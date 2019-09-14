رياضة

نيمار: أعترف أنى كنت أريد الرحيل وحزين لذلك السبب

تحرير:محمد جمال ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م
نيمار
نيمار
علق البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان، على أزمته الأخيرة التى كانت بسبب رغبته فى العودة لفريقه السابق (برشلونة) خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، وأشار الدولى البرازيلي بشكل واضح إلى أنه كان يريد الرحيل عن صفوف فريقه، وإن ذلك كان ظاهرًا للجميع، وأنه على الرغم من ذلك يركز حاليًّا بشكل كامل مع فريقه الحالى. وقال نيمار فى تصريحات عقب مباراة الفريق الباريسي اليوم: "الجميع يعلم جيدًا أننى كنت أريد الرحيل، وأنا أَوضحت ذلك تمامًا".
وأضاف نيمار دا سيلفا خلال تصريحاته: "كان لدى أسبابى، ولم يكن لدى شيء ضد فريق باريس سان جيرمان أو الجماهير". وأكمل: "إذا أردات الجماهير أن تهزأ بى فلتفعل ذلك، ليس لدى ما أقوله لهم، فهم يأتون لدعم فريقهم فى النهاية، ولهم الحرية فى فعل ما يريدون، أنا لست ضدهم فقد استقبلونى بحفاوة منذ عامين ولن أنسى ذلك". وأنهى
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برشلونة-وفالنسيا‎

برشلونة تسحق فالنسيا بخماسية على الكامب نو

حقق فريق برشلونة فوزًا ساحقًا على ضيفه فالنسيا بخمسة أهداف لهدفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت على ملعب الكامب نو فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدوى الإسبانى (لا ليجا)، وسجل لصالح الفريق الكتالونى أنسو فاتى، وفرينكي دي يونج وجيرارد بيكيه ولويس سواريز بهدفين. وبهذا الفوز حصد برشلونة ثلاث نقاط ليحتل المركز الرابع برصيد سبع نقاط، وعلى الجانب الآخر حقق اللاعب الصاعد أنسو فاتى رقمًا قاسيًّا فى أول مسيرته مع البلوجرانا، حيث أصبح أول لاعب فى سن الـ16 يسجل هدفا ويشارك فى آخر فى تاريخ الدورى الإسبانى.
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الأهلي يحتفل بعيد ميلاد فايلر في غينيا (صور)

احتفل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلى، واللاعبون، وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، ورئيس بعثة الفريق، بعيد ميلاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول في فندق بعثة المارد الأحمر بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو، حيث حرص الشيف محمد الدالي المشرف على وجبات الطعام للاعبين في غينيا، على عمل تورتة عيد ميلاد للسويسري فايلر. جاء ذلك عقب فوز الفريق على مضيفه كانو سبورت بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

الزمالك يسقط في السنغال أمام جينراسيون بدوري الأبطال

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق جينراسيون فوت بطل السنغال، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعهما مساء اليوم السبت، في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم (2019-2020)، المباراة بدأت بشكل هجومي من جانب لاعبي الأبيض إلا أن الدقائق الأولى من الشوط الأول لم تشهد تهديد حقيقي، وعلى عكس سير المباراة استغل مامي ليمامولاي خطأ في التمركز واستقبل الكرة على حدود المنطقة وتمكن من هز الشباك لحظة خروج محمد أبوجبل معلنا تقدم جينراسيون بهدف دون رد في الدقيقة 11 من عمر المباراة.
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نيمار

سان جيرمان يؤجل لقاء نيمار مع الجماهير

تنتظر جماهير فريق باريس سان جيرمان الفرنسى وجماهير الكرة العالمية بوجه عام، موعد الظهور الأول للبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الباريسي، مع فريقه من جديد بعد تعثر انتقاله إلى برشلونة الإسباني خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية. وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها أن نيمار ابتعد عن صفوف البى إس جى ما يقرب من 4 أشهر، حيث يعود آخر ظهور له خلال المباراة التي انتهت بفوز الباريسي على نظيره فريق آنجيه (2- 1) ببطولة الدوري في 11 مايو الماضى.
نيمار

نيمار وبرشلونة يجتمعان من جديد فى هذه المحكمة

يلتقى مجددًا ممثلو نادى برشلونة ونيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان الحالى والبارسا سابقا، في لقاء يجمعهم فى المحكمة يوم 27 سبتمبر المقبل، ووفقًا لصحيفة "أس" فإن القضية بين نيمار والنادى الكتالونى لم تغلق بعد، على الرغم من رغبة اللاعب البرازيلي العودة مرة أخرى لصفوف البلجورانا خلال موسم الانتقالات الصيفية السابق. وأَفادت الصحيفة خلال تقريرها أنه كان من المتوقع أن تغلق القضية بمجرد انتقال نيمار لصفوف البلوجرانا، لكن مع تعثر المفاوضات بين إدارة البى أس جى وإدارة الكامب نو ستكتمل القضية وكأن شيئا لم يكن.
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تفاصيل جلسة برشلونة وسان جيرمان لحسم صفقة نيمار

انتهت جلسة المفاوضات بين مسؤولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وإدارة برشلونة الإسباني، والتى عقدت اليوم الثلاثاء، للوصول لاتفاق لحسم صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال الميركاتو الصيفى المقرر إغلاقه في الثاني من سبتمبر المقبل، حيث كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الجلسة انتهت دون وصول لاتفاق بين الطرفين ورغم ذلك هناك تفاؤل من الجانب الكتالوني، كما أضافت الصحيفة الإسبانية فى تقريرها أن المفاوضات لم تنتهِ بعد، ومن المقرر أن تستكمل خلال الساعات القليلة المقبلة.
نيمار

ريفالدو يطالب بعودة نيمار.. ووالد اللاعب يؤكد

علق ريفالد نجم منتخب البرازيل سابقا، على أزمة انتقال مواطنه نيمار دا سيلفا للفريق الكتالونى، مشيرا إلى أن إدارة برشلونة عليها بذل قصارى جهدها من أجل انتقال نيمار من صفوف باريس سان جيرمان إلى البوجرانا مرة أخرى. وقال ريفالدو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "نحن نعرف كل ما حدث لنيمار، رحيله عن برشلونة كان خطأ، لكنه الآن يريد العودة، ويجب على إدارة البارسا ألا تترك نيمار يوقع لأى نادٍ آخر". وأكمل: "أنا على أمل أن تحل المشكلة مع إدارة باريس سان جيرمان، وأن يعود نيمار إلى المكان الذى لم يجب أن يرحل عنه أبدا".
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