رياضة

أرسنال يستهدف التوب 4 أمام واتفورد اليوم

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص
أرسنال
أرسنال
تستكمل مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، اليوم الأحد، وذلك عندما يرحل أرسنال لمواجهة واتفورد في تمام الساعة 5:30 مساءً على ملعب فيكارج رود، ويحتل أرسنال المركز السابع برصيد 7 نقاط، بينما يوجد واتفورد في قاع جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة، وحقق أرسنال الانتصار في مباراتين على حساب نيوكاسل بهدف نظيف، وعلى بيرنلي بنتيجة 2-1، وتعادل مع توتنهام 2-2، وخسر أمام ليفربول بنتيجة 3-1، أما واتفورد فخسر من برايتون 3-0 ومن إيفرتون 1-0 ومن وست هام 3-1، وتعادل مع نيوكاسل 1-1.
وتمكن أرسنال من الفوز ذهابًا وإيابًا على واتفورد الموسم الماضي، إذ فاز على ملعبه بهدفين دون رد وخارج ميدانه بهدف نظيف، ويعد واتفورد الفريق الوحيد الذي فشل في هز شباك أرسنال في الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي. وفي حال حقق أرسنال الانتصار اليوم فسيرتفع رصيده إلى 10 نقاط مناصفةً مع مانشستر سيتي الذي تعرض
اقرأ المزيد
الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (9)

اتحاد الكرة يؤجل حفل تسليم درع الدوري للأهلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل احتفالية تسليم الأهلي درع الدوري، إلى ما بعد السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل. وأضاف مصدر داخل الجبلاية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» صباح اليوم الأحد، أن ضيق الوقت بين عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء من تنزانيا، واستعداد الفريق للسوبر، تسبب في عدم وجود فرصة لإقامة الاحتفالية قبل قمة الجمعة، ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر في الثامنة مساء الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج.
ميلان‎ (1)

ميلان يسعى لتصحيح المسار أمام فيرونا بالكالتشيو

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي "كالتشيو" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل هيلاس فيرونا نظيره ميلان، الساعة 8:45 مساءً على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، ويحتل فيرونا المركز السابع برصيد 4 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الـ12 برصيد 3 نقاط، كما يستقبل روما نظيره ساسولو الساعة السادسة مساءً على ملعب الأولمبيكو، ويحتل ذئاب العاصمة المركز الـ15 برصيد نقطتين، بينما يوجد ساسولو في المركز التاسع برصيد 3 نقاط، وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل جنوة نظيره أتلانتا الساعة 12:30 ظهرًا على ملعب لويجي فيراريس.
جوارديولا

جوارديولا: لامفر من الهزائم المفاجئة في كرة القدم

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على هزيمة فريقه أمام نورويتش سيتي، مساء اليوم السبت، مؤكدًا أن الهزائم المفاجئة لا مفر منها في كرة القدم. نجح نورويتش فى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على نظيره مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعتهم مساء السبت، على ملعب «كارو رود» فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي، ليحصد نورويتش أغلى ثلاث نقاط فى البطولة ويكمل سلسة المفاجآت والأداء المتميز الذى يظهر به منذ الصعود للدورى الممتاز خلال الموسم الحالى.
اقرأ المزيد من الأخبار
ايفرتون‎

إيفرتون يخطف الفوز من وولفرهامبتون في مباراة مثيرة

حقق فريق إيفرتون فوزًا ثمينًا على نظيره وولفرهامبتون، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ريشارليسون هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، وأدرك رومان سايس هدف التعادل للضيوف، في الدقيقة التاسعة، إلا أن أليكس أيوبي أعاد المقدمة مجددًا لإيفرتون بعدها بـ3 دقائق، وفي الدقيقة 75 أدرك راؤول خيمينز هدف التعادل للضيوف، قبل أن يعود ريشارليسون ويخطف هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 80.
محمد صلاح (1.) (3)

الحكم على صاحب التغريدة العنصرية ضد صلاح (صورة)

كشفت تقارير صحفية أن جاري هايلاند مشجع إيفرتون الإنجليزي الذي استهدف بتغريداته العنصرية النجم الدولى المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، تم معاقبته بالسجن لمدة ستة أسابيع مع إيقاف التنفيذ لمدة 12 شهرًا ، كما تضمن حكم المحكمة على مشجع التوفيز إكمال 200 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر بالإضافة إلى الدورة التدريبية لتعزيز الكرامة. وقام هايلاند بإرسال صورة لمحمد صلاح مرتدياً سترة ناسفة مُركبة عليها، وكان المشجع يملك فقط 13 متابعا على حسابه على "تويتر"، ولم يكن يتوقع هيلاند أن تنتشر الصورة التى نشرها عبر حسابه بهذا الشكل .
محمد-الننى-ارسنال (4)

الننى إلى تركيا..وجماهير الأرسنال لا تعود مرة أخرى

نشر محمد الننى لاعب منتخب مصر وفريق أرسنال الإنجليزي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ظهر فيها اللاعب وهو يستقل طائرة والتى من المتوقع أنها ستقله إلى تركيا تمهيدًا لانتقاله لفريق بشكتاش التركى . وكشفت صباح اليوم شبكة "سكاى سبورت" الإنجليزية فى تقرير لها أنه من المقرر أن يصل الننى اليوم إلى مدينة اسطنبول، حيث سينضم اللاعب المصرى لبشكتاش على سبيل الإعارة، مع تحمل النادى التركى تكاليف الراتب الذى يتقاضاه الننى مع ارسنال وهو 55 ألف جنيه استرليني أسبوعيا .
مسعود-اوزيل-ارسنال

وكيل أعمال أوزيل يؤكد بقاءه في صفوف أرسنال

أكد وكيل أعمال مسعود أوزيل، على عدم رحيل النجم الألماني عن صفوف أرسنال هذا الصيف، مشيرًا إلى شعوره بالسعادة بالبقاء في صفوف المدفعجية، ويأتي ذلك بعدما أثيرت الكثير من التكهنات حول نهاية مستقبل أوزيل مع الفريق اللندني، بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق التي خسرت في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي أمام ليفربول بنتيجة 3-1، وعند سؤال مدرب أرسنال عن سبب غياب أوزيل عن موقعة الريدز أجاب بأن القائمة التي تواجدت في اللقاء كانت هي الأجهز بدنيًا لخوض المواجهة، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org