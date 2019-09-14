نورويتش يفاجأ السيتي بالفوز بثلاثية فى البريميرليج

تحرير:محمد جمال ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م

نورويتش

نجح فريق نورويتش سيتي فى تقديم مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على نظيره مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعتهم اليوم السبت على ملعب كارو رود فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البرميرليج)، ليحصد نورويتش أغلى ثلاث نقاط فى بطولة البريمرليج، ويكمل سلسة المفاجآت والأداء المتميز الذى يظهر به منذ الصعود للدورى الممتاز خلال الموسم الحالى. ويملك نورويتش فى رصيده سبع نقاط محتلا بها المركز الثانى عشر من جدول البريميرليج.

بدأ الشوط الأول بسيطرة من فريق مانشستر سيتي على أجواء المباراة، لكن نورويتش سيتي تمكن من قص شريط الأهداف فى الدقيقة 18 من عمر المباراة بأقدام كينى ماك لين لاعب وسط الفريق، ليعزز تقدم نورويتش فى الدقيقة 28 من عمر المباراة بأقدام تود كانتويل، ولكن على الجانب الآخر تمكن أجويرو من تعديل النتيجة بهدف سجله