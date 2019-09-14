قاتل ابن عمه بالوراق: «سرق حتة خشبة علشان يعمل عشة»

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م

جثة

مشادة كلامية عابرة بين "ميدو" ونجل عمه الذي يكبره بعام، انتهت بتدخل الأهل لاسيما أن كليهما يقيمان في نفس العقار "منزل عائلة"، ظن الجميع أن الأمر انتهى دون شحناء لكن في المساء تجدد الخلاف بشكل أكثر دموية، تراشق ولاد العم بالألفاظ على مرأى ومسمع المارة، سرعان ما تطور إلى مشاجرة تدخل خلالها أشقاء كل منهما، ليختلس صاحب الـ23 سنة لحظات صعد فيها درجات السلم وصولا إلى مطبخ منزله، استل سكينا، وهمَّ للفتك بنجل عمه "ميدو" فسدد له طعنة نافذة في الصدر أردته قتيلا في الحال.

تفاصيل الجريمة المؤسفة تعود إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بحي الوراق. انتقل إلى محل البلاغ سيادة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، عُثر على جثة أحمد ميدو، 22 سنة، يرتدي كامل ملابسه، وبها طعنة في