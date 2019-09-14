جريمة

التحقيق مع طبيب نسي «فوطة» في بطن حامل بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٤ م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرارا بتكليف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بإجراء تحقيق طبي عاجل مع طبيب نساء وتوليد يمتلك عيادة خاصة بمركز ومدينة الحسينية؛ على خلفية اتهامه بالتسبب في تعريض حياة ربة منزل للخطر، وذلك بعدما ترك «فوطة» طبية في بطنها، وذلك أثناء إجراء عملية وضع لها داخل عيادته الخاصة. وأشار المحافظ إلى أن التحقيق سيتم من خلال الجهات القانونية بمديرية الشئون الصحية، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل القضية إلى النيابة العامة لعدم تكرار هذه الحوادث بصورة أو بأخرى.
وأمر المحافظ، مكتب المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، بإجراء تحقيق آخر، عاجل وسريع، والإطلاع على كافة الأوراق والمستندات التي تثبت صحة الواقعة، ورفع تقرير شامل فور انتهاء التحقيقات إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لاتخاذها القرار المناسب حيال الطبيب «المُهمل»، على حد وصف المحافظ.وأشار محافظ
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