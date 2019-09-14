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السيسي: رجال الجيش يقدمون حياتهم فداء للوطن.. والبعض يتهمهم بالفساد

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن رجال الشرطة والقوات المسلحة يقدمون حياتهم فداءً للوطن ومع ذلك يتهمهم البعض بالفساد. وأضاف الرئيس في كلمته بجلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب: "إذا لم نتصدى للإرهاب فكريًا، سنظل في حالة استنزاف لن تنتهي أبدًا.. أمن المنطقة بأكملها من أمن مصر، حتى وإن كنا نعاني بعض الظروف الاقتصادية السيئة". وتابع: "نسبة الشباب في انتخابات المحليات المقبلة لن تقل عن 25%، وأطالب جميع المصريين باختيار الأصلح أثناء تلك الانتخابات، دون تحيز لأي عصبية قبلية".
وأشار الرئيس إلى أن مصر مرت بمراحل مختلفة خلال الست سنوات الماضية: "المرحلة الأولى كانت مرحلة الحفاظ على الدولة المصرية وتثبيتها، بالتوازي مع مرحلة البناء والتنمية والتعليم، ومرحلة تنمية العنصر البشري".في مجال الصناعات الصغيرة، قال: "نحاول أن نوفر للشباب الأفكار والتدريب والتمويل من أجل بداية جيدة لبعض
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السيسي عن «مستقبل التعليم»: «متخافوش على أولادكم»

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولياء الأمور بشأن مستقبل التعليم في مصر. وقال الرئيس خلال جلسة «اسأل الرئيس» ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة: «الدكتور طارق شوقي كان ماسك المجموعة المهتمة بالتعليم من 2014 وكانت دراسات خدت وقتها، وهو مرضيش يمسك وزير لغاية ما أحرجته قدامكم وتولى المنصب ده وأطلقنا المشروع، لأنه مشروع طموح وقوي ونجاحه بالدولة والأسر، ومتخافوش على أولادكم لأننا مش هنضيعهم».
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سيدة تضع مولودها على بلاط حمام مستشفى بالدقهلية

قال الدكتور أحمد الدسوقي، مدير مستشفى منية النصر المركزي بمحافظة الدقهلية، إن السيدة التي وضعت مولودها على بلاط حمام المستشفى، اليوم السبت، حالتها مستقرة إذ وصلت المستشفى الساعة السادسة صباحًا، ووضعت طفلها بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن الطفل دخل الحضانة لعدة ساعات ثم خرج معها الساعة 11 صباحًا، بعد الاطمئنان على صحته وصحة الأم، وانتهاء الإجراءات اللازمة للتطعيمات وغيرها، نافيا ما تردد عن غياب الأطباء بالمستشفى أو ورفض إدارة المستشفى استقبال الحالة ورعايتها.
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مياه الأمطار تغرق الكورنيش الجديد في مطروح (صور)

تسببت مياه الأمطار في مدينة مرسى مطروح اليوم السبت، في غرق شارع المينا القديم المتجه إلى الكورنيش الجديد وشاطئ روميل، حيث تسبب تراكم المياه بالشارع في عرقلة حركة السيارات. وذلك بعدما شهدت المحافظة منذ قليل أمطارا غزيرة، وسط حالة من الفرحة بين الأهالي والزوار والمصطافين، وذلك تزامنا مع استعدادات محافظة مطروح، المكثفة لمواجهة السيول والكوارث بمدن ومراكز المحافظة.
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السيسي عن بناء قصور رئاسية: «أه عملت بس مش لنفسي»

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، حقيقة بناء قصور رئاسية، قائلًا: "ناس بتسأل الحاجات اللي اتقالت دي عملتها ولا لا، اللي بيني وبينكم الثقة، مش أني أكبر من المساءلة أو إني مش عاوز ارد على كلام يتوجه لي، قالوا إني ببني قصور رئاسية أنا بنيت وببني وهبني، ومفيش حاجة باسمي، كله للدولة". وأضاف الرئيس، إنه لا يجب على الشعب المصري أن يقلق، أو يشعر بالتشكيك في مؤسسات الدولة، حيث إن الدولة ومؤسساتها لن تسمح أن يكون هناك شخص "مش كويس" مستمر فيها، مضيفًا: "ممكن يكون حد مش كويس موجود، وده طبيعي، بس اللي مش طبيعي إننا نقبله أو نشجعه أو نسكت عليه".
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السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

السيسي عن «مستقبل التعليم»: «متخافوش على أولادكم»

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولياء الأمور بشأن مستقبل التعليم في مصر. وقال الرئيس خلال جلسة «اسأل الرئيس» ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة: «الدكتور طارق شوقي كان ماسك المجموعة المهتمة بالتعليم من 2014 وكانت دراسات خدت وقتها، وهو مرضيش يمسك وزير لغاية ما أحرجته قدامكم وتولى المنصب ده وأطلقنا المشروع، لأنه مشروع طموح وقوي ونجاحه بالدولة والأسر، ومتخافوش على أولادكم لأننا مش هنضيعهم».
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السيسي عن الجيش: مركز الثقل الحقيقي في المنطقة كلها

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة خلال جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، عن الجيش المصري، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت.
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وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل جديرة بثقة الشعب

أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن رجال القوات المسلحة سيظلون جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف، وأن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها، موجها التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء لشعب مصر العظيم، جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو 2019.
السيسي يلتقي برئيس حزب «كوميتو» الياباني

السيسي يلتقي برئيس حزب «كوميتو» الياباني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بمقر إقامته فى يوكوهاما، ناتسو ياماجوشي، رئيس حزب «كوميتو»، الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم باليابان. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس حزب كوميتو أعرب عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي، مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومؤكدا حرص بلاده على تنميتها في مختلف المجالات، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، وما تمثله من دعامة لأمن واستقرار المنطقة. من جانه، أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر، حكومةً وشعبا، بعلاقاتها مع اليابان وشعبها، مشيدا بالنموذج الذي يقدمه الشعب الياباني وما يمثله من التزام بقيم العمل والتفاني والإتقان.
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