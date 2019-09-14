رياضة

نورويتش يفاجأ السيتي بالفوز بثلاثية فى البريميرليج

تحرير:محمد جمال ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م
نورويتش
نورويتش
نجح فريق نورويتش سيتي فى تقديم مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على نظيره مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعتهم اليوم السبت على ملعب كارو رود فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البرميرليج)، ليحصد نورويتش أغلى ثلاث نقاط فى بطولة البريمرليج، ويكمل سلسة المفاجآت والأداء المتميز الذى يظهر به منذ الصعود للدورى الممتاز خلال الموسم الحالى. ويملك نورويتش فى رصيده سبع نقاط محتلا بها المركز الثانى عشر من جدول البريميرليج.
بدأ الشوط الأول بسيطرة من فريق مانشستر سيتي على أجواء المباراة، لكن نورويتش سيتي تمكن من قص شريط الأهداف فى الدقيقة 18 من عمر المباراة بأقدام كينى ماك لين لاعب وسط الفريق، ليعزز تقدم نورويتش فى الدقيقة 28 من عمر المباراة بأقدام تود كانتويل، ولكن على الجانب الآخر تمكن أجويرو من تعديل النتيجة بهدف سجله
اقرأ المزيد
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

الزمالك يسقط في السنغال أمام جينراسيون بدوري الأبطال

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق جينراسيون فوت بطل السنغال، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعهما مساء اليوم السبت، في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم (2019-2020)، المباراة بدأت بشكل هجومي من جانب لاعبي الأبيض إلا أن الدقائق الأولى من الشوط الأول لم تشهد تهديد حقيقي، وعلى عكس سير المباراة استغل مامي ليمامولاي خطأ في التمركز واستقبل الكرة على حدود المنطقة وتمكن من هز الشباك لحظة خروج محمد أبوجبل معلنا تقدم جينراسيون بهدف دون رد في الدقيقة 11 من عمر المباراة.
ايمن-اشرف

طبيب الأهلي يكشف إصابة أشرف.. وغموض موقفه من السوبر

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام كانو سبورت الغيني، بعد أن اضطر لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 83 متأثرًا بالإصابة وحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له. وفاز الأهلي على كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعهما في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا، سجل ثنائية القلعة الحمراء صلاح محسن ووليد سليمان. وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أيمن أشرف شعر بإجهاد في العضلتين الخلفيتين ولم يتمكن من استكمال اللقاء".
رينيه فايلر (4)

فايلر: كانو فريق مميز.. وسعيد بأول فوز لي مع الأهلي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أعرب عن سعادته بتحقيق الفوز الأول له مع المارد الأحمر على حساب كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعهما في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا، سجل ثنائية القلعة الحمراء صلاح محسن ووليد سليمان. وقال فايلر في المؤتمر الصحفي: "كان لدينا أكثر من فرصة في الشوط الأول، ولكن لم يحالفنا الحظ لحسن الحظ استطعنا ترجمة الفرص في الشوط الثاني لهدفين وتحقيق نتيجة مميزة قبل مباراة العودة".
اقرأ المزيد من الأخبار
ليفربول‎ (1)

ليفربول يسعى للحفاظ على العلامة الكاملة أمام نيوكاسل

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، نظيره نيوكاسل الـ14 برصيد 4 نقاط، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، ويعول الريدز في مباراة اليوم على خدمات نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الذي تمكن من هز شباك نيوكاسل في آخر 3 مباريات في الدوري، وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل مانشستر يونايتد الثامن برصيد 5 نقاط، نظيره ليستر سيتي الثالث برصيد 8 نقاط، على ملعب الأولد ترافورد في تمام الساعة 4:00 عصرًا.
مانشستر سيتي‎

تقنية الفيديو سقطت في 4 أخطاء بالبريميرليج

قال مايك رايلي رئيس رابطة الحكام المحترفين في إنجلترا، إن اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد لم يمنع من اتخاذ أربعة قرارات خاطئة في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وأضاف رايلي، الذي يرأس الرابطة التي تشرف على تطبيق تقنية حكم الفيديو في إنجلترا، أن التقنية مثلت "قيمة مضافة للرياضة"، لكنه استطرد قائلا إن هناك وقائع كان يجب فيها على الحكم التراجع عن قراره، وتابع: "إذا ما نظرت في مباريات الجولات الأربع التي أقيمت، تم فحص 227 واقعة، ومن بين تلك الوقائع تم تغيير ستة قرارات. نعتقد أنه كان يجب تغيير 10 قرارات في المجمل".
مانشستر سيتي‎

السيتي يتخطى المليار دولار.. أغلى 10 فرق في العالم

دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التاريخ، بعدما أصبح أول نادٍ في العالم تبلغ قيمة لاعبيه أكثر من مليار يورو، وذلك وفقًا لمرصد «CIES» الخاص بإحصاءات كرة القدم، وأصبح مانشستر سيتي أول نادٍ يخترق حاجز المليار يورو، حيث تكلف تشكيلة الفريق 1.014 مليار يورو، ليتصدر قائمة أكثر أندية العالم من حيث القيمة التسويقية للاعبيه، يليه باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 913 مليون يورو، فيما حل ريال مدريد المركز الثالث بـ902 مليون يورو، واحتل مانشستر يونايتد في المركز الرابع عالميا والثاني إنجليزيا برصيد 751 مليون يورو.
محمد-صلاح (4)

6 لاعبين يطيحون بمحمد صلاح خارج قائمة الأفضل في البريميرليج

استبعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح نجم ليفربول، من قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج خلال شهر أغسطس، معلنا اليوم الجمعة، قائمة تضم 6 لاعبين، سيطر عليها بشكل واضح فريق مانشستر سيتي بثلاث نجوم، هم: سيرجيو أجويرو، ورحيم سترلينج، وكيفين دي بروين، بالإضافة إلى تيمو بوكي مهاجم فريق نوريتش سيتي، وأشلي بارنز مهاجم بيرنلي، وشهدت القائمة حضور مميز للبرازيلي روبرتو فيرمينيو، نجم فريق ليفربول الذي يتصدر جدول ترتيب المسابقة بعد مرور 4 جولات.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org