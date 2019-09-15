وفاة أرملة الرئيس التونسي الراحل السبسي

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ ص

شاذلية أرملة الباجي قايد السبسي - صورة أرشيفية

أعلن نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الأحد، وفاة والدته، وذلك بعد مرور نحو شهرين على وفاة زوجها في يوليو الماضي، وفي منشور عبر صفحته الرسيمة على موقع فيسبوك، قال حافظ قايد السبسي: "انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شاذلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية. وكان الرئيس الباجي قايد السبسي قد توفي، في يوم 25 يوليو الماضي، عن عمر يناهز 92 عاما، إثر وعكة صحية.

ووقتها أعلن حافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي، أنه تم نقل السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا لما صرح به لإحدى القنوات التليفزيونية.ومن جانبه أكد نور الدين بن تيشة المستشار الأول للرئيس المكلف بالعلاقة مع