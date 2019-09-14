بيراميدز يتعادل أمام شباب بلوزداد في الكونفيدرالية

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م

بيراميدز

حسم التعادل الإيجابي مواجهة بيراميدز، وشباب بلوزداد الجزائري، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب «الدفاع الجوي» في ذهاب الدور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019- 2020. بدأ فريق بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سيباستيان ديسابر، المباراة بهجوم مبكر سعيا لخطف هدف التقدم، لكن كل المحاولات لم يكتب لها النجاح، وسط مرتدات خطيرة من الفريق الجزائري، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو بيراميدز ضغطهم للوصول لشباك الضيوف، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، حينما تمكن أمير سعيود، لاعب النادي الأهلي السابق، من التقدم لشباب بلوزداد في الدقيقة 66، مستغلا ارتداد الكرة من يد الحارس أحمد الشناوي. ولم يكتفِ سعيود بالهدف الذي سجله بفدائية، حيث أزعج دفاع بيراميدز،