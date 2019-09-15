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تصل إلى 19%| أسعار الفائدة الجديدة على قروض السيارات

قام عدد من البنوك العاملة في مصر بخفض أسعار الفائدة على قروض تمويل السيارات عقب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1.5%، وتقدم البنوك تمويلات مختلفة للعملاء
تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
سيارات
سيارات
تتنافس البنوك الحكومية والعاملة في مصر على تقديم أفضل العروض والتمويلات الخاصة بقروض السيارات، خاصة عقب قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 150 نقطة أساس خلال شهر أغسطس الماضي لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، وتقدم بعض البنوك للعملاء تمويلات بصيغة المرابحة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية للموظفين وأصحاب المهن الحرة. وسجلت قروض التجزئة في القطاع المصرفي نمو بمعدل 7.5%، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2019، في مقابل نحو 6.6%، و6.9% خلال نفس الفترة من عامي 2017 و2018 على الترتيب.
خفض أسعار الفائدة على القروض قامت البنوك بخفض أسعار الفائدة مباشرة على القروض بكل أنواعها سواء كانت قروضا شخصية أو شركات، بالإضافة إلى قروض التجزئة والسيارات والتمويل العقاري، وذلك عقب قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1.5%. وتحدد البنوك سعر الفائدة على القروض باحتساب هامش أعلى من سعر الائتمان
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دولار

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع 3 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.43 جنيه للبيع، و16.33 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أيضا 16.43 جنيه للبيع، و16.33 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.45 جنيه للبيع، و16.35 جنيه للشراء.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

عامر: الاحتياطي النقدي لمصر تجاوز الـ45 مليار دولار

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح بفضل التنسيق التام بين السياسة النقدية والمالية والاقتصادية، موضحا أن هذا النجاح انعكس في ارتفاع معدلات النمو إلى 5.5% في الربع الثالث من العام المالي الماضي بجانب تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 12.8 مليار دولار في 2018- 2019، كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمستويات قياسية تجاوزت 45 مليار دولار نهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 15 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف، وقفزت المراكز المالية للبنوك في الخارج من 6 مليارات دولار إلى 18.9 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.
دولار

سعر الدولار اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.37 جنيه، ونحو 16.47 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في المصرف المتحد ليسجل نحو 16.44 جنيه للبيع، و16.34 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.49 جنيه للبيع، و16.39 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني نحو 16.45 جنيه للبيع، و16.35 جنيه للشراء.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1488 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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تعاملات بنكية (1)

بعد خفضها| أسعار الفائدة الجديدة على الودائع بالبنوك

قرر عدد من البنوك الحكومية والعاملة في مصر خفض أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية والمتمثلة في شهادات الادخار وحسابات التوفير والودائع، وذلك عقب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، ليصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. وتوقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية، تراجع سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 13% نهاية العام الجاري، على أن يصل إلى 10.75% بنهاية العام المقبل (2020)، بينما ترى وحدة بحوث «بلتون» أن هناك مجالا لخفض آخر بنسبة 100 نقطة أساس خلال الأربعة أشهر المقبلة.
دولارات

الدولار يتراجع أمام الجنيه في بداية تعاملات الأسبوع

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وبلغ متوسط سعر الشراء نحو 16.44 جنيه، ونحو 16.54 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وسجل أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، والمصرف العربي الدولي نحو 16.52 جنيه للبيع، و16.42 جنيه للشراء، بينما سجل أعلى سعر للدولار في كل من بنك عودة، وبنك المشرق نحو 16.55 جنيه للبيع، و16.45 جنيه للشراء.
تعاملات بنكية (2)

قبل رد حصيلتها.. بدائل شهادات قناة السويس في البنوك

تبدأ 4 بنوك غدا، الخميس، رد حصيلة شهادات استثمار قناة السويس والتي تبلغ نحو 64 مليار جنيه، وهي بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس. ومن المقرر أن تقوم هذه البنوك اليوم، الأربعاء، بتحويل قيمة الشهادات وعوائدها عن الربع الأخير إلى الحسابات الجارية لأصحابها، تمهيدا للصرف غدا، وعلى مدار أسبوعين متتالين. وطرحت شهادات قناة السويس خلال عام 2014 ولمدة 5 سنوات، وتم استثمارها من قبل المواطنين لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، بعائد 12% سنويا خلال أول عامين، ثم وصل حاليا إلى 15.5%.
تعاملات بنكية (1)

خلال يومين| 9 بنوك خفضت سعر الفائدة بعد قرار المركزي

قررت نحو 5 بنوك عاملة في مصر، خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، لليوم التالي على التوالي، بينما قامت 4 بنوك أمس بخفض سعر الفائدة على الأوعية الادخارية، بنسبة من 1 إلى 1.5%، عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك هو نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.
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