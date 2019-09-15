الإسكان: 17 مشروعا لمياه الشرب والصرف بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الأحد، أنه جارٍ تنفيذ 17 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، إذ سيتم تنفيذ 3 مشروعات مياه بإجمالي طاقة مضافة 217 ألف متر مكعب/ يوم، بتكلفة 513 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعين آخرين، بطاقة إجمالية 103 آلاف متر مكعب/ يوم، بتكلفة 235 مليون جنيه، كما أنه جارٍ تنفيذ 7 مشروعات للصرف الصحى، بتكلفة 223 مليون جنيه، بجانب 7 مشروعات أخرى تم الانتهاء من تنفيذها، بتكلفة 234 مليون جنيه.

وكشف حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المشروعات هي: محطة مياه سرياقوس لخدمة 407 آلاف نسمة، وتوسعات مياه طوخ ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية يونيو 2020 لخدمة 313 ألف نسمة، واستكمال الخزانات العالية بالقناطر الخيرية ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية يناير 2020 لخدمة 66