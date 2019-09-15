جوارديولا: لامفر من الهزائم المفاجئة في كرة القدم

تحرير:سعد الدين محمود ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٢ ص

جوارديولا

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على هزيمة فريقه أمام نورويتش سيتي، مساء اليوم السبت، مؤكدًا أن الهزائم المفاجئة لا مفر منها في كرة القدم. نجح نورويتش فى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على نظيره مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعتهم مساء السبت، على ملعب «كارو رود» فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي، ليحصد نورويتش أغلى ثلاث نقاط فى البطولة ويكمل سلسة المفاجآت والأداء المتميز الذى يظهر به منذ الصعود للدورى الممتاز خلال الموسم الحالى.

وواصل: «في بعض الأحيان تحدث مثل هذه الظروف، كانت لدينا فرص عديدة للتسجيل ولكن هذا لم يحدث، لذلك تهانينا لنورويتش، كان لديهم ثلاثة أو أربعة فرص وسجلوا ثلاثة أهداف من أخطاء دفاعية سنعمل على تداركها». «أنا أحب لاعبي فريقي، وأعتقد أننا نقدم مستويات رائعة منذ 4 سنوات، والخسارة في مباراة