سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السيسي عن «مستقبل التعليم»: «متخافوش على أولادكم»

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولياء الأمور بشأن مستقبل التعليم في مصر. وقال الرئيس خلال جلسة «اسأل الرئيس» ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة: «الدكتور طارق شوقي كان ماسك المجموعة المهتمة بالتعليم من 2014 وكانت دراسات خدت وقتها، وهو مرضيش يمسك وزير لغاية ما أحرجته قدامكم وتولى المنصب ده وأطلقنا المشروع، لأنه مشروع طموح وقوي ونجاحه بالدولة والأسر، ومتخافوش على أولادكم لأننا مش هنضيعهم».
وأضاف: «التعليم الجامعي سيتم ميكنته، وتم الانتهاء من ميكنة كلية الطب، وتقييم طلبة كلية الطب، ولابد من الرقمنة بالجامعات لحل مسألة كبيرة للطلبة.. والجيل الجديد من الجامعات الذي سيتم افتتاحه بعد الانتهاء منه.. وفي الجامعات الخاصة تعتمد الشهادة بحيث يكون لها مكان للعمل.. والعملية التعليمية تتم بشكل كبير
اقرأ المزيد
اطفال-حديثي-الولادة (4)

سيدة تضع مولودها على بلاط حمام مستشفى بالدقهلية

قال الدكتور أحمد الدسوقي، مدير مستشفى منية النصر المركزي بمحافظة الدقهلية، إن السيدة التي وضعت مولودها على بلاط حمام المستشفى، اليوم السبت، حالتها مستقرة إذ وصلت المستشفى الساعة السادسة صباحًا، ووضعت طفلها بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن الطفل دخل الحضانة لعدة ساعات ثم خرج معها الساعة 11 صباحًا، بعد الاطمئنان على صحته وصحة الأم، وانتهاء الإجراءات اللازمة للتطعيمات وغيرها، نافيا ما تردد عن غياب الأطباء بالمستشفى أو ورفض إدارة المستشفى استقبال الحالة ورعايتها.
الامطار-تعرقل-حركة-السيارات-بالكورنيش-الجديد-في-مطروح (1)

مياه الأمطار تغرق الكورنيش الجديد في مطروح (صور)

تسببت مياه الأمطار في مدينة مرسى مطروح اليوم السبت، في غرق شارع المينا القديم المتجه إلى الكورنيش الجديد وشاطئ روميل، حيث تسبب تراكم المياه بالشارع في عرقلة حركة السيارات. وذلك بعدما شهدت المحافظة منذ قليل أمطارا غزيرة، وسط حالة من الفرحة بين الأهالي والزوار والمصطافين، وذلك تزامنا مع استعدادات محافظة مطروح، المكثفة لمواجهة السيول والكوارث بمدن ومراكز المحافظة.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

السيسي عن بناء قصور رئاسية: «أه عملت بس مش لنفسي»

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، حقيقة بناء قصور رئاسية، قائلًا: "ناس بتسأل الحاجات اللي اتقالت دي عملتها ولا لا، اللي بيني وبينكم الثقة، مش أني أكبر من المساءلة أو إني مش عاوز ارد على كلام يتوجه لي، قالوا إني ببني قصور رئاسية أنا بنيت وببني وهبني، ومفيش حاجة باسمي، كله للدولة". وأضاف الرئيس، إنه لا يجب على الشعب المصري أن يقلق، أو يشعر بالتشكيك في مؤسسات الدولة، حيث إن الدولة ومؤسساتها لن تسمح أن يكون هناك شخص "مش كويس" مستمر فيها، مضيفًا: "ممكن يكون حد مش كويس موجود، وده طبيعي، بس اللي مش طبيعي إننا نقبله أو نشجعه أو نسكت عليه".
المؤتمر-الوطني-للشباب، (3)

السيسي عن تكاليف المدافن: «والله هذا كذب وافتراء»

نفى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما تم تداوله في الفترة الأخيرة بشأن تكاليف المدافن الخاصة بعائلته، قائلًا: "هذا كذب وافتراء". ولفت الرئيس السيسي خلال جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، أن ما تم إنجازه خلال الخمس سنوات الماضية ليس إنجاز شخص ولا حكومة، ولكن إنجاز أمة.
اقرأ المزيد من الأخبار
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب.. تفاصيل منهج 2 ثانوي

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الثاني الثانوي يتم تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2019 - 2020، ونص القرار على أن تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الثاني الثانوي على ما يلي: أولا: مواد دراسية أساسية يمتحن فيها جميع الطلاب بالشعبتين العلمية والأدبية: مواد دراسية تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والرياضيات (الجبر، التفاضل وحساب المثلثات)".
الرئيس-السيسى

«المواطن يسأل والرئيس يجيب» في المؤتمر الوطني للشباب

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، فيديو، تعلن من خلاله بدء تلقي أسئلة المواطنين، من خلال مبادرة "اسأل الرئيس"، وظهر على الصفحة منشور أعلى الفيديو يقول: حرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، يمكنكم الآن أن تشاركوا السيد الرئيس تساؤلاتكم من خلال مبادرة اسأل الرئيس، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب سجل الآن، عبر الموقع الإلكتروني: www.askthepresident.net".
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (1)

«أنا المصري».. تفاصيل المناهج الدراسية لأولى ثانوي

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الأول الثانوي يتم تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2019 - 2020، ونص القرار على أن تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي على ما يلى: أولا: مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الرياضيات (الجبر وحساب المثلثات، والهندسة التحليلية)، والتاريخ، والجغرافيا، والفلسفة، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء".
السيسي (4)

السيسي يوافق على تمويل بـ300 مليون دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 21 لسنة 2019، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بشأن موافقة الصين على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية، وتنفيذ المرحلة الثالثة والموقعة في القاهرة بتاريخ 27 أكتوبر 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم الخميس.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org