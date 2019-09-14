بعد مقتل حمزة بن لادن.. هل تنتهي «القاعدة»؟

عرضت واشنطن في فبراير مكافأة تصل إلى مليون دولار مقابل أي معلومات تساعد في العثور عليه واتهمته بأنّه ترقى في القاعدة وباتت له مسؤوليات بعد مقتل والده في 2011

تحرير:أحمد منصور ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م

حمزة بن لادن

لم يمر سوى ستة أشهر على رصد الولايات المتحدة الأمريكية، مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على حمزة نجل أسامة بن لادن، حتى أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه اليوم خبر مقتله. الرئيس الأمريكي، قال في بيان "قُتل حمزة بن لادن، المسؤول الكبير في القاعدة ونجل أسامة بن لادن، في عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها الولايات المتحدة في منطقة بين أفغانستان وباكستان"، من دون أن يحدد تاريخ هذه العملية، بحسب "فرانس برس".

ترامب أكد أن "حمزة بن لادن خطط وعمل مع مجموعات إرهابية مختلفة"، ونهاية أغسطس، كان وزير الدفاع مارك إسبر أول مسؤول أمريكي يتحدث علنا عن مقتل حمزة، وردا على سؤال عن مقتل الأخير خلال مقابلة تليفزيونية، قال "هذا ما علمته". ووفقا لمعلومات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" في نهاية يوليو، فإنّ مقتل حمزة بن لادن،