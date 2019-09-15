إرهاب

حركة طالبان تلغي حظرا على عمل الصليب الأحمر

تحرير:رويترز ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص
حركة طالبان - صورة أرشيفية
حركة طالبان - صورة أرشيفية
ألغت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد، حظرا كانت تفرضه على عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقدمت ضمانات أمنية لموظفيها الذين يقومون بأعمال إغاثة إنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في بيان: "الإمارة الإسلامية تعيد الضمانات الأمنية السابقة للجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان، وتأمر كل المجاهدين بتمهيد الطريق لأنشطة اللجنة، وأن يضعوا أمن موظفي ومعدات تلك اللجنة في الاعتبار". وتشير طالبان لنفسها باسم إمارة أفغانستان الإسلامية. ولم يأتِ المتحدث على ذكر منظمة الصحة العالمية في بيانه.
وفرض قياديو طالبان حظرا على اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعلى منظمة الصحة العالمية، في أبريل الماضي، وقالوا إن المؤسستين تقومان بأنشطة مريبة خلال حملات التطعيم ولا تلتزمان بالمهام المعلنة. ولم يتسن الوصول لمسؤولين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية في كابول للتعليق.وتنفذ منظمة الصحة
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حمزة بن لادن

بعد مقتل حمزة بن لادن.. هل تنتهي «القاعدة»؟

لم يمر سوى ستة أشهر على رصد الولايات المتحدة الأمريكية، مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على حمزة نجل أسامة بن لادن، حتى أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه اليوم خبر مقتله. الرئيس الأمريكي، قال في بيان "قُتل حمزة بن لادن، المسؤول الكبير في القاعدة ونجل أسامة بن لادن، في عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها الولايات المتحدة في منطقة بين أفغانستان وباكستان"، من دون أن يحدد تاريخ هذه العملية، بحسب "فرانس برس".
تنظيم-جبهة-النصرة

إرهابيو النصرة يمنعون المدنيين من مغادرة إدلب

أقدمت جبهة النصرة الإرهابية، اليوم السبت، على منع العديد من السيارات التي تقل الأهالي من الخروج من محافظة إدلب، وقامت بإطلاق الرصاص عليها. كانت القوات الحكومية السورية قد فتحت ممرا آمنًا، للسماح لسكان من إدلب شمال غربي البلاد بالمغادرة، لكن "لم يخرج أحد". وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا": إن "المتشددين الذين يسيطرون على معظم محافظة إدلب، التي يقطنها نحو 3 ملايين شخص، منعوا المدنيين من مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة عبر معبر أبو الضهور".
قوات-عراقية

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على إرهابيين بالموصل

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال إرهابيين اثنين في منطقة «القيارة» جنوبي مدينة الموصل، إذ ذكرت المدرية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، أن قوات مديرية الاستخبارات العسكرية في الفوج الثاني لواء المشاة 76 والفرقة 16 قيادة عمليات نينوي بالتعاون مع مكتب استخبارات ومكافحة إرهاب نينوي، ألقت القبض على اثنين من الإرهابيين بعد نصب كمين لهما في مدخل القيارة الجنوبي بالموصل، مشيرة إلى إلى أن المتهمين هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
ديارر

مقتل وإصابة 17 في انفجار بتركيا.. وأردوغان يتوعد المنفذين

قتل أربعة أشخاص وأصيب 13 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة على أحد الطرق جنوب شرقي تركيا، ونقلت شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، عن مسؤولين أتراك قولهم، إن عناصر من منظمة "بي كا كا" الكردية التي تصنفها تركية إرهابية، قاموا بزرع عبوة ناسفة على جانب أحد الطرق بالقرب من بلدة كولب جنوبي البلاد، مضيفة أنه أثناء مرور إحدى السيارات التي تقل قرويين عائدين من العمل انفجرت هذه العبوة، حيث تسبب الانفجار في فقدان سائق السيارة السيطرة على مركبته؛ ما أدى إلى انحرافها عن مسارها ووقوع الحادث.
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داعش

الإفتاء: داعش أكثر التنظيمات نشاطا الأسبوع الماضي

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير له، صادر اليوم الخميس، إن نشاط الجماعات الإرهابية فى النصف الثاني من عام 2019، ما زال مستمرا ومتزايدا بالرغم من الجهود التنسيقية، التي تقوم بها أجهزة الأمن في مختلف البلدان، موضحا أن مؤشر الإرهاب الأسبوعي الصادر عنه، رصد أن الجماعات الإرهابية نفذت 18 هجوما إرهابيا في 9 دول مختلفة، أدت إلى سقوط ما يقارب 148 ما بين قتيل وجريح، إذ أودت بحياة 90 شخصا وإصابة 58 شخصا.
تفجير-في-أفغانستان (2)

ارتفاع عدد ضحايا انفجار كابول إلى 3 قتلي و30 مصابا

قال مسئول أفغاني، اليوم الخميس، إن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، فيما أصيب 30 آخرون جراء الانفجار الضخم، الذي هز العاصمة "كابول" بالقرب من منطقة تضم السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأخرى. ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن جول أحمد أيوبي مدير مستشفى وزير محمد أكبر خان قوله، إن المستشفى استقبل 3 جثث و30 مصابا. ومن جانبه، قال المتحدث باسم قائد شرطة كابول "فردوس فارامارز" إن الانفجار وقع في منطقة الشرطة التاسعة بالعاصمة، مرجحا أن الانفجار كان يستهدف نقطة تفتيش في منطقة "شاش درك" حيث توجد مكاتب سلطات الأمن القومي الأفغانية.
تفجير-في-أفغانستان (3)

13 مصابا في انفجار بكابول.. وطالبان تتبنى الهجوم

هز انفجار، صباح اليوم الخميس، منطقة الشرطة التاسعة في العاصمة الأفغانية كابول. وأشارت التقارير الأولية إلى أن الانفجار وقع في منطقة شاش دارك في العاصمة، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، في نبأ عاجل لها، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن الخسائر المحتملة جراء هذا الانفجار. فيما أعلنت حركة طالبان عن مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي استهدف منطقة قرب حي السفارات في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له.
حركة-طالبان

مقتل 66 مسلحا من طالبان في غارات جوية بأفغانستان

قُتل ما لا يقل عن 66 من مسلحي طالبان في سلسلة غارات جوية نفذتها قوات الأمن الأفغانية في إقليم جور شمال غرب أفغانستان. وقالت مصادر عسكرية مطلعة، اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن "سلسلة الهجمات أسفرت عن مقتل 66 من مقاتلي طالبان وتدمير مخبأ كبير للأسلحة"، فيما لم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة الأفغانية على هذه الغارات الجوية حتى الآن. ويأتي ذلك في الوقت الذي تدهور فيه الوضع الأمني في أجزاء معينة من إقليم جور خلال الأشهر الأخيرة، إذ ينشط متشددو طالبان في بعض مناطق الإقليم وغالبا ما يشنون عمليات إرهابية.
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