رياضة

الزمالك يسقط في السنغال أمام جينراسيون بدوري الأبطال

تحرير:أحمد سعيد ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
الزمالك
الزمالك
سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق جينراسيون فوت بطل السنغال، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعهما مساء اليوم السبت، في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم (2019-2020)، المباراة بدأت بشكل هجومي من جانب لاعبي الأبيض إلا أن الدقائق الأولى من الشوط الأول لم تشهد تهديد حقيقي، وعلى عكس سير المباراة استغل مامي ليمامولاي خطأ في التمركز واستقبل الكرة على حدود المنطقة وتمكن من هز الشباك لحظة خروج محمد أبوجبل معلنا تقدم جينراسيون بهدف دون رد في الدقيقة 11 من عمر المباراة.
واستمر اللعب منحصرا بوسط الملعب دون خطورة لكلا الفريقين لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد. في الشوط الثاني حاول الصربي ميتشو إيجاد حلول هجومية بإدخال خالد بو طيب وخروج محمد عنتر الذي لم يظهر بأي شكل إيجابي في الشوط الأول، وواصل الأبيض هجومه على جينراسيون لكن هجوم الأبيض لم يعرف طريق
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برشلونة-وفالنسيا‎

برشلونة تسحق فالنسيا بخماسية على الكامب نو

حقق فريق برشلونة فوزًا ساحقًا على ضيفه فالنسيا بخمسة أهداف لهدفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت على ملعب الكامب نو فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدوى الإسبانى (لا ليجا)، وسجل لصالح الفريق الكتالونى أنسو فاتى، وفرينكي دي يونج وجيرارد بيكيه ولويس سواريز بهدفين. وبهذا الفوز حصد برشلونة ثلاث نقاط ليحتل المركز الرابع برصيد سبع نقاط، وعلى الجانب الآخر حقق اللاعب الصاعد أنسو فاتى رقمًا قاسيًّا فى أول مسيرته مع البلوجرانا، حيث أصبح أول لاعب فى سن الـ16 يسجل هدفا ويشارك فى آخر فى تاريخ الدورى الإسبانى.
نيمار ‎ (3)

نيمار: أعترف أنى كنت أريد الرحيل وحزين لذلك السبب

علق البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان، على أزمته الأخيرة التى كانت بسبب رغبته فى العودة لفريقه السابق (برشلونة) خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، وأشار الدولى البرازيلي بشكل واضح إلى أنه كان يريد الرحيل عن صفوف فريقه، وإن ذلك كان ظاهرًا للجميع، وأنه على الرغم من ذلك يركز حاليًّا بشكل كامل مع فريقه الحالى. وقال نيمار فى تصريحات عقب مباراة الفريق الباريسي اليوم: "الجميع يعلم جيدًا أننى كنت أريد الرحيل، وأنا أَوضحت ذلك تمامًا".
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الأهلي يحتفل بعيد ميلاد فايلر في غينيا (صور)

احتفل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلى، واللاعبون، وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، ورئيس بعثة الفريق، بعيد ميلاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول في فندق بعثة المارد الأحمر بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو، حيث حرص الشيف محمد الدالي المشرف على وجبات الطعام للاعبين في غينيا، على عمل تورتة عيد ميلاد للسويسري فايلر. جاء ذلك عقب فوز الفريق على مضيفه كانو سبورت بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا.
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مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة، في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة من دوري أبطال إفريقيا، وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة المباراة لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيده، ويعاونه حمدين ديبا والشيخ مامادو، ومعهم لمغيفري بوشعيب حكما رابعا. ويرغب أبناء ميت عقبة أن يكونوا أول فريق مصري يفوز بالسنغال، بعد أن خاضت أندية مصر 4 مواجهات هناك، ولم تحقق أي انتصار، حيث تعرضت لـ3 هزائم وتعادل وحيد.
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الجبلاية تعاقب الزمالك وشيكابالا بسبب الإساءة للأهلي

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري برئاسة سيد حسن البنداري، رئيس محكمة الاستئناف، معاقبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد انتشار عدة مقاطع فيديو للاعب أثناء الاحتفال مع الجماهير عقب التتويج بكأس مصر، بعد التغلب على فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.. وظهرت خلال الفيديو هتافات مسيئة من جماهير الزمالك ضد جمهور النادي الأهلي، وظهر شيكابالا خلال الفيديوهات يرقص احتفالًا مع الجمهور.
طارق حامد

الزمالك يستعيد طارق حامد أمام مصر المقاصة

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جهود طارق حامد لاعب الوسط المدافع فى مواجهة نظيره فريق مصر المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، حيث تم استبعاده من مواجهتى الزمالك مع ديكاداها الصومالى فى الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا من أجل إراحته بعد مشاركاته المتتالية مع الفريق فى الموسم الماضى والمنتخب الوطني، مع خضوعه لبرنامج تأهيلى فى الفترة الأخيرة حتى يكون جاهزًا للعودة للمشاركة مع الفريق الأبيض بداية من لقاء المقاصة.
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الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة بطل الصومال

أدى لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية خفيفة لمدة 15 دقيقة تحت قيادة أنطونيو مدرب الأحمال بعدها عقد ميتشو المدير الفني للفريق، جلسة سريعة مع اللاعبين بمنتصف الملعب في حضور الجهاز المعاون، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال المران. وقام المدير الفني للفريق، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران المقام، لأداء حصة فنية عقب إنهاء فقرة التدريبات التأهيلية. وأدت كل مجموعة تقسيمة في جزء صغير بالملعب تم استخدام مرمى صغير خلالها وقاد ميتشو مجموعة بنفسه، بينما قاد الثنائي أيمن عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف مجموعة أخرى.
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