هدف قاتل لنيمار يمنح باريس سان جيرمان فوزا مهما

تحرير:محمد جمال ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م

نيمار

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا على ستراسبورج بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهم اليوم السبت على ملعب بارك دى برينس، والتى تأتى فى إطار الاسبوع الخامس من الدورى الفرنسي، وجاء الهدف مفاجأة للجميع حيث كان الهدف من توقيع نيمار دا سيلفا، والذى كان بدوره مفاجأة لجماهير الفريق الباريسي الذين هاجموه فى آخر مباراة للفريق. وباقتناص البى إس جى للثلاث نقاط يستر الفريق الباريسي محتلا المركز الأول برصيد 12 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن رين الوصيف برصيد 9 نقاط.

بدأت المباراة بسيطرة باريس سان جيرمان على أجواء المباراة وبمحاولات عديدة من الفريق الباريسي الوصول لمرمى نظيره ستراسبورج، لكنها كلها انتهت بالفشل. استمرت المحاولات الباريسية على مدار الشوط الثانى لينهى نيمار دا سيلفا مهاجم سان جيرمان الشوط بهدف فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بمقصية اقتنصت



بدأت المباراة بسيطرة باريس سان جيرمان على أجواء المباراة وبمحاولات عديدة من الفريق الباريسي الوصول لمرمى نظيره ستراسبورج، لكنها كلها انتهت بالفشل.



استمرت المحاولات الباريسية على مدار الشوط الثانى لينهى نيمار دا سيلفا مهاجم سان جيرمان الشوط بهدف فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بمقصية اقتنصت لأبناء توخيل الثلاث نقاط.



وكانت مفاجأة المباراة مشاركة نيمار بعد التوتر الأخير بين اللاعب البرازيلي وجماهير سان جيرمان وذلك بعد رغبة الأول فى الرجوع لفريقه السابق برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، لكن اللاعب رد على الجماهير فى الملعب بهدف غال.