طبيب الأهلي يكشف إصابة أشرف.. وغموض موقفه من السوبر

تحرير:أحمد سعيد ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م

أيمن أشرف

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام كانو سبورت الغيني، بعد أن اضطر لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 83 متأثرًا بالإصابة وحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له. وفاز الأهلي على كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعهما في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا، سجل ثنائية القلعة الحمراء صلاح محسن ووليد سليمان. وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أيمن أشرف شعر بإجهاد في العضلتين الخلفيتين ولم يتمكن من استكمال اللقاء".

وأضاف: "اللاعب سيخضع لفحص طبي لتحديد مدة غيابه عن الفريق". وواصل: "تحديد إمكانية خوضه لقاء السوبر المصري معلقة وسيتم الإعلان عن الموقف النهائي عقب الخضوع لفحص طبي وأشعة الرنين المغناطيسي. وتقام مباراة الإياب يوم 27 من سبتمبر الجاري، ولم يتم تحديد ملعب المباراة حتى الآن، وتعود بعثة الأهلي من غينيا