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الإسكان: 17 مشروعا لمياه الشرب والصرف بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية
عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الأحد، أنه جارٍ تنفيذ 17 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، إذ سيتم تنفيذ 3 مشروعات مياه بإجمالي طاقة مضافة 217 ألف متر مكعب/ يوم، بتكلفة 513 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعين آخرين، بطاقة إجمالية 103 آلاف متر مكعب/ يوم، بتكلفة 235 مليون جنيه، كما أنه جارٍ تنفيذ 7 مشروعات للصرف الصحى، بتكلفة 223 مليون جنيه، بجانب 7 مشروعات أخرى تم الانتهاء من تنفيذها، بتكلفة 234 مليون جنيه.
وكشف حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المشروعات هي: محطة مياه سرياقوس لخدمة 407 آلاف نسمة، وتوسعات مياه طوخ ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية يونيو 2020 لخدمة 313 ألف نسمة، واستكمال الخزانات العالية بالقناطر الخيرية ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية يناير 2020 لخدمة 66
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وزير -النقل-ومحافظ-المنيا (3)

قادما بقطار 901.. وزير النقل يتفقد محطة بدمنهور

تفقد كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اليوم الأحد، أعمال تطوير محطة السكة الحديد بدمنهور، مستقلا القطار رقم 901 القادم من القاهرة ، بمرافقة المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومسئولى الهيئة والشركة المنفذة لأعمال تطوير محطة دمنهور، وبدأ الوزير في تفقد أعمال الإنشاء بمحطة سكة حديد دمنهور، التي بدأت أعمال التطوير بها منذ أكثر من 4 سنوات ولم تنتهِ حتى الآن، وكان في استقبالة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، وعدد من نواب مجلس الشعب في المحافظة والقيادات التنفيذية.
الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق - محافظ القليوبية

محافظ القليوبية: الخطة الاستثمارية 400 مليون جنيه

كرم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة السابق، ورئيس حي مدينة نصر بالقاهرة حاليا، واللواء ياسر حفناوي رئيس مدينة الخانكة السابق، وسكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ حاليا، وأمل محمد بإدارة الشباب والرياضة والتي حصلت على شهادة الدكتوراة من أكاديمية ناصر العسكرية، وذلك للمجهودات التي بذلوها خلال فترة تواجدهم بالمحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذي لمحافظة القليوبية، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، غدا الإثنين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحرين الأحمر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي: نستهدف رفع معدل النمو إلى 8% عام 2022

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى 8% بحلول عام 2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصة ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها والتوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة، جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الأحد.
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الاسكان-الاجتماعى (1)

تنفيذ 1632 وحدة إسكان اجتماعي بأخميم الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 1632 وحدة سكنية (68 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعس بمدينة أخميم الجديدة، إذ بلغت نسبة التنفيذ نحو 70%. وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بمدينة أخميم الجديدة، قال حسام فتحي رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه جارٍ تنفيذ وحدتين صحيتين، مدرسة للتعليم الأساسي، سوق تجارية، مبنى شرطة وإطفاء، ملعبين ثلاثي وخماسي، مبني تجاري إداري لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي (63 عمارة) بمنطقة 55 فدانا شمال المدينة، وتنفيذ بوابة للمدخل الشمالي الغربي.
مشروع-سكن-مصر

تنفيذ 75 ألف وحدة إسكان اجتماعي وسكن مصر بأكتوبر

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة أكتوبر الجديدة، موجها بتقسيم المنطقة الصناعية (المرحلة العاجلة) بمدينة أكتوبر الجديدة، إلى مناطق للمصانع والصناعات الكبيرة، ومناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومراعاة تصميم الطرق والمرافق بكل منطقة بما يتلاءم مع متطلباتها، وضرورة وضع نماذج محددة للورش الصناعية يتم الالتزام بها، كما فى المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان.
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وزير الإسكان: تنفيذ 7 مدارس بمدينة دمياط الجديدة

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 7 مدارس (تعليم أساسي وثانوي) بإجمالي 226 فصلا بمدينة دمياط الجديدة، إذ تم الانتهاء الفعلي من تنفيذ 4 مدارس منها، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس أخرى، لاستيعاب الزيادة الطلابية، بعد ما تم تنفيذ عدة مشروعات سكنية منها (سكن مصر، دار مصر للإسكان المتوسط، جنة للإسكان الفاخر، الإسكان الاجتماعي)، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين,
وظائف-شركة-مياه-الشرب-

بسبب كسر ماسورة.. قطع مياه الشرب بوسط الإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الإثنين، عن قطع مياه الشرب، بمناطق بوسط محافظة الإسكندرية، وذلك وجود بسبب كسر بخط قطر "1000 مليمتر" بمدخل الدريسة اتجاه السكة الحديد، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه بمنطقتي "الدريسة والحضرة الجديدة"، حتى تتمكن شركة المياه من الاصلاح. تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا يفيد بورود شكاوى من سكان مناطق بوسط المحافظة من ضعف وانقطاع المياه منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، على الفور تم إبلاغ شركتي الصرف ومياه الشرب بالإسكندرية وتبين أن السبب فى ذلك يعود إلى الكسر المشار إليه.
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