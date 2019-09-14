برشلونة تسحق فالنسيا بخماسية على الكامب نو

تحرير:محمد جمال ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م

برشلونة

حقق فريق برشلونة فوزًا ساحقًا على ضيفه فالنسيا بخمسة أهداف لهدفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت على ملعب الكامب نو فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدوى الإسبانى (لا ليجا)، وسجل لصالح الفريق الكتالونى أنسو فاتى، وفرينكي دي يونج وجيرارد بيكيه ولويس سواريز بهدفين. وبهذا الفوز حصد برشلونة ثلاث نقاط ليحتل المركز الرابع برصيد سبع نقاط، وعلى الجانب الآخر حقق اللاعب الصاعد أنسو فاتى رقمًا قاسيًّا فى أول مسيرته مع البلوجرانا، حيث أصبح أول لاعب فى سن الـ16 يسجل هدفا ويشارك فى آخر فى تاريخ الدورى الإسبانى.

مع بداية الشوط الأول دخل لاعب البلوجرانا الصاعد أنسو فاتى أجواء المباراة سريعًا، حيث سجل أول أهدافه فى الدقيقة 2 من عمر المباراة، ثم عزز تقدم الفريق الكتالونى فرينكي دي يونج خط وسط الفريق فى الدقيقة 7 من عمر المباراة، لكن فى الدقيقة 27 تمكن جاميرو مهاجم فالنسيا فى الدقيقة 27، وانتهى الشوط الأول بهدفين