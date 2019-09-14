الزمالك يسقط في السنغال أمام جينراسيون بدوري الأبطال

تحرير:أحمد سعيد ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

الزمالك

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق جينراسيون فوت بطل السنغال، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعهما مساء اليوم السبت، في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم (2019-2020)، المباراة بدأت بشكل هجومي من جانب لاعبي الأبيض إلا أن الدقائق الأولى من الشوط الأول لم تشهد تهديد حقيقي، وعلى عكس سير المباراة استغل مامي ليمامولاي خطأ في التمركز واستقبل الكرة على حدود المنطقة وتمكن من هز الشباك لحظة خروج محمد أبوجبل معلنا تقدم جينراسيون بهدف دون رد في الدقيقة 11 من عمر المباراة.

واستمر اللعب منحصرا بوسط الملعب دون خطورة لكلا الفريقين لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد. في الشوط الثاني حاول الصربي ميتشو إيجاد حلول هجومية بإدخال خالد بو طيب وخروج محمد عنتر الذي لم يظهر بأي شكل إيجابي في الشوط الأول، وواصل الأبيض هجومه على جينراسيون لكن هجوم الأبيض لم يعرف طريق