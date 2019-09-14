رياضة

بيراميدز يتعادل أمام شباب بلوزداد في الكونفيدرالية

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م
بيراميدز
بيراميدز
حسم التعادل الإيجابي مواجهة بيراميدز، وشباب بلوزداد الجزائري، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب «الدفاع الجوي» في ذهاب الدور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019- 2020. بدأ فريق بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سيباستيان ديسابر، المباراة بهجوم مبكر سعيا لخطف هدف التقدم، لكن كل المحاولات لم يكتب لها النجاح، وسط مرتدات خطيرة من الفريق الجزائري، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.
وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو بيراميدز ضغطهم للوصول لشباك الضيوف، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، حينما تمكن أمير سعيود، لاعب النادي الأهلي السابق، من التقدم لشباب بلوزداد في الدقيقة 66، مستغلا ارتداد الكرة من يد الحارس أحمد الشناوي. ولم يكتفِ سعيود بالهدف الذي سجله بفدائية، حيث أزعج دفاع بيراميدز،
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بيراميدز (2)

أحمد علي يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام بلوزداد

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز وشباب رياضي بلوزداد الجزائري، في ذهاب دور الـ32 (1) لمنافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم (2019- 2020). وصعد بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، إلى دور الـ32، عقب تخطيه إيتول دو كونجو الكونجولي في الدور التمهيدي، حيث فاز بيراميدز ذهابًا في القاهرة على استاد الدفاع الجوي بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم كرر فوزه إيابًا بهدف نظيف على ملعب ألفونس ماسيمبا.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

بالأرقام.. تاريخ الأندية المصرية أمام الجزائرية

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم السبت، في تمام الساعة 8 مساءً، لقاء بيراميدز أمام شباب بلوزداد الجزائري، في ذهاب دور الـ32 (1) بكأس الكونفيدرالية الإفريقية. بيراميدز النادي المصري التاسع الذي يخوض المواجهات ضد أندية الجزائر في المسابقات القارية، ويبلغ إجمالي مواجهات أندية مصر مع نظيرتها الجزائرية 55 مباراة فازت أندية مصر في 22 مباراة وفازت أندية الجزائر 17 مرة وكان التعادل حاضرا في 16 مباراة. لعب شباب بلوزداد مباراتين مع أندية مصر في إفريقيا، وكانت أمام الأهلي في دور المجموعات من دوري الأبطال 2001، وفاز الفريق الأحمر في المباراتين (1-0).
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يسعى لغسل أحزانه على حساب شباب بلوزداد

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام شباب رياضي بلوزداد الجزائري، في ذهاب دور الـ32 (1) لمنافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم (2019-2020). وصعد بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباسيتان ديسابر، إلى دور الـ32، عقب تخطيه ايتول دو كونجو الكونجولي في الدور التمهيدي، حيث فاز بيراميدز ذهابًا في القاهرة على استاد الدفاع الجوي بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم كرر فوزه إيابًا بهدف نظيف على ملعب ألفونس ماسيمبا.
الاهلى-وبيراميدز-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (6)

بيراميدز يُطيح بالأهلي من دور الـ16 في كأس مصر

تأهل فريق بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من نظيره الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر من المسابقة، ليضرب موعدًا مع فريق حرس الحدود في الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وبتلك الهزيمة يكون فريق بيراميدز قد أقصى المارد الأحمر من بطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي، وفاز عليه 4 مباريات متتالية في كل البطولات.
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