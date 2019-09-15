نوير ينتقد تصريحات تير شتيجن عن وضعه في المنتخب

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

مانويل نوير

هاجم الحارس الألماني مانويل نوير، زميله في منتخب المانشافت وحارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن، بسبب التصريحات التي أدلى بها مؤخرا بعدما أعرب عن استيائه من وضعه في المنتخب الألماني، حيث يجلس بديلًا دائمًا لنوير قائد ألمانيا، على الرغم من المستويات المميزة التي يقدمها مع برشلونة. وقال نوير في هذا الشأن، حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" عقب تعادل بايرن ميونيخ مع لايبزيج، أمس السبت: "لقد سمعتها بالطبع، لكنه لم يقل شيئًا طوال فترة وجوده في معسكر المنتخب".

وأضاف نوير: "في الأساس، أعتقد أننا نلعب كفريق، ويجب أن نبذل كل شيء لضمان استمرار وحدتنا، ولا أعلم ما إذا كانت مثل هذه التصريحات ستفيدنا كفريق أم لا". وتابع: "كل حارس لا يشارك بصفة أساسية لا يشعر بالرضا، لكني أعتقد أن الشيء الأهم هو النجاح والحفاظ على وحدة الفريق". وعن التعادل مع لايبزيج علق نوير:

وأضاف نوير: "في الأساس، أعتقد أننا نلعب كفريق، ويجب أن نبذل كل شيء لضمان استمرار وحدتنا، ولا أعلم ما إذا كانت مثل هذه التصريحات ستفيدنا كفريق أم لا".



وتابع: "كل حارس لا يشارك بصفة أساسية لا يشعر بالرضا، لكني أعتقد أن الشيء الأهم هو النجاح والحفاظ على وحدة الفريق".



وعن التعادل مع لايبزيج علق نوير: "كنا الطرف الأفضل في الشوط الأول وكان علينا أن نقتل المباراة مبكرًا، ربما تراجع الأداء قليلًا بعد هدف التعادل، لكن أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة بوجه عام، والآن يتحتم علينا تحليل الأخطاء التي ارتكبناها لتجنبها في المواجهات المقبلة، للاستفادة من الإيجابيات".