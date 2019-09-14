ميتشو: جينيراسيون فريق قوي واستغل الأرض والجمهور

تحرير:أحمد سعيد ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ م

ميتشو

أكد المدرب الصربي ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لفريق الزمالك، أن الهدف الذي سجله فريقه في شباك جينيراسيون فوت السنغالي، مهم للغاية رغم خسارة الأبيض بهدفين مُقابل هدف، وقال ميتشو في تصريحاته عقب اللقاء "مباراة اليوم انتهت والفريق كان لديه خطة واستراتيجية واعتمد على ترحيل الكرة من أجل تنفيذ الخطة".. وأشار المدرب الصربي، إلى أن الفريق السنغالي كانت لديه ميزة اليوم وهي اللعب على أرضه ووسط جماهيره وهي الميزة التي ستكون لنا في مباراة العودة.

وأضاف: "الهدف الذي أحرزه الفريق في مرمى فريق جينيراسيون اليوم خارج الأرض مهم جدًا، وكان ممكنا إحراز هدف آخر لولا سوء التوفيق". وواصل: "الزمالك سيلعب مباراة مفتوحة وقوية في الإياب وأمام فريق قوي ولكن سنكون في قمة تركيزنا من أجل التأهل". وعن سبب عدم مشاركة أشرف بن شرقي، قال ميتشو إن ذلك بسبب إصابته بآلام