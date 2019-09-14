رياضة

الأهلي يحتفل بعيد ميلاد فايلر في غينيا (صور)

تحرير:أحمد سعيد ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ م
الأهلي يحتفل بعيد ميلاد فايلر
الأهلي يحتفل بعيد ميلاد فايلر
احتفل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلى، واللاعبون، وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، ورئيس بعثة الفريق، بعيد ميلاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول في فندق بعثة المارد الأحمر بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو، حيث حرص الشيف محمد الدالي المشرف على وجبات الطعام للاعبين في غينيا، على عمل تورتة عيد ميلاد للسويسري فايلر. جاء ذلك عقب فوز الفريق على مضيفه كانو سبورت بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا.
وحرص طارق قنديل والجهاز الفنى واللاعبون على المشاركة في الاحتفالية وسط أجواء رائعة للغاية. ويعد هذا الفوز هو الأول فى مسيرة فايلر مع الأهلي بعد أن تولى المسؤولية خلفًا للأورجوياني مارتن لاسارتى، الذي تمت إقالته عقب توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد نظيره فريق بيراميدز والخسارة بهدف
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برشلونة-وفالنسيا‎

برشلونة تسحق فالنسيا بخماسية على الكامب نو

حقق فريق برشلونة فوزًا ساحقًا على ضيفه فالنسيا بخمسة أهداف لهدفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت على ملعب الكامب نو فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدوى الإسبانى (لا ليجا)، وسجل لصالح الفريق الكتالونى أنسو فاتى، وفرينكي دي يونج وجيرارد بيكيه ولويس سواريز بهدفين. وبهذا الفوز حصد برشلونة ثلاث نقاط ليحتل المركز الرابع برصيد سبع نقاط، وعلى الجانب الآخر حقق اللاعب الصاعد أنسو فاتى رقمًا قاسيًّا فى أول مسيرته مع البلوجرانا، حيث أصبح أول لاعب فى سن الـ16 يسجل هدفا ويشارك فى آخر فى تاريخ الدورى الإسبانى.
نيمار ‎ (3)

نيمار: أعترف أنى كنت أريد الرحيل وحزين لذلك السبب

علق البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان، على أزمته الأخيرة التى كانت بسبب رغبته فى العودة لفريقه السابق (برشلونة) خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، وأشار الدولى البرازيلي بشكل واضح إلى أنه كان يريد الرحيل عن صفوف فريقه، وإن ذلك كان ظاهرًا للجميع، وأنه على الرغم من ذلك يركز حاليًّا بشكل كامل مع فريقه الحالى. وقال نيمار فى تصريحات عقب مباراة الفريق الباريسي اليوم: "الجميع يعلم جيدًا أننى كنت أريد الرحيل، وأنا أَوضحت ذلك تمامًا".
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

الزمالك يسقط في السنغال أمام جينراسيون بدوري الأبطال

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق جينراسيون فوت بطل السنغال، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعهما مساء اليوم السبت، في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم (2019-2020)، المباراة بدأت بشكل هجومي من جانب لاعبي الأبيض إلا أن الدقائق الأولى من الشوط الأول لم تشهد تهديد حقيقي، وعلى عكس سير المباراة استغل مامي ليمامولاي خطأ في التمركز واستقبل الكرة على حدود المنطقة وتمكن من هز الشباك لحظة خروج محمد أبوجبل معلنا تقدم جينراسيون بهدف دون رد في الدقيقة 11 من عمر المباراة.
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الأهلى -واطلع برة (13)

قائمة الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر قائمة الفريق المسافرة إلى غينيا الاستوائية لمواجهة فريق كانو سبورت، يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 دبوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن يلحق بالبعثة في غينيا الرباعي الدولي: علي معلول، ووليد أزارو، وجيرالدو، وأليو ديانج. وجاءت القائمة على النحو التالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف إكرامي - على لطفى. في خط الدفاع: ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتحى - محمود وحيد - محمد هانى - محمود متولى.
فايلر-سيد-عبد-الحفيظ

جلسة بين فايلر وعبدالحفيظ ومشاركة محمد الشناوي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة في إطار استعدادات الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر إقامتها يوم السبت المُقبل، بدأ المران بخوض اللاعبين تدريبات استشفائية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر؛ للنزول بالحمل التدريبي والتخلص من الإجهاد، قبل سفر بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية، صباح الأربعاء المقبل؛ في رحلة طيران تستغرق 12 ساعة، يتخللها ساعتان للترانزيت في مطار أديس أبابا.
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مران الأهلي.. حضور الخطيب وتأهيل ربيعة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وشهد المران حضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، وجاء حضور رئيس النادي لمران الفريق الأحمر، من أجل متابعته بعد تولي رينيه فايلر المهمة خلفًا للمقال مارتن لاسارتي، ولدعم الفريق قبل الفترة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة كانو سبورت الغيني، وبدأ المران بمحاضرة نظرية من فايلر المدير الفني، ثم خاض الفريق فقرة بدنية، أعقبها بداية المران الفني والخططي للفريق من خلال فقرة للكرات العرضية.
مران- الأهلي‎ (2)

مدرب حراس الأهلي يكشف انطباعه عن الشناوي وإكرامي

كشف ميشيل ايناكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالندي الأهلي، عن كيفية تعرفه على المدرب السويسري رينيه فايلر، وانطباعه عن العمل في مصر، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "والفوت" البلجيكية، قائلا: "خلال المباريات بين شارلروا، وأندرلخت من خلال الحديث بالألمانية تعرفت على فايلر، ومساعده دافيد سيسا، وبعدها ظللت على تواصل معه.. لقد قال لي إذا حصل رينيه على فريق جديد، سوف يتواصل معي، حيث إنه لم يعد يمتلك مدرب حراس مرمى، بعدما استمر ماكس دي يونج في أندرلخت، ولم أفكر في الأمر مجددًا، لكن صباح السبت دافيد اتصل بي، وقال لقد وقع للأهلي".
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