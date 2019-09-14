رياضة

طبيب الأهلي يكشف إصابة أشرف.. وغموض موقفه من السوبر

تحرير:أحمد سعيد ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م
أيمن أشرف
أيمن أشرف
كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام كانو سبورت الغيني، بعد أن اضطر لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 83 متأثرًا بالإصابة وحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له. وفاز الأهلي على كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعهما في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا، سجل ثنائية القلعة الحمراء صلاح محسن ووليد سليمان. وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أيمن أشرف شعر بإجهاد في العضلتين الخلفيتين ولم يتمكن من استكمال اللقاء".
وأضاف: "اللاعب سيخضع لفحص طبي لتحديد مدة غيابه عن الفريق". وواصل: "تحديد إمكانية خوضه لقاء السوبر المصري معلقة وسيتم الإعلان عن الموقف النهائي عقب الخضوع لفحص طبي وأشعة الرنين المغناطيسي. وتقام مباراة الإياب يوم 27 من سبتمبر الجاري، ولم يتم تحديد ملعب المباراة حتى الآن، وتعود بعثة الأهلي من غينيا
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الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

الزمالك يسقط في السنغال أمام جينراسيون بدوري الأبطال

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق جينراسيون فوت بطل السنغال، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعهما مساء اليوم السبت، في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم (2019-2020)، المباراة بدأت بشكل هجومي من جانب لاعبي الأبيض إلا أن الدقائق الأولى من الشوط الأول لم تشهد تهديد حقيقي، وعلى عكس سير المباراة استغل مامي ليمامولاي خطأ في التمركز واستقبل الكرة على حدود المنطقة وتمكن من هز الشباك لحظة خروج محمد أبوجبل معلنا تقدم جينراسيون بهدف دون رد في الدقيقة 11 من عمر المباراة.
رينيه فايلر (4)

فايلر: كانو فريق مميز.. وسعيد بأول فوز لي مع الأهلي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أعرب عن سعادته بتحقيق الفوز الأول له مع المارد الأحمر على حساب كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعهما في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا، سجل ثنائية القلعة الحمراء صلاح محسن ووليد سليمان. وقال فايلر في المؤتمر الصحفي: "كان لدينا أكثر من فرصة في الشوط الأول، ولكن لم يحالفنا الحظ لحسن الحظ استطعنا ترجمة الفرص في الشوط الثاني لهدفين وتحقيق نتيجة مميزة قبل مباراة العودة".
نورويتش-سيتي‎

نورويتش يفاجأ السيتي بالفوز بثلاثية فى البريميرليج

نجح فريق نورويتش سيتي فى تقديم مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على نظيره مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعتهم اليوم السبت على ملعب كارو رود فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البرميرليج)، ليحصد نورويتش أغلى ثلاث نقاط فى بطولة البريمرليج، ويكمل سلسة المفاجآت والأداء المتميز الذى يظهر به منذ الصعود للدورى الممتاز خلال الموسم الحالى. ويملك نورويتش فى رصيده سبع نقاط محتلا بها المركز الثانى عشر من جدول البريميرليج.
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الأهلى -واطلع برة (12)

مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة كانو سبورت

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية وخصوصًا أنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجواياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
حسام-عاشور

تفاصيل جلسة كبار الأهلي مع اللاعبين قبل مباراة كانو

عقد حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مطولة مع زملائهم في الفريق وطالبوهم ببذل أقصى جهودهم لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام كانو سبورت ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتحدث اللاعبون الكبار مع زملائهم عن ضرورة الفوز في لقاء الذهاب، وهو ما يمنح الفريق الأفضلية في حسم التأهل لدور المجموعات. وأكد اللاعبون الكبار أن الفرق الكبيرة تسعى دائما لتحقيق هدف واحد، وهو الفوز، سواء كانت تلعب على ملعبها أو خارجه، وبصرف النظر عن مكان المباراة.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

بسبب الحكام.. تأجيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي

تأجل الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، إلى صباح غدٍ السبت، بسبب تأخر وصول طاقم حكام المباراة، بعد أن كان من المقرر عقد الاجتماع في العاشرة من صباح اليوم الجمعة وتم تأجيله للعاشرة مساء اليوم، قبل أن يتم تأجيله للمرة الثانية لعدم وصول طاقم التحكيم وتم تحديد الثامنة من صباح غدٍ السبت موعدًا للاجتماع الفني. وتأهل الأهلي للدور 32 من البطولة الإفريقية بعد الفوز على اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13/0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب اللتان أُقيمتا في ملعب برج العرب.
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رسميًا.. غياب وليد أزارو عن مباراة كانو سبورت

تأكد غياب وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية غدا السبت، ضمن ذهاب مباريات دور الـ32 من عمر دوري أبطال إفريقيا، بسبب معاناته من إصابة الركبة، وقال خالد محمود، طبيب الفريق إن اللاعب خضع لفحص طبي قبل بداية المران أثبت عدم جاهزيته بشكل كامل لخوض مباراة الغد. وأضاف طبيب الأهلي أن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق فضل عدم المجازفة باللاعب الذي لم تكتمل جاهزيته بشكل كامل، خصوصا أن الفريق أمامه مباراة مهمة عقب 4 أيام أمام الزمالك، ومن بعدها مباراة العودة أمام كانو سبورت.
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