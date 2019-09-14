السيسي عن «مستقبل التعليم»: «متخافوش على أولادكم»

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م

الرئيس السيسي

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولياء الأمور بشأن مستقبل التعليم في مصر. وقال الرئيس خلال جلسة «اسأل الرئيس» ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة: «الدكتور طارق شوقي كان ماسك المجموعة المهتمة بالتعليم من 2014 وكانت دراسات خدت وقتها، وهو مرضيش يمسك وزير لغاية ما أحرجته قدامكم وتولى المنصب ده وأطلقنا المشروع، لأنه مشروع طموح وقوي ونجاحه بالدولة والأسر، ومتخافوش على أولادكم لأننا مش هنضيعهم».

وأضاف: «التعليم الجامعي سيتم ميكنته، وتم الانتهاء من ميكنة كلية الطب، وتقييم طلبة كلية الطب، ولابد من الرقمنة بالجامعات لحل مسألة كبيرة للطلبة.. والجيل الجديد من الجامعات الذي سيتم افتتاحه بعد الانتهاء منه.. وفي الجامعات الخاصة تعتمد الشهادة بحيث يكون لها مكان للعمل.. والعملية التعليمية تتم بشكل كبير