رياضة

جوارديولا: لامفر من الهزائم المفاجئة في كرة القدم

تحرير:سعد الدين محمود ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٢ ص
جوارديولا
جوارديولا
علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على هزيمة فريقه أمام نورويتش سيتي، مساء اليوم السبت، مؤكدًا أن الهزائم المفاجئة لا مفر منها في كرة القدم. نجح نورويتش فى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على نظيره مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعتهم مساء السبت، على ملعب «كارو رود» فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي، ليحصد نورويتش أغلى ثلاث نقاط فى البطولة ويكمل سلسة المفاجآت والأداء المتميز الذى يظهر به منذ الصعود للدورى الممتاز خلال الموسم الحالى.
وواصل: «في بعض الأحيان تحدث مثل هذه الظروف، كانت لدينا فرص عديدة للتسجيل ولكن هذا لم يحدث، لذلك تهانينا لنورويتش، كان لديهم ثلاثة أو أربعة فرص وسجلوا ثلاثة أهداف من أخطاء دفاعية سنعمل على تداركها». «أنا أحب لاعبي فريقي، وأعتقد أننا نقدم مستويات رائعة منذ 4 سنوات، والخسارة في مباراة
اقرأ المزيد
ميتشو

ميتشو: جينيراسيون فريق قوي واستغل الأرض والجمهور

أكد المدرب الصربي ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لفريق الزمالك، أن الهدف الذي سجله فريقه في شباك جينيراسيون فوت السنغالي، مهم للغاية رغم خسارة الأبيض بهدفين مُقابل هدف، وقال ميتشو في تصريحاته عقب اللقاء "مباراة اليوم انتهت والفريق كان لديه خطة واستراتيجية واعتمد على ترحيل الكرة من أجل تنفيذ الخطة".. وأشار المدرب الصربي، إلى أن الفريق السنغالي كانت لديه ميزة اليوم وهي اللعب على أرضه ووسط جماهيره وهي الميزة التي ستكون لنا في مباراة العودة.
برشلونة-وفالنسيا‎

برشلونة تسحق فالنسيا بخماسية على الكامب نو

حقق فريق برشلونة فوزًا ساحقًا على ضيفه فالنسيا بخمسة أهداف لهدفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت على ملعب الكامب نو فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدوى الإسبانى (لا ليجا)، وسجل لصالح الفريق الكتالونى أنسو فاتى، وفرينكي دي يونج وجيرارد بيكيه ولويس سواريز بهدفين. وبهذا الفوز حصد برشلونة ثلاث نقاط ليحتل المركز الرابع برصيد سبع نقاط، وعلى الجانب الآخر حقق اللاعب الصاعد أنسو فاتى رقمًا قاسيًّا فى أول مسيرته مع البلوجرانا، حيث أصبح أول لاعب فى سن الـ16 يسجل هدفا ويشارك فى آخر فى تاريخ الدورى الإسبانى.
نيمار ‎ (3)

نيمار: أعترف أنى كنت أريد الرحيل وحزين لذلك السبب

علق البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان، على أزمته الأخيرة التى كانت بسبب رغبته فى العودة لفريقه السابق (برشلونة) خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، وأشار الدولى البرازيلي بشكل واضح إلى أنه كان يريد الرحيل عن صفوف فريقه، وإن ذلك كان ظاهرًا للجميع، وأنه على الرغم من ذلك يركز حاليًّا بشكل كامل مع فريقه الحالى. وقال نيمار فى تصريحات عقب مباراة الفريق الباريسي اليوم: "الجميع يعلم جيدًا أننى كنت أريد الرحيل، وأنا أَوضحت ذلك تمامًا".
اقرأ المزيد من الأخبار
نورويتش-سيتي‎

نورويتش يفاجأ السيتي بالفوز بثلاثية فى البريميرليج

نجح فريق نورويتش سيتي فى تقديم مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على نظيره مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعتهم اليوم السبت على ملعب كارو رود فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البرميرليج)، ليحصد نورويتش أغلى ثلاث نقاط فى بطولة البريمرليج، ويكمل سلسة المفاجآت والأداء المتميز الذى يظهر به منذ الصعود للدورى الممتاز خلال الموسم الحالى. ويملك نورويتش فى رصيده سبع نقاط محتلا بها المركز الثانى عشر من جدول البريميرليج.
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (1)

فيرناندينيو يكشف سبب الرباعية في شباك برايتون

كشف فيرناندينيو لاعب وسط فريق مانشستر سيتي عن سبب اكتساح فريقه لنظيره برايتون إلى عدم إهدار الكثير من الفرص أمام المرمى، حيث قال لاعب الوسط البرازيلي عقب المباراة: "نحن سعداء حقا للفوز برباعية على برايتون، لعبنا اليوم بشكل جيد وسجلنا الكثير من الأهداف". وأضاف في تصريحات نقلها موقع مانشستر سيت: "وعلى مستوى الفرص أمام المرمى لم نهدر الكثير منها مثل المباريات السابقة، لذلك نجحنا في تسجيل 4 أهداف". وواصل البرازيلي تصريحاته: "أعتقد أن هذه هي أفضل طريقة نذهب بها للتوقف الدولي قبل مواجهة نورويتش سيتي".
تريزيجيه‎

طرد تريزيجيه في خسارة أستون وليستر يقسو على بورنموث

حقق فريق ليستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره بورنموث، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ووكرز"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي، جيمي فاردي سجل هدف التقدم للثعالب، قبل أن يدرك كاليوم ويلسون هدف التعادل للضيوف، وأضاف يوري تيليمانس الهدف الثاني لأصحاب الأرض، قبل أن يعود فاري ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ليرفع ليستر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيد بورنموث عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.
تشيلسي‎

شيفلد يونايتد يقلب الطاولة على تشيلسي ويخطف التعادل

سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل أمام ضيفه شيفلد يونايتد بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). وبدأ تشيلسي بقوة وفرض سيطرته على النصف الأول من الشوط الأول، وشن العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى الفريق الضيف، وفي الدقيقة التاسعة عشرة، نجح تامي أبراهام في تسجيل هدف المباراة الأول لصالح البلوز ليواصل تألقه في الأسابيع الأخيرة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org