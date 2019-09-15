رياضة

ميلان يسعى لتصحيح المسار أمام فيرونا بالكالتشيو

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص
ميلان
ميلان
تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي "كالتشيو" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل هيلاس فيرونا نظيره ميلان، الساعة 8:45 مساءً على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، ويحتل فيرونا المركز السابع برصيد 4 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الـ12 برصيد 3 نقاط، كما يستقبل روما نظيره ساسولو الساعة السادسة مساءً على ملعب الأولمبيكو، ويحتل ذئاب العاصمة المركز الـ15 برصيد نقطتين، بينما يوجد ساسولو في المركز التاسع برصيد 3 نقاط، وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل جنوة نظيره أتلانتا الساعة 12:30 ظهرًا على ملعب لويجي فيراريس.
ويحتل جنوة المركز السادس برصيد 4 نقاط، بينما يوجد أتلانتا في المركز الـ11 برصيد 3 نقاط. ويرحل بولونيا لمواجهة بريشيا الساعة 3:00 عصرًا على ملعب ماريو ريجامونتي، ويحتل بولونيا المركز السابع برصيد 4 نقاط، بينما يوجد بريشيا في المركز الـ12 برصيد 3 نقاط. وبدوره يستقبل سبال نظيره لاتسيو الساعة 3:00 عصرًا
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الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (9)

اتحاد الكرة يؤجل حفل تسليم درع الدوري للأهلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل احتفالية تسليم الأهلي درع الدوري، إلى ما بعد السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل. وأضاف مصدر داخل الجبلاية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» صباح اليوم الأحد، أن ضيق الوقت بين عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء من تنزانيا، واستعداد الفريق للسوبر، تسبب في عدم وجود فرصة لإقامة الاحتفالية قبل قمة الجمعة، ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر في الثامنة مساء الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج.
ارسنال

أرسنال يستهدف التوب 4 أمام واتفورد اليوم

تستكمل مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، اليوم الأحد، وذلك عندما يرحل أرسنال لمواجهة واتفورد في تمام الساعة 5:30 مساءً على ملعب فيكارج رود، ويحتل أرسنال المركز السابع برصيد 7 نقاط، بينما يوجد واتفورد في قاع جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة، وحقق أرسنال الانتصار في مباراتين على حساب نيوكاسل بهدف نظيف، وعلى بيرنلي بنتيجة 2-1، وتعادل مع توتنهام 2-2، وخسر أمام ليفربول بنتيجة 3-1، أما واتفورد فخسر من برايتون 3-0 ومن إيفرتون 1-0 ومن وست هام 3-1، وتعادل مع نيوكاسل 1-1.
جوارديولا

جوارديولا: لامفر من الهزائم المفاجئة في كرة القدم

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على هزيمة فريقه أمام نورويتش سيتي، مساء اليوم السبت، مؤكدًا أن الهزائم المفاجئة لا مفر منها في كرة القدم. نجح نورويتش فى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على نظيره مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعتهم مساء السبت، على ملعب «كارو رود» فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي، ليحصد نورويتش أغلى ثلاث نقاط فى البطولة ويكمل سلسة المفاجآت والأداء المتميز الذى يظهر به منذ الصعود للدورى الممتاز خلال الموسم الحالى.
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مخيتاريان (2)

رسميًّا.. آرسنال يعلن إعارة ميخيتريان إلى روما

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، انتقال لاعبه هنريك مخيتريان إلى روما الإيطالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2019- 20 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وانضم مخيتريان إلى الجانرز في يناير 2018، قادما من مانشستر يونايتد في صفقة أليكسيس سانشيز، الذي رحل هو الآخر من الشياطين إلى إنتر ميلان الإيطالي، وخاض مع الفريق 59 مباراة في جميع المسابقات، مسجلا 9 أهداف، وتميزت مباراته الأولى مع أرسنال بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز فريقه بنتيجة 5- 1 على إيفرتون في فبراير 2018.
يوفنتوس‎

قمة الكالتشيو.. يوفنتوس يتسلح بالتاريخ أمام نابولي

يبدو أن الإثارة لن تتأخر في الدوري الإيطالي هذا الموسم، إذ يحتضن اليوم ملعب أليانز ستاديوم، قمة مباريات الجولة الثانية في الكالتشيو لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس حامل اللقب، نظيره نابولي وصيف العام الماضي، في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل اليوفي المركز السابع برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى خارج أرضه على بارما بهدف نظيف، بينما يحتل نابولي المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، بعد تحقيقه فوزا مثيرا في الجولة الأولى خارج ميدانه على فيورنتينا بنتيجة 4-3.
سمالينج

رسميًا..سمولينج ينضم لصفوف فريق روما

أعلن نادى روما الإيطالى عن ضمه المدافع كريس سمولينج قادما من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي التى من المقرر أن تنتهى يوم 2 سبتمبر المقبل، وأعلن الفريق الإيطالى عن ضم اللاعب صاحب الـ29 عاما عبر الحساب الرسمى للفريق على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر "، معلقة:" أهلا بك فى روما " . وكشفت شبكة "سكاى سبورتس "الإنجليزية فى وقت سابق أنه من المتوقع انتقال اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم لكن دون وجود بند الشراء النهائى .
ماوريسيو-ساري-

رغم المرض.. ساري يرغب في قيادة يوفينتوس أمام نابولي

يحاول ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، العودة للملعب مرة أخرى وذلك خلال المباراة القادمة للسيدة العجوز فى الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، والتي يواجه فيها البيانكونيري نظيره نابولي السبت المقبل، على ملعب يوفنتوس فى إطار الأسبوع الثانى من عمر الكالتشيو. وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ساري يحاول إقناع الأطباء، بحضور المباراة المقبلة، لكن تبقى لهم الكلمة الأخيرة في تحديد موقفه، وسيخضع المدرب الإيطالي لفحوصات طبية جديدة لتقييم وضعه الصحي، بعدما كان يوفنتوس قد أعلن غيابه عن أول مباراتين، لكن ساري يبقى حريصا على التواجد.
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