إرهاب

بعد مقتل حمزة بن لادن.. هل تنتهي «القاعدة»؟

عرضت واشنطن في فبراير مكافأة تصل إلى مليون دولار مقابل أي معلومات تساعد في العثور عليه واتهمته بأنّه ترقى في القاعدة وباتت له مسؤوليات بعد مقتل والده في 2011
تحرير:أحمد منصور ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م
حمزة بن لادن
حمزة بن لادن
لم يمر سوى ستة أشهر على رصد الولايات المتحدة الأمريكية، مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على حمزة نجل أسامة بن لادن، حتى أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه اليوم خبر مقتله. الرئيس الأمريكي، قال في بيان "قُتل حمزة بن لادن، المسؤول الكبير في القاعدة ونجل أسامة بن لادن، في عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها الولايات المتحدة في منطقة بين أفغانستان وباكستان"، من دون أن يحدد تاريخ هذه العملية، بحسب "فرانس برس".
ترامب أكد أن "حمزة بن لادن خطط وعمل مع مجموعات إرهابية مختلفة"، ونهاية أغسطس، كان وزير الدفاع مارك إسبر أول مسؤول أمريكي يتحدث علنا عن مقتل حمزة، وردا على سؤال عن مقتل الأخير خلال مقابلة تليفزيونية، قال "هذا ما علمته". ووفقا لمعلومات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" في نهاية يوليو، فإنّ مقتل حمزة بن لادن،
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تنظيم-جبهة-النصرة

إرهابيو النصرة يمنعون المدنيين من مغادرة إدلب

أقدمت جبهة النصرة الإرهابية، اليوم السبت، على منع العديد من السيارات التي تقل الأهالي من الخروج من محافظة إدلب، وقامت بإطلاق الرصاص عليها. كانت القوات الحكومية السورية قد فتحت ممرا آمنًا، للسماح لسكان من إدلب شمال غربي البلاد بالمغادرة، لكن "لم يخرج أحد". وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا": إن "المتشددين الذين يسيطرون على معظم محافظة إدلب، التي يقطنها نحو 3 ملايين شخص، منعوا المدنيين من مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة عبر معبر أبو الضهور".
قوات-عراقية

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على إرهابيين بالموصل

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال إرهابيين اثنين في منطقة «القيارة» جنوبي مدينة الموصل، إذ ذكرت المدرية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، أن قوات مديرية الاستخبارات العسكرية في الفوج الثاني لواء المشاة 76 والفرقة 16 قيادة عمليات نينوي بالتعاون مع مكتب استخبارات ومكافحة إرهاب نينوي، ألقت القبض على اثنين من الإرهابيين بعد نصب كمين لهما في مدخل القيارة الجنوبي بالموصل، مشيرة إلى إلى أن المتهمين هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
ديارر

مقتل وإصابة 17 في انفجار بتركيا.. وأردوغان يتوعد المنفذين

قتل أربعة أشخاص وأصيب 13 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة على أحد الطرق جنوب شرقي تركيا، ونقلت شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، عن مسؤولين أتراك قولهم، إن عناصر من منظمة "بي كا كا" الكردية التي تصنفها تركية إرهابية، قاموا بزرع عبوة ناسفة على جانب أحد الطرق بالقرب من بلدة كولب جنوبي البلاد، مضيفة أنه أثناء مرور إحدى السيارات التي تقل قرويين عائدين من العمل انفجرت هذه العبوة، حيث تسبب الانفجار في فقدان سائق السيارة السيطرة على مركبته؛ ما أدى إلى انحرافها عن مسارها ووقوع الحادث.
تنظيم- حراس -الدين (1)

أمريكا تحاربهم بغارات ومكافآت.. من هم «حراس الدين»؟

بين الحين والآخر، ترصد الولايات المتحدة الأمريكية ملايين الدولارات للإدلاء بمعلومات عن قيادات لها أدوار محددة ومؤثرة في تنظيمات إرهابية، وقامت بالعديد من العمليات حول العالم، إذ خصصت الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين دولار لكل مَن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد أماكن ثلاثة من كبار القادة في تنظيم "حراس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة.
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الشرطة-الأمريكية

حادث طعن بأمريكا في ذكرى 11 سبتمبر

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إصابة عدة أشخاص في هجوم طعن بمدينة تالاهاسي في ولاية فلوريدا الأمريكية، وذكرت مؤسسة "تالاهاسي التذكارية للرعاية الصحية" المحلية، حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن 5 أشخاص يتم علاجهم داخل مستشفى المؤسسة غير الهادفة للربح، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع 6 مصابين في الهجوم، وأضافت المؤسسة أن شخص واحد فقط في حالة حرجة، ومصابين اثنين في حالة عادية، بينما تعافى اثنين آخرين من جروحهما.
طالبان

بعد إلغاء المفاوضات.. طالبان تهدد ترامب: ستندم

تعهدت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، بمواصلة القتال ضد القوات الأمريكية في أفغانستان بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف المحادثات معها، مشيرة إلى أن واشنطن ستندم على التخلي عن المفاوضات. وقال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد: "لدينا طريقتان لإنهاء الاحتلال في أفغانستان، أحدهما كان الجهاد والقتال والآخر كان محادثات ومفاوضات".وأضاف "إذا أراد ترامب إيقاف المحادثات، فسنتخذ الطريقة الأولى وسيندم قريبا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "فرانس برس".
طالبان

رغم الاتفاق مع أمريكا.. طالبان لن تغير أفكارها

في الوقت الذي كان يستمع فيه المواطنون الأفغان لمقابلة تليفزيونية، تم الكشف خلالها عن الخطوط العريضة لاتفاق سلام الذي توصل له قادة حركة "طالبان" مع الولايات المتحدة، يمهد لإنهاء الحرب الأفغانية التي اندلعت منذ نحو 18 عاما، هز انفجار ضخم العاصمة الأفغانية كابول. وتبنت "طالبان" الهجوم الذي استخدم فيه جرار مفخخ بقنبلة، واستهدف مجمعا سكنيا يضم مواطنين أجانب، خارج المنطقة الخضراء شديدة التحصين في المدينة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وجرح 119 آخرين على الأقل.
داعش

باقية وتتمدد.. لماذا لم ينته خطر «داعش» بالكامل؟

على الرغم من انهيار خلافة تنظيم "داعش" الإرهابي المزعومة بعد حملات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسوريا، فإن الجماعة ما زالت حية وتعيد تجميع صفوفها في العراق وسوريا وأفغانستان، وتُظهر تحالفاتها مع الجماعات المتطرفة حول العالم أن هذه المجموعة قادرة على التكيف ولن تندثر قريبا. الفراغ الأمني الذي تسبب فيه رحيل القوات الأمريكية في سوريا والعراق، سمح لمقاتلي داعش بإعادة التجمع، وهم يشكلون خطرا متجددا على استقرار المنطقة، لكن الأمر تخطى العراق وسوريا، حيث ينشط داعش في جميع أنحاء العالم.
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