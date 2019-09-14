رياضة

هدف قاتل لنيمار يمنح باريس سان جيرمان فوزا مهما

تحرير:محمد جمال ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م
نيمار
نيمار
حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا على ستراسبورج بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهم اليوم السبت على ملعب بارك دى برينس، والتى تأتى فى إطار الاسبوع الخامس من الدورى الفرنسي، وجاء الهدف مفاجأة للجميع حيث كان الهدف من توقيع نيمار دا سيلفا، والذى كان بدوره مفاجأة لجماهير الفريق الباريسي الذين هاجموه فى آخر مباراة للفريق. وباقتناص البى إس جى للثلاث نقاط يستر الفريق الباريسي محتلا المركز الأول برصيد 12 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن رين الوصيف برصيد 9 نقاط.
بدأت المباراة بسيطرة باريس سان جيرمان على أجواء المباراة وبمحاولات عديدة من الفريق الباريسي الوصول لمرمى نظيره ستراسبورج، لكنها كلها انتهت بالفشل. استمرت المحاولات الباريسية على مدار الشوط الثانى لينهى نيمار دا سيلفا مهاجم سان جيرمان الشوط بهدف فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بمقصية اقتنصت
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الأهلى -واطلع برة (2)

الأهلي يسقط كانو سبورت بثنائية في دوري أبطال إفريقيا

تمكن الأهلي من تحقيق فوزًا مهما على نظيره كانو سبورت بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد مالابو، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، المباراة بدأت بضغط كبير من جانب لاعبي الأهلي وحاول لاعبو الأطراف سواء أحمد فتحي أو علي معلول إرسال عرضيات مكثفة للاعبي الهجوم من أجل استغلال ثغرات دفاع كانو سبورت في الكرات العرضية، أول تهديد خطير من الأهلي كان من عرضية أحمد فتحي من الجبهة اليمنى حولها حمدي فتحي برأسه لتعلو العارضة في أول فرصة للأهلي.
تشيلسي-وولفرهامبتون‎ (1)

أبراهام يقود تشيلسي للفوز على ولفرهامبتون بخماسية

حقق فريق تشيلسي فوزًا عريضًا على نظيره ولفرهامبتون، بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج". جاءت أهداف تشيلسي في الشوط الأول عن طريق فيكايو توموري في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، وأضاف تامي أبراهام الهدفين الثاني والثالث في دقيقة 34، 41 من زمن المباراة. وفي الشوط الثاني أضاف تامي أبراهام هدفين متتاليين لصالح تشيلسي بالدقيقتين 41، 55، قبل أن يسجل هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح فريق وولفرهامبتون بالدقيقة 69 من زمن اللقاء.
توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (7)

توتنهام تقسو على كريستال بالاس برباعية نظيفة

نجح فريق توتنهام في تحقيق فوز ساحق على نظيره كريستال بالاس بأربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب توتنهام هوتسبير، فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل لصالح السبيرز سون هونج مين "هدفين" وإيريك لاميلا "هدفا"، وباتريك فان انخولت لاعب كريستال بالاس "هدفا" بالخطأ في مرماه. ويعد هذا الفوز الثامن على التوالى لتوتنهام على أرضهم وبين جماهيرهم فى المباريات التى استضافوا فيها كريستال بالاس.
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سانشيز

نجوم يواجهون فرقهم السابقة في دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت أمس الخميس، عن صدامات مرتقبة بين أندية ولاعبين سابقين في صفوفهم أو لاعبين يسعون إلى التعاقد معهم، وستكون البداية بصدام المجموعة الأولى بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، إذ يرغب الريال في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار والنجم الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة إن تمت فمن المنتظر أن تشهد رحيل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس إلى صفوف الفريق الباريسي، ومن المواجهات المرتقبة أيضًا صدام برشلونة مع كل من إنتر وبروسيا دورتموند.
نيمار (4)

تمت الصفقة.. نيمار في برشلونة خلال ساعات

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مع نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان، من أجل عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق العاصمة الفرنسية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، إذ أكدت شبكة «سكاي سبورت» البريطانية، اليوم الخميس، أن صفقة نجم البارسا تمت، والتوقيع على العقود الرسمية خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو ما يسبق الإعلان عن الصفقة من قبل البلوجرانا. ويبدو أن المفاوضات بين الطرفين قد شهدت انفراجة كبيرة، على الرغم من رفض الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي الدخول ضمن الصفقة التبادلية.
نيمار ‎ (1)

برشلونة يحدد موعد تقديم نيمار للجماهير

كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، اليوم الأربعاء، عن الموعد المبدئي الذي وضعه برشلونة من أجل تقديم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في ملعب كامب نو، ووفقًا للبرنامج، فإنَّ البارسا يعمل على أن يتم تقديم نيمار للجماهير ووسائل الإعلام، غدًا الخميس، في كامب نو. وأشار إلى أنه كي يتم تقديم اللاعب البرازيلي غدًا، يجب أن تحسم الصفقة بشكل رسمي اليوم الأربعاء، علمًا بأن آخر التقارير أوضحت الواردة من إسبانيا، أنَّ برشلونة عرض على سان جيرمان التخلي عن أكثر من لاعب بالإضافة إلى الأموال، للحصول على خدمات نيمار.
نيمار

الغموض يزداد حول مصيره.. نيمار يدخل عالم التمثيل

يبدو أن الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا على موعد مع تجربة جديدة في عالم الفن، حيث يقترب من الانضمام إلى أسرة عمل مسلسل الجريمة الإسباني "La Casa de Papel"، حيث من المقرر أن يقوم بدور شخصية راهب برازيلي خلال حلقتين في حلقات الموسم الثالث من المسلسل الذي سيتم عرضه على شبكة "نتفليكس". المسلسل الإسباني "La Casa de Papel" حطم الرقم القياسي في عدد المشاهدات حول العالم في أسبوع، حيث حقق أكثر من 34 مليون مشاهدة، وقام نيمار بتصوير المشاهد الخاصة به بداية العام الجاري.
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