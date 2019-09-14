السيسي: رجال الجيش يقدمون حياتهم فداء للوطن.. والبعض يتهمهم بالفساد

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن رجال الشرطة والقوات المسلحة يقدمون حياتهم فداءً للوطن ومع ذلك يتهمهم البعض بالفساد. وأضاف الرئيس في كلمته بجلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب: "إذا لم نتصدى للإرهاب فكريًا، سنظل في حالة استنزاف لن تنتهي أبدًا.. أمن المنطقة بأكملها من أمن مصر، حتى وإن كنا نعاني بعض الظروف الاقتصادية السيئة". وتابع: "نسبة الشباب في انتخابات المحليات المقبلة لن تقل عن 25%، وأطالب جميع المصريين باختيار الأصلح أثناء تلك الانتخابات، دون تحيز لأي عصبية قبلية".

وأشار الرئيس إلى أن مصر مرت بمراحل مختلفة خلال الست سنوات الماضية: "المرحلة الأولى كانت مرحلة الحفاظ على الدولة المصرية وتثبيتها، بالتوازي مع مرحلة البناء والتنمية والتعليم، ومرحلة تنمية العنصر البشري".في مجال الصناعات الصغيرة، قال: "نحاول أن نوفر للشباب الأفكار والتدريب والتمويل من أجل بداية جيدة لبعض