رياضة

الأهلي يسقط كانو سبورت بثنائية في دوري أبطال إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م
الأهلي
الأهلي
تمكن الأهلي من تحقيق فوزًا مهما على نظيره كانو سبورت بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد مالابو، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، المباراة بدأت بضغط كبير من جانب لاعبي الأهلي وحاول لاعبو الأطراف سواء أحمد فتحي أو علي معلول إرسال عرضيات مكثفة للاعبي الهجوم من أجل استغلال ثغرات دفاع كانو سبورت في الكرات العرضية، أول تهديد خطير من الأهلي كان من عرضية أحمد فتحي من الجبهة اليمنى حولها حمدي فتحي برأسه لتعلو العارضة في أول فرصة للأهلي.
وحاول لاعبو كانو سبورت في الشوط الأول الاعتماد على الكرات الطويلة إلا أنه تصدى لها الثنائي أحمد فتحي ومحمود متولي لتمر أول 20 دقيقة بالتعادل السلبي بين الفريقين. وأهدر أحمد الشيخ فرصة هدف محقق بعدما تلقى تمريرة مميزة من مروان محسن ومر من المدافعين قبل أن يتدخل الحارس داخل منطقة الجزاء ويمسك الكرة، ليتهي
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نيمار

هدف قاتل لنيمار يمنح باريس سان جيرمان فوزا مهما

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا على ستراسبورج بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهم اليوم السبت على ملعب بارك دى برينس، والتى تأتى فى إطار الاسبوع الخامس من الدورى الفرنسي، وجاء الهدف مفاجأة للجميع حيث كان الهدف من توقيع نيمار دا سيلفا، والذى كان بدوره مفاجأة لجماهير الفريق الباريسي الذين هاجموه فى آخر مباراة للفريق. وباقتناص البى إس جى للثلاث نقاط يستر الفريق الباريسي محتلا المركز الأول برصيد 12 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن رين الوصيف برصيد 9 نقاط.
تشيلسي-وولفرهامبتون‎ (1)

أبراهام يقود تشيلسي للفوز على ولفرهامبتون بخماسية

حقق فريق تشيلسي فوزًا عريضًا على نظيره ولفرهامبتون، بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج". جاءت أهداف تشيلسي في الشوط الأول عن طريق فيكايو توموري في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، وأضاف تامي أبراهام الهدفين الثاني والثالث في دقيقة 34، 41 من زمن المباراة. وفي الشوط الثاني أضاف تامي أبراهام هدفين متتاليين لصالح تشيلسي بالدقيقتين 41، 55، قبل أن يسجل هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح فريق وولفرهامبتون بالدقيقة 69 من زمن اللقاء.
توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (7)

توتنهام تقسو على كريستال بالاس برباعية نظيفة

نجح فريق توتنهام في تحقيق فوز ساحق على نظيره كريستال بالاس بأربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب توتنهام هوتسبير، فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل لصالح السبيرز سون هونج مين "هدفين" وإيريك لاميلا "هدفا"، وباتريك فان انخولت لاعب كريستال بالاس "هدفا" بالخطأ في مرماه. ويعد هذا الفوز الثامن على التوالى لتوتنهام على أرضهم وبين جماهيرهم فى المباريات التى استضافوا فيها كريستال بالاس.
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الأهلى -واطلع برة (12)

مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة كانو سبورت

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية وخصوصًا أنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجواياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
مران -الأهلي- في -غينيا‎ (1)

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام كانو سبورت

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية خصوصًا وأنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
مران -الأهلي- في -غينيا‎ (3)

الأهلي يختتم تدريباته الجماعية استعدادًا لكانو سبورت

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على ملعب مالابو استعدادًا لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر إقامتها غدًا السبت في تمام السادسة مساء، ضمن ذهاب مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، واشتمل مران اليوم على تدريبات بدنية خفيفة وتقسيمة بالكرة تخللها عدد من الجمل التكتيكية تحت إشراف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق. وقاد فقرة تدريبات بدنية بالكرة لمدة 30 دقيقة، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية مع بداية المران شارك فيها جميع اللاعبين.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

بسبب الحكام.. تأجيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي

تأجل الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، إلى صباح غدٍ السبت، بسبب تأخر وصول طاقم حكام المباراة، بعد أن كان من المقرر عقد الاجتماع في العاشرة من صباح اليوم الجمعة وتم تأجيله للعاشرة مساء اليوم، قبل أن يتم تأجيله للمرة الثانية لعدم وصول طاقم التحكيم وتم تحديد الثامنة من صباح غدٍ السبت موعدًا للاجتماع الفني. وتأهل الأهلي للدور 32 من البطولة الإفريقية بعد الفوز على اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13/0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب اللتان أُقيمتا في ملعب برج العرب.
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