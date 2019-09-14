بعد مقتل حمزة بن لادن.. هل تنتهي «القاعدة»؟

عرضت واشنطن في فبراير مكافأة تصل إلى مليون دولار مقابل أي معلومات تساعد في العثور عليه واتهمته بأنّه ترقى في القاعدة وباتت له مسؤوليات بعد مقتل والده في 2011
لم يمر سوى ستة أشهر على رصد الولايات المتحدة الأمريكية، مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على حمزة نجل أسامة بن لادن، حتى أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه اليوم خبر مقتله.
الرئيس الأمريكي، قال في بيان "قُتل حمزة بن لادن، المسؤول الكبير في القاعدة ونجل أسامة بن لادن، في عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها الولايات المتحدة في منطقة بين أفغانستان وباكستان"، من دون أن يحدد تاريخ هذه العملية، بحسب "فرانس برس".
ترامب أكد أن "حمزة بن لادن خطط وعمل مع مجموعات إرهابية مختلفة"، ونهاية أغسطس، كان وزير الدفاع مارك إسبر أول مسؤول أمريكي يتحدث علنا عن مقتل حمزة، وردا على سؤال عن مقتل الأخير خلال مقابلة تليفزيونية، قال "هذا ما علمته".
ووفقا لمعلومات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" في نهاية يوليو، فإنّ مقتل حمزة بن لادن،
ترامب أكد أن "حمزة بن لادن خطط وعمل مع مجموعات إرهابية مختلفة"، ونهاية أغسطس، كان وزير الدفاع مارك إسبر أول مسؤول أمريكي يتحدث علنا عن مقتل حمزة، وردا على سؤال عن مقتل الأخير خلال مقابلة تليفزيونية، قال "هذا ما علمته".
ووفقا لمعلومات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" في نهاية يوليو، فإنّ مقتل حمزة بن لادن، وقع خلال العامين الأخيرين.
تبعات مقتل نجل بن لادن
وعن مدى تأثير عملية قتل نجل أسامة بن لادن، فقد أوضح ترامب أن "فقدان حمزة بن لادن لا يحرم تنظيم القاعدة من المهارات القيادية المهمة والعلاقة الرمزية مع والده فحسب، بل يقوض الأنشطة التشغيلية المهمة للجماعة، حمزة بن لادن مسؤول عن التخطيط والتعامل مع مختلف الجماعات الإرهابية"، بحسب "رويترز".
فيما رأى خبراء أن مقتل حمزة بن لادن نجل مؤسس القاعدة وزعيمها السابق، الذي أعلنته وسائل إعلام أمريكية، لا يُشكل ضربة مؤثرة للتنظيم لأنه لعب دورا محدودا فيه ووفاته لا تمس قيادة القاعدة.
باراك مندلسون الأستاذ في جامعة هافرفورد في ولاية بنسلفانيا، قال: "يبدو أن القاعدة وضعته في قلب عملها الدعائي في انتظار أن يتمكن من الوصول إلى قيادة التنظيم، لكن ليس من المؤكد أنه مطلع على مهام عملانية جوهرية"، بحسب "روسيا اليوم".
أما كاترين زيمرمان الخبيرة في الإرهاب، فرأت أنه "يتعين انتظار تأبين القاعدة، من النادر جدا ألا تؤبن قياديا راحلا"، مضيفة أن حمزة "بات بمعنى ما صوتا لقيادة القاعدة وكان يتحدث عن الجهاد العالمي وما يجب على المسلمين فعله لدعم هذه المعركة".
وأكد خبراء أنه لا يوجد ما يثبت أن حمزة الذي كان يعده والده أسامة بن لادن ليكون خليفة له، وصل إلى مهام أعلى لاستمالة أجيال جديدة من المجندين وسط أجواء من التنافس مع تنظيم "داعش".
واعتبر بروس هوفمان خبير مكافحة الإرهاب في منظمة "مجلس العلاقات الخارجية" الأمريكية، أن "القاعدة" لن تتأثر من غياب نجل مؤسسها، مشيرا إلى أن حمزة "كان شخصا مهما بنسبه العائلي وسنه" لكن "القاعدة تجاوزت مقتل والده.. ويمكنها الاستمرار بعد وفاة الابن".
من هو حمزة بن لادن؟
وحمزة هو الابن الخامس عشر لأسامة بن لادن من زوجته الثالثة وهو من مواليد 1989، وتم إعداده منذ نعومة أظفاره ليقتفي أثر والده، وفي مارس سُحبت منه جنسيته السعودية، وكانت الولايات المتحدة أدرجته على القائمة السوداء للأشخاص المتهمين بـ"الإرهاب"، بحسب "فرانس برس".
وفي أفغانستان حيث كان إلى جانب والده قبل اعتداءات 11 سبتمبر، تعلّم استخدام الأسلحة، وظهر في عدد من التسجيلات المصوّرة مهاجمًا الأمريكيين أو حتى اليهود.
وأشارت وثائق، بينها رسائل نشرتها فرانس برس في مايو 2015، إلى أنّ أسامة بن لادن كان يعدّ حمزة ليكون خليفته على رأس الجهاد العالمي ضد الغرب.
وعرضت واشنطن في فبراير مكافأة تصل إلى مليون دولار مقابل أي معلومات تساعد في العثور عليه، واتهمته بأنّه ترقى في القاعدة وباتت له مسؤوليات بعد مقتل والده في 2011.
وتقول وزارة الخارجية الأميركية إنّ حمزة بن لادن بدأ منذ أغسطس 2015 على الأقل "بنشر رسائل صوتية وتسجيلات مصوّرة تدعو إلى مهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها، انتقاما لمقتل والده في مايو 2011 بأيدي عملاء أمريكيين".
وسبق للجنة عقوبات الأمم المتحدة ضد القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، أن أدرجت اسم "حمزة أسامة محمد بن لادن" المولود في 9 مايو 1989 في جدة، ضمن لائحة الخاضعين لتجميد الأرصدة ومنع السفر.
ووفقا لبيان من وزارة الخارجية الأمريكية فإن حمزة بن لادن أطلق العديد من الرسائل عبر الإنترنت منذ أغسطس 2015 يدعو فيها إلى شن هجمات تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.
وقتل جنود أمريكيون والده أسامة بن لادن في 2 مايو 2011 داخل مجمع سكني كان اختبأ داخله زعيم تنظيم القاعدة لسنوات، في مدينة أبوت أباد شمالي باكستان.
وتم وضع حمزة لادن على القائمة الأمريكية للإرهابيين أوائل عام 2017، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي مقتله اليوم رسميًّا.