراة، بعدما تعثر قيده بسبب تأخر وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، ليشارك من دور الستة عشر.
طارق حامد

الزمالك يستعيد طارق حامد أمام مصر المقاصة

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جهود طارق حامد لاعب الوسط المدافع فى مواجهة نظيره فريق مصر المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، حيث تم استبعاده من مواجهتى الزمالك مع ديكاداها الصومالى فى الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا من أجل إراحته بعد مشاركاته المتتالية مع الفريق فى الموسم الماضى والمنتخب الوطني، مع خضوعه لبرنامج تأهيلى فى الفترة الأخيرة حتى يكون جاهزًا للعودة للمشاركة مع الفريق الأبيض بداية من لقاء المقاصة.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (6)

الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة بطل الصومال

أدى لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية خفيفة لمدة 15 دقيقة تحت قيادة أنطونيو مدرب الأحمال بعدها عقد ميتشو المدير الفني للفريق، جلسة سريعة مع اللاعبين بمنتصف الملعب في حضور الجهاز المعاون، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال المران. وقام المدير الفني للفريق، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران المقام، لأداء حصة فنية عقب إنهاء فقرة التدريبات التأهيلية. وأدت كل مجموعة تقسيمة في جزء صغير بالملعب تم استخدام مرمى صغير خلالها وقاد ميتشو مجموعة بنفسه، بينما قاد الثنائي أيمن عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف مجموعة أخرى.
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