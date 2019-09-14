نيمار: أعترف أنى كنت أريد الرحيل وحزين لذلك السبب

تحرير:محمد جمال ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م

نيمار

علق البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان، على أزمته الأخيرة التى كانت بسبب رغبته فى العودة لفريقه السابق (برشلونة) خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، وأشار الدولى البرازيلي بشكل واضح إلى أنه كان يريد الرحيل عن صفوف فريقه، وإن ذلك كان ظاهرًا للجميع، وأنه على الرغم من ذلك يركز حاليًّا بشكل كامل مع فريقه الحالى. وقال نيمار فى تصريحات عقب مباراة الفريق الباريسي اليوم: "الجميع يعلم جيدًا أننى كنت أريد الرحيل، وأنا أَوضحت ذلك تمامًا".

وأضاف نيمار دا سيلفا خلال تصريحاته: "كان لدى أسبابى، ولم يكن لدى شيء ضد فريق باريس سان جيرمان أو الجماهير". وأكمل: "إذا أردات الجماهير أن تهزأ بى فلتفعل ذلك، ليس لدى ما أقوله لهم، فهم يأتون لدعم فريقهم فى النهاية، ولهم الحرية فى فعل ما يريدون، أنا لست ضدهم فقد استقبلونى بحفاوة منذ عامين ولن أنسى ذلك". وأنهى