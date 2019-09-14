ميتشو: جينيراسيون فريق قوي واستغل الأرض والجمهور
تحرير:أحمد سعيد
١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ م
ميتشو
أكد المدرب الصربي ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لفريق الزمالك، أن الهدف الذي سجله فريقه في شباك جينيراسيون فوت السنغالي، مهم للغاية رغم خسارة الأبيض بهدفين مُقابل هدف، وقال ميتشو في تصريحاته عقب اللقاء "مباراة اليوم انتهت والفريق كان لديه خطة واستراتيجية واعتمد على ترحيل الكرة من أجل تنفيذ الخطة".. وأشار المدرب الصربي، إلى أن الفريق السنغالي كانت لديه ميزة اليوم وهي اللعب على أرضه ووسط جماهيره وهي الميزة التي ستكون لنا في مباراة العودة.
وأضاف: "الهدف الذي أحرزه الفريق في مرمى فريق جينيراسيون اليوم خارج الأرض مهم جدًا، وكان ممكنا إحراز هدف آخر لولا سوء التوفيق".
وواصل: "الزمالك سيلعب مباراة مفتوحة وقوية في الإياب وأمام فريق قوي ولكن سنكون في قمة تركيزنا من أجل التأهل".
وعن سبب عدم مشاركة أشرف بن شرقي، قال ميتشو إن ذلك بسبب إصابته بآلام
وأضاف: "الهدف الذي أحرزه الفريق في مرمى فريق جينيراسيون اليوم خارج الأرض مهم جدًا، وكان ممكنا إحراز هدف آخر لولا سوء التوفيق".
وواصل: "الزمالك سيلعب مباراة مفتوحة وقوية في الإياب وأمام فريق قوي ولكن سنكون في قمة تركيزنا من أجل التأهل".
وعن سبب عدم مشاركة أشرف بن شرقي، قال ميتشو إن ذلك بسبب إصابته بآلام في المعدة، صباح اليوم، بينما محمد عنتر شارك بدلا منه وقدم أفضل ما لديه وتغييره كان لسبب تكتيكي وكذلك نزول المغربي خالد بوطيب ومصطفى محمد للسبب ذاته.
وأردف: "الزمالك لعب على الاستحواذ، وتلقينا هدفين من أخطاء دفاعية، لكن نمتلك فرصة كبيرة في مصر للتأهل لدور المجموعات، حيث سينضم 4 لاعبين فى القاهرة، استعدادا لمباراة الإياب وكذلك في مباراة السوبر".
وأتم ميتشو: "الزمالك فريق بطولة ولاعبوه يمتلكون شخصية القيادة داخل الملعب وأثق فيهم تماما".