جريمة

قاتل ابن عمه بالوراق: «سرق حتة خشبة علشان يعمل عشة»

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م
جثة
جثة
مشادة كلامية عابرة بين "ميدو" ونجل عمه الذي يكبره بعام، انتهت بتدخل الأهل لاسيما أن كليهما يقيمان في نفس العقار "منزل عائلة"، ظن الجميع أن الأمر انتهى دون شحناء لكن في المساء تجدد الخلاف بشكل أكثر دموية، تراشق ولاد العم بالألفاظ على مرأى ومسمع المارة، سرعان ما تطور إلى مشاجرة تدخل خلالها أشقاء كل منهما، ليختلس صاحب الـ23 سنة لحظات صعد فيها درجات السلم وصولا إلى مطبخ منزله، استل سكينا، وهمَّ للفتك بنجل عمه "ميدو" فسدد له طعنة نافذة في الصدر أردته قتيلا في الحال.
تفاصيل الجريمة المؤسفة تعود إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بحي الوراق. انتقل إلى محل البلاغ سيادة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، عُثر على جثة أحمد ميدو، 22 سنة، يرتدي كامل ملابسه، وبها طعنة في
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التحقيق مع طبيب نسي «فوطة» في بطن حامل بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرارا بتكليف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بإجراء تحقيق طبي عاجل مع طبيب نساء وتوليد يمتلك عيادة خاصة بمركز ومدينة الحسينية؛ على خلفية اتهامه بالتسبب في تعريض حياة ربة منزل للخطر، وذلك بعدما ترك «فوطة» طبية في بطنها، وذلك أثناء إجراء عملية وضع لها داخل عيادته الخاصة. وأشار المحافظ إلى أن التحقيق سيتم من خلال الجهات القانونية بمديرية الشئون الصحية، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل القضية إلى النيابة العامة لعدم تكرار هذه الحوادث بصورة أو بأخرى.
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الشرطة ورحلة الـ7 أيام لفرض سيطرتها على المحافظات

أسبوع الحسم، شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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السر في الشنطة.. قصة سقوط عصابة تسفير الشباب للخارج

الثراء السريع -أو الفاحش كما يطلق عليه البعض- له طرق عدة غالبيتها غير مشروعة بالمخالفة للقانون، لطالما ارتبط ذلك الحلم بعالم الإجرام بغض الطرف عن الطريقة، ذلك ما أقدم عليه 10 أشخاص بينهم اثنان يحملان جنيسة دولة عربية، ويقيم أحدهما في دولة أجنبية، ورغم اختلاف الثقافات جمعتهم "المصلحة" وحلم مشبوه، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تسهيل سفر راغبي العمل بالدول العربية والأجنبية خاصة الشباب بموجب تأشيرات سفر "مزورة" أو الهروب عبر الشواطئ في اتجاه سواحل إحدى الدول الأجنبية.
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تأجيل محاكمة 12 متهمًا بخلية داعش لـ23 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والترويج للتنظيم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتكوين جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالقانون وتعطيل العمل بالدستور، عن طريق التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، وارتكاب جرائم من شأنها الإخلال بالأمن العام بالبلاد والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بالبلاد، وتعريض أمنه للخطر، ومن أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، إلى جلسة 23 سبتمبر الجاري، لاستكمال سماع الشهود.
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«سبناه عايش».. سر الحبر الأزرق في كشف جريمة السلام

رائحة كريهة قادت قاطني العقار إلى خبر غير سار، حيث عثروا على جثة جارهم مسجاة على أرضية الصالة مرتديا ملابسه كاملة، وأبلغوا شرطة النجدة التي أخطرت بدورها قسم شرطة أول السلام بمديرية أمن القاهرة، وانتقل مأمور القسم على رأس قوة أمنية إلى محل البلاغ، وفرضوا كردونا أمنيا دون السماح باقتراب أحد من مسرح الجريمة لدى اكتشاف رجال المعمل الجنائي وجود شبهة جنائية وأن الوفاة ليست طبيعية. الغموض تكشف مع جهود رجال إدارة البحث الجنائي بمباحث العاصمة تحت إشراف اللواء محمد منصور.
جثة

الخال قاتل.. الأم استنجدت بشقيقها فقتل فلذة كبدها

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخصوص الجزئية، اليوم الأحد، حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ابن شقيقته إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لدى محاولته تأديبيه جراء اعتداءه على والدته بالضرب، إذ تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد عبد السلام مأمور قسم شرطة الخصوص بوصول إشارة من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "محمد. ع. ط" 23 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعي وتوفى عقب وصوله، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
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«ملحقش يفرح».. عريس العمرانية قتلته زوجته بعد 4 شهور

لم يكد يهنأ "أحمد" بدخوله "عش الزوجية"، 30 يوما "شهر عسل" ثم 3 أشهر كانت عمر تلك الزيجة، لحظات فارقة عصفت بأركان المنزل المتواضع في عقار سكني بشارع المستشفى بحي العمرانية غربي محافظة الجيزة، كعادته كل مساء لدى عودته من عمله بعد يوم عمل شاق، عمد العامل البسيط إلى الدخول في وصلة مزاح مع رفيقة دربه، لم يدر بخلده أن تلك الوصلة ستكتب الفصل الأخير في حياته مقتولا على يد أقرب الناس إليه بعد العثو عليه جثة هامدة بها 3 طعنات في أماكن متفرقة بالجسم في جريمة أضحت حديث أهالي العمرانية.
طعنات-سكين-جريمة

وصلة مزاح انتهت بجريمة.. سيدة تقتل زوجها في الجيزة

أصوات ضحك مرتفعة تبعتها مشادة كلامية حادة وتراشق بألفاظ "خارجة" حتى أطبق الصمت على المكان دون مقدمات معلنا وقوع جريمة قتل بطولة ربة منزل وضحيتها الزوج المغلوب على أمره، في نطاق محافظة الجيزة وتحديدا بقطاع الغرب، سجل محضر قسم الشرطة جريمة مؤسفة إذ أقدمت سيدة على قتل زوجها، سددت له طعنات بأماكن متفرقة بالجسم بعد وصلة مزاح امتدت دقائق انتهت بمقتل "رب البيت" ممزق الجسد، وفي أقل من ساعة نجح رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في إلقاء القبض على المتهمة.
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