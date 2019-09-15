ميلان يسعى لتصحيح المسار أمام فيرونا بالكالتشيو

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص

ميلان

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي "كالتشيو" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل هيلاس فيرونا نظيره ميلان، الساعة 8:45 مساءً على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، ويحتل فيرونا المركز السابع برصيد 4 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الـ12 برصيد 3 نقاط، كما يستقبل روما نظيره ساسولو الساعة السادسة مساءً على ملعب الأولمبيكو، ويحتل ذئاب العاصمة المركز الـ15 برصيد نقطتين، بينما يوجد ساسولو في المركز التاسع برصيد 3 نقاط، وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل جنوة نظيره أتلانتا الساعة 12:30 ظهرًا على ملعب لويجي فيراريس.

ويحتل جنوة المركز السادس برصيد 4 نقاط، بينما يوجد أتلانتا في المركز الـ11 برصيد 3 نقاط. ويرحل بولونيا لمواجهة بريشيا الساعة 3:00 عصرًا على ملعب ماريو ريجامونتي، ويحتل بولونيا المركز السابع برصيد 4 نقاط، بينما يوجد بريشيا في المركز الـ12 برصيد 3 نقاط. وبدوره يستقبل سبال نظيره لاتسيو الساعة 3:00 عصرًا

ويحتل جنوة المركز السادس برصيد 4 نقاط، بينما يوجد أتلانتا في المركز الـ11 برصيد 3 نقاط.



ويرحل بولونيا لمواجهة بريشيا الساعة 3:00 عصرًا على ملعب ماريو ريجامونتي، ويحتل بولونيا المركز السابع برصيد 4 نقاط، بينما يوجد بريشيا في المركز الـ12 برصيد 3 نقاط.



وبدوره يستقبل سبال نظيره لاتسيو الساعة 3:00 عصرًا على ملعب باولو موتزا، ويحتل سبال المركز الـ17 دون رصيد من النقاط، بينما يوجد لاتسيو في المركز الخامس برصيد 4 نقاط.



كما يستقبل بارما نظيره كالياري الساعة 3:00 عصرًا، ويحتل بارما المركز العاشر برصيد 3 نقاط، بينما يقبع كالياري في المركز الـ18 دون رصيد من النقاط.