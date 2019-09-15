أرسنال يستهدف التوب 4 أمام واتفورد اليوم

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص

أرسنال

تستكمل مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، اليوم الأحد، وذلك عندما يرحل أرسنال لمواجهة واتفورد في تمام الساعة 5:30 مساءً على ملعب فيكارج رود، ويحتل أرسنال المركز السابع برصيد 7 نقاط، بينما يوجد واتفورد في قاع جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة، وحقق أرسنال الانتصار في مباراتين على حساب نيوكاسل بهدف نظيف، وعلى بيرنلي بنتيجة 2-1، وتعادل مع توتنهام 2-2، وخسر أمام ليفربول بنتيجة 3-1، أما واتفورد فخسر من برايتون 3-0 ومن إيفرتون 1-0 ومن وست هام 3-1، وتعادل مع نيوكاسل 1-1.

وتمكن أرسنال من الفوز ذهابًا وإيابًا على واتفورد الموسم الماضي، إذ فاز على ملعبه بهدفين دون رد وخارج ميدانه بهدف نظيف، ويعد واتفورد الفريق الوحيد الذي فشل في هز شباك أرسنال في الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي. وفي حال حقق أرسنال الانتصار اليوم فسيرتفع رصيده إلى 10 نقاط مناصفةً مع مانشستر سيتي الذي تعرض