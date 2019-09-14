الأهلي يحتفل بعيد ميلاد فايلر في غينيا (صور)

تحرير:أحمد سعيد ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ م

الأهلي يحتفل بعيد ميلاد فايلر

احتفل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلى، واللاعبون، وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، ورئيس بعثة الفريق، بعيد ميلاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول في فندق بعثة المارد الأحمر بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو، حيث حرص الشيف محمد الدالي المشرف على وجبات الطعام للاعبين في غينيا، على عمل تورتة عيد ميلاد للسويسري فايلر. جاء ذلك عقب فوز الفريق على مضيفه كانو سبورت بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا.

وحرص طارق قنديل والجهاز الفنى واللاعبون على المشاركة في الاحتفالية وسط أجواء رائعة للغاية. ويعد هذا الفوز هو الأول فى مسيرة فايلر مع الأهلي بعد أن تولى المسؤولية خلفًا للأورجوياني مارتن لاسارتى، الذي تمت إقالته عقب توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد نظيره فريق بيراميدز والخسارة بهدف