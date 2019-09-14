الأهلي يسقط كانو سبورت بثنائية في دوري أبطال إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م

الأهلي

تمكن الأهلي من تحقيق فوزًا مهما على نظيره كانو سبورت بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد مالابو، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، المباراة بدأت بضغط كبير من جانب لاعبي الأهلي وحاول لاعبو الأطراف سواء أحمد فتحي أو علي معلول إرسال عرضيات مكثفة للاعبي الهجوم من أجل استغلال ثغرات دفاع كانو سبورت في الكرات العرضية، أول تهديد خطير من الأهلي كان من عرضية أحمد فتحي من الجبهة اليمنى حولها حمدي فتحي برأسه لتعلو العارضة في أول فرصة للأهلي.

وحاول لاعبو كانو سبورت في الشوط الأول الاعتماد على الكرات الطويلة إلا أنه تصدى لها الثنائي أحمد فتحي ومحمود متولي لتمر أول 20 دقيقة بالتعادل السلبي بين الفريقين. وأهدر أحمد الشيخ فرصة هدف محقق بعدما تلقى تمريرة مميزة من مروان محسن ومر من المدافعين قبل أن يتدخل الحارس داخل منطقة الجزاء ويمسك الكرة، ليتهي