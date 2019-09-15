صحف عربية: تونس تختار رئيسها وتضامن كامل مع السعودية

الصحف تناولت إعلان قائد القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي لن يزيد عدد قواته في سوريا لتنفيذ دوريات مشتركة مع تركيا، لافتا إلى أن هدفه هو خفض عدد تلك القوات

تحرير:وفاء بسيوني ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص

تصدرت الانتخابات التونسية المبكرة التي تنطلق اليوم الأحد، عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، كما استعرضت تداعيات الهجوم الذي شهدته السعودية أمس وردود الأفعال على هذا الاستهداف، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه يتوجه صباح اليوم نحو 7 ملايين ناخب تونسي إلى صناديق الاقتراع الموزعة على 27 دائرة انتخابية داخل تونس، لاختيار رئيس جديد للجمهورية من بين 24 طامحا لرئاسة تونس. وأوضحت صحيفة "الخليج" أن الهيئة العليا للانتخابات خصصت أكثر من 4500 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.

بينما سيرافق العملية الانتخابية آلاف المراقبين والملاحظين من تونس وخارجها بمن فيهم 100 ملاحظ يتبعون بعثة الاتحاد الأوروبي؛ لمراقبة الانتخابات. وأعلنت وزارة الداخلية عن تعبئة 70 ألف عنصر أمني؛ لتأمين الانتخابات، كما جندت وزارة الدفاع 53 ألف عسكري. وسيكلف هؤلاء علاوة على حراسة مراكز الاقتراع، بنقل المواد

بينما سيرافق العملية الانتخابية آلاف المراقبين والملاحظين من تونس وخارجها بمن فيهم 100 ملاحظ يتبعون بعثة الاتحاد الأوروبي؛ لمراقبة الانتخابات.

وأعلنت وزارة الداخلية عن تعبئة 70 ألف عنصر أمني؛ لتأمين الانتخابات، كما جندت وزارة الدفاع 53 ألف عسكري. وسيكلف هؤلاء علاوة على حراسة مراكز الاقتراع، بنقل المواد الانتخابية وصناديق الاقتراع إلى مراكز التجميع والفرز بعد إغلاق مكاتب الاقتراع عند الساعة السادسة مساءً.





وأشارت صحيفة "البيان" إلى أنه في ظل الصمت الانتخابي الرئاسي، دشنت تونس أمس، حملة الانتخابات التشريعية التي ستنتظم في السادس من أكتوبر المقبل، ويتنافس فيها 15737 مرشحا، ينتمون إلى 1507 قوائم، على 217 مقعدا في البرلمان.

ويتنافس في هذا السباق 15737 مترشحة ومترشحا على 217 مقعدا في البرلمان. ويوجدون في 1507 قوائم في جميع الدوائر الانتخابية والمقدر عددها بـ33 دائرة.

وتتوزع القوائم بين 163 قائمة ائتلافية و687 قائمة حزبية و722 قائمة مستقلة، كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد كشفت عنها، مشددة على أن أكبر عدد من المترشحين كان في محافظة سيدي بوزيد بـ75 قائمة تليها قفصة بـ70 قائمة وكان أقل عدد من الترشحات في الدائرة الانتخابية بألمانيا بـ18 قائمة.





وبالانتقال إلى شأن آخر، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد قدرة المملكة على التصدي للاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص، والتعامل مع آثاره.

وأوضحت "الشرق الأوسط" أن القيادة السعودية تلقت سلسلة اتصالات من زعماء عرب وأجانب أكدوا تضامنهم مع المملكة وإدانتهم الاعتداء عليها.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شدد، خلال اتصال تلقاه من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على قدرة المملكة على التصدي لمثل هذا الاعتداء الإرهابي الجبان والتعامل مع آثاره.

من جانبه، أكد ملك الأردن تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية، في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.





كما تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد دعم الولايات المتحدة للمملكة في كل ما يضمن أمنها، بينما شدد الأمير محمد بن سلمان على أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.

وأعلن البيت الأبيض، من جهته، أن ترامب تحدث مع ولي العهد السعودي لتقديم الدعم للسعودية في الدفاع عن نفسها.



واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران، بالاعتداء على منشأتي النفط بالسعودية، مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن، وقال إن طهران تقوم بدبلوماسية كاذبة.

وتناولت "البيان" أن دولة الإمارات أكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وذلك بعد هجوم إرهابي استهدف معملين لشركة أرامكو في محافظة البقيق وهجرة خريص، في وقت تعهد فيه التحالف العربي في اليمن باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمن الطاقة العالمي، مؤكدا أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد الجهة المخططة والمنفذة.

وأفادت صحيفة "الاتحاد" أن رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر بعد تفقده للمواقع عقب العمل الإرهابي على معامل الشركة في بقيق وخريص، قال: "لا توجد إصابات، ولله الحمد، بين العاملين"، معبرا عن شكره للفرق التي شاركت في الاستجابة لهذا الحادث.

وأشار إلى أنه يجري حاليا العمل على استرجاع كميات الإنتاج، وسيتم تقديم معلومات محدثة حول ذلك خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وتصدت بنجاح فرق الاستجابة للحالات الطارئة في شركة أرامكو السعودية لحرائق في معاملها في بقيق وخريص، نتجت عن هجمات إرهابية بمقذوفات.

وتحت عنوان "واشنطن تستبعد زيادة قواتها المنتشرة في سوريا"، ذكرت "الخليج" أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، أعلن أن الجيش الأمريكي لن يزيد عدد قواته في سوريا لتنفيذ دوريات مشتركة مع تركيا، لافتا إلى أن هدفه النهائي هو خفض عدد تلك القوات.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت، الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية تجهز لإرسال نحو 150 جنديا للقيام بدوريات برية مع القوات التركية، لكن ماكنزي أشار إلى أن المهمة الجديدة لن تستلزم قوات إضافية.



وأوضحت صحيفة "عكاظ" أنه مع اقتراب القمة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية غدا الإثنين، لبحث الوضع في إدلب، بدأ طيران روسيا والنظام السوري في استهداف مناطق في ريف إدلب الجنوبي، في وقت عززت فيه تركيا من حضورها العسكري في الشمال، بإرسال المزيد من الآليات العسكرية إلى محيط معرة النعمان.

تزامن ذلك مع إعلان النظام السوري أمس فتح معبرين لخروج المدنيين من إدلب وريفها تجاه أماكن سيطرته في منطقتي مورك بريف حماة الشمالي وأبو ضهور بريف إدلب الشرقي.



وتحت عنوان "اجتماع جدة يبحث اليوم التصدي لاستفزازات إسرائيل"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي يعقدون اليوم، اجتماعهم الطارئ الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية، رئيسة الدورة الحالية، لبحث تداعيات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة، التي عبّر فيها عن عزمه على ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية، لإسرائيل، في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.



ومن المقرر أن يخرج الاجتماع ببيان يؤكد فيه دعم الدول الإسلامية بشكل كامل للقضية الفلسطينية وإدانة التصريحات الإسرائيلية، والبحث في خطوات أخرى ضد الإجراءات الإسرائيلية.