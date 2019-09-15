الإسكان: 17 مشروعا لمياه الشرب والصرف بالقليوبية
تحرير:هيثم بطاح
١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الأحد، أنه جارٍ تنفيذ 17 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، إذ سيتم تنفيذ 3 مشروعات مياه بإجمالي طاقة مضافة 217 ألف متر مكعب/ يوم، بتكلفة 513 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعين آخرين، بطاقة إجمالية 103 آلاف متر مكعب/ يوم، بتكلفة 235 مليون جنيه، كما أنه جارٍ تنفيذ 7 مشروعات للصرف الصحى، بتكلفة 223 مليون جنيه، بجانب 7 مشروعات أخرى تم الانتهاء من تنفيذها، بتكلفة 234 مليون جنيه.
وكشف حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المشروعات هي: محطة مياه سرياقوس لخدمة 407 آلاف نسمة، وتوسعات مياه طوخ ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية يونيو 2020 لخدمة 313 ألف نسمة، واستكمال الخزانات العالية بالقناطر الخيرية ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية يناير 2020 لخدمة 66
وكشف حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المشروعات هي: محطة مياه سرياقوس لخدمة 407 آلاف نسمة، وتوسعات مياه طوخ ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية يونيو 2020 لخدمة 313 ألف نسمة، واستكمال الخزانات العالية بالقناطر الخيرية ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية يناير 2020 لخدمة 66 ألف نسمة، ومشروع 240 قرية (شبرا شهاب، مرصفا، كفر حمزة، سندوة) لخدمة 94 ألف نسمة، وتوسعات مياه شبين القناطر لخدمة 430 ألف نسمة.
وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحى بالمحافظة، أضاف الفار أنه جارٍ تنفيذ مشروعات: صرف صحى كفر سندنهور لخدمة 4 آلاف نسمة، وصرف صحي عزبتي رشيد وقدوسة لخدمة 9 آلاف نسمة، صرف صحي الصفا وعزبة بلتان لخدمة 10 آلاف نسمة، صرف صحي أبو سنة لخدمة 11 ألف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو 2020، صرف صحي الحسانية وطحانوب وعرب الغديري لخدمة 41 ألف نسمة، وصرف صحي كفر أبو جمعة لخدمة 10 آلاف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما نهاية مارس 2020، وصرف صحي كفر الحدادين لخدمة 7 آلاف نسمة ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية ديسمبر 2019.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات للصرف الصحى، وهي: توسعات معالجة طوخ، الناصرية، عرب جهينة، الصوالحة، مجول، عزبة الشيمي والخرس، عزبتا الشيخة فاطمة وبقشو.