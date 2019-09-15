رياضة

نوير ينتقد تصريحات تير شتيجن عن وضعه في المنتخب

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص
مانويل نوير
مانويل نوير
هاجم الحارس الألماني مانويل نوير، زميله في منتخب المانشافت وحارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن، بسبب التصريحات التي أدلى بها مؤخرا بعدما أعرب عن استيائه من وضعه في المنتخب الألماني، حيث يجلس بديلًا دائمًا لنوير قائد ألمانيا، على الرغم من المستويات المميزة التي يقدمها مع برشلونة. وقال نوير في هذا الشأن، حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" عقب تعادل بايرن ميونيخ مع لايبزيج، أمس السبت: "لقد سمعتها بالطبع، لكنه لم يقل شيئًا طوال فترة وجوده في معسكر المنتخب".
وأضاف نوير: "في الأساس، أعتقد أننا نلعب كفريق، ويجب أن نبذل كل شيء لضمان استمرار وحدتنا، ولا أعلم ما إذا كانت مثل هذه التصريحات ستفيدنا كفريق أم لا". وتابع: "كل حارس لا يشارك بصفة أساسية لا يشعر بالرضا، لكني أعتقد أن الشيء الأهم هو النجاح والحفاظ على وحدة الفريق". وعن التعادل مع لايبزيج علق نوير:
اقرأ المزيد
مصر-والكونغو (3)

تعرف على سر تأخر إعلان المدرب الجديد للمنتخب الوطني

تحدث الإعلامي إبراهيم فايق عن آخر تطورات التعاقد مع المدير الفني للمنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته عقب توديع مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال فايق في تصريحات عبر برنامجه «ملعب 9090» صباح اليوم، إن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر تم تحديده بالفعل بناءً على تأكيد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، وأكد أن المدير الفني الجديد هو إيهاب جلال، المدير الفني الحالي لفريق المصري البورسعيدي.
ميسى

بيكهام يواصل مباحثاته لضم ميسي من برشلونة

يواصل النجم الإنجليزي المعتزل، ديفيد بيكهام، سعيه لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف فريقه الجديد إنتر ميامي، والذي يستعد للمشاركة للمرة الأولى في الدوري الأمريكي في شهر مارس المقبل، وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية إرسال بيكهام منسق أعماله إلى العاصمة البريطانية لندن، من أجل مقابلة خورخي، والد ليونيل ميسي، من أجل بحث إمكانية ضم النجم الأرجنتيني إلى صفوف الفريق الأمريكي، وذلك رغبةً من بيكهام في ضم نجم للفريق يستقطب من خلاله باقي اللاعبين ووسائل الإعلام.
ايهاب-جلال

كواليس جديدة في مفاوضات إيهاب جلال لتدريب المنتخب

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك اتفاقا بين مسؤولي اللجنة الخماسية بالجبلاية، في حالة التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته عقب توديع مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، سيتم تركه لفترة مع فريق المصري، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن الاتفاق بين مسؤولي اللجنة الخماسية يرجع إلى منح المصري فرصة لتعيين مدرب بديل بعد رحيل إيهاب جلال حال إتمام التعاقد معه لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيليب-كوتينيو (1)

كلوب يكشف أسباب عدم التعاقد مع كوتينيو

عاد المدرب الألماني يورجن كلوب، للحديث عن سبب عدم تعاقده مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، والذي رحل عن صفوف ليفربول في شهر يناير من عام 2018 تجاه برشلونة، قبل أن يعاني في تقديم نفس المستويات المميزة التي قدمها مع ليفربول من قبل، ليقرر العملاق الكتالوني إعارته هذا الصيف إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني مع وضع بند في التعاقد يسمح للعملاق الكتالوني بشرائه بصورة نهائية في نهاية الموسم المقبل مقابل 120 مليون يورو، حيث أكد يورجن كلوب أنه كان من المستحيل إعادة فيليب كوتينيو إلى قلعة الأنفيلد من جديد.
مانويل-نوير (2)

نوير يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم

تحدث الحارس الألماني مانويل نوير عن موعد اعتزاله في حوار أجراه مع صحيفة "Welt am Sonntag" الألمانية، وقال نوير في ذلك الحوار: "أحب كثيرًا أوليفر كان كمثال، ففي السنوات الأخيرة وبعد اعتزاله، عمل كثيرًا على تطوير نفسه قبل العودة، وهذا يثير إعجابي الشديد"، وتطرق نوير للحديث عن الحراس السابقين الذين تمتعوا بشعبية جارفة عند الجماهير عقب الاعتزال، ويأتي على رأسهم الهولندي إيدوين فان دير سار، متوقعًا المصير ذاته لحارس يوفنتوس المخضرم جيانلويجي بوفون عقب اعتزاله.
كلوب (3)

كلوب عن كوتينيو: لم أشاهد لاعبًا مثله منذ دل بييرو

تغنى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بلاعبه السابق فيليب كوتينيو المنتقل مؤخرًا إلى فريق بايرن ميونيخ، قادمًا من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية، قائًلا: "بايرن ميونيخ تحصل على لاعب يجيد الاستحواذ ويحرّك الفريق بشكل مميز ويتحكم في شكله.. لقد لعب في مركزه المفضل كصانع ألعاب في أوقات نادرة معي، يمكنه أن يلعب كمحور أو كجناح أيسر، إنه مميز في المساحات الضيقة، ولكنه سريع أيضا ويستغل المساحات".
برشلونة (2)

مفاجأة.. نجم برشلونة على رادار يوفنتوس

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن يوفنتوس يُخطط لحركة ثلاثية الاتجاه في الميركاتو، حيث سيُغادر لاعبه باولو ديبالا إلى باريس سان جيرمان، مقابل ضم البرازيلي نيمار، وبعدها سيتم النظر إلى التعاقد مع لويس سواريز من برشلونة. وأضافت توتو سبورت، أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس الذي كان في مدينة برشلونة أمس الاثنين، ناقش مع إدارة البارسا عدة ملفات، ومن ضمنها قام بسؤالهم عن استعدادهم لبيع سواريز.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org