اتحاد الكرة يؤجل حفل تسليم درع الدوري للأهلي

تحرير:أحمد بركات ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

الأهلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل احتفالية تسليم الأهلي درع الدوري، إلى ما بعد السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل. وأضاف مصدر داخل الجبلاية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» صباح اليوم الأحد، أن ضيق الوقت بين عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء من تنزانيا، واستعداد الفريق للسوبر، تسبب في عدم وجود فرصة لإقامة الاحتفالية قبل قمة الجمعة، ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر في الثامنة مساء الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج.

وتمكن الأهلي من تحقيق فوز مهم على نظيره كانو سبورت بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما السبت، على استاد مالابو، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وقص الأحمر شريط الأهداف في الدقيقة 62 عن طريق صلاح محسن، قبل أن يتمكن وليد سليمان من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83 بعد عرضية رائعة

وتمكن الأهلي من تحقيق فوز مهم على نظيره كانو سبورت بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما السبت، على استاد مالابو، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وقص الأحمر شريط الأهداف في الدقيقة 62 عن طريق صلاح محسن، قبل أن يتمكن وليد سليمان من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83 بعد عرضية رائعة من أحمد فتحي.



في المقابل سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق جينراسيون فوت بطل السنغال، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم (2019- 2020).



وتقرر أن تبدأ بعثة الزمالك رحلة العودة من السنغال، مساء اليوم الأحد، ثم تمكث ترانزيت في المغرب فجر غدٍ الإثنين، ثم تتحرك للقاهرة، على أن تصل عصر الإثنين.