فايلر: كانو فريق مميز.. وسعيد بأول فوز لي مع الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م

فايلر

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أعرب عن سعادته بتحقيق الفوز الأول له مع المارد الأحمر على حساب كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعهما في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا، سجل ثنائية القلعة الحمراء صلاح محسن ووليد سليمان. وقال فايلر في المؤتمر الصحفي: "كان لدينا أكثر من فرصة في الشوط الأول، ولكن لم يحالفنا الحظ لحسن الحظ استطعنا ترجمة الفرص في الشوط الثاني لهدفين وتحقيق نتيجة مميزة قبل مباراة العودة".

وتابع: "فريق كانو يلعب كرة مميزة، واستطاعوا المحافظة على نظافة شباكهم في الشوط الأول بشكل كبير وأن يخرج بتعادل سلبي وسعيد أن لعبت أمام هذا الفريق". وأضاف: "فريق كانو ليس المشكلة من حيث القوة أو الضعف لكن المشكلة في ارضية الملعب اللاعبين عانوا بشكل كبير من الأرضية". وأتم: "سعيد بأول فوز لي مع