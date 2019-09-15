تصل إلى 19%| أسعار الفائدة الجديدة على قروض السيارات

قام عدد من البنوك العاملة في مصر بخفض أسعار الفائدة على قروض تمويل السيارات عقب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1.5%، وتقدم البنوك تمويلات مختلفة للعملاء

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

تتنافس البنوك الحكومية والعاملة في مصر على تقديم أفضل العروض والتمويلات الخاصة بقروض السيارات، خاصة عقب قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 150 نقطة أساس خلال شهر أغسطس الماضي لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، وتقدم بعض البنوك للعملاء تمويلات بصيغة المرابحة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية للموظفين وأصحاب المهن الحرة. وسجلت قروض التجزئة في القطاع المصرفي نمو بمعدل 7.5%، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2019، في مقابل نحو 6.6%، و6.9% خلال نفس الفترة من عامي 2017 و2018 على الترتيب.

خفض أسعار الفائدة على القروض قامت البنوك بخفض أسعار الفائدة مباشرة على القروض بكل أنواعها سواء كانت قروضا شخصية أو شركات، بالإضافة إلى قروض التجزئة والسيارات والتمويل العقاري، وذلك عقب قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1.5%. وتحدد البنوك سعر الفائدة على القروض باحتساب هامش أعلى من سعر الائتمان

خفض أسعار الفائدة على القروض

قامت البنوك بخفض أسعار الفائدة مباشرة على القروض بكل أنواعها سواء كانت قروضا شخصية أو شركات، بالإضافة إلى قروض التجزئة والسيارات والتمويل العقاري، وذلك عقب قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1.5%.

وتحدد البنوك سعر الفائدة على القروض باحتساب هامش أعلى من سعر الائتمان بالبنك المركزي، وبعد قرار خفض الفائدة فإن سعر الإقراض أصبح 15.25% ومع احتساب هامش الربح والمصروفات الإدارية انخفضت فائدة القروض عن المحدد قبل ذلك من البنوك.

وشهدت قروض السيارات انخفاضا حادا في جميع البنوك تأثرا بزيادة أسعار السيارات خاصة منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف نظرا لأن نسبة كبيرة من مكونات السيارات يتم استيرادها بالخارج بالدولار.

كما شهدت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» هبوطًا بنسبة 11% مسجلة 51 ألفا و311 وحدة، خلال أشهر النصف الأول من العام الحالى 2019، في مقابل نحو 57 ألف و430 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2018، وفقا للإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

ونعرض في هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على قروض السيارات في البنوك:

البنك الأهلي المصري

يصل الحد الأقصى للحصول على القرض إلى مليون جنيه، ويمنح البنك العميل تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، بسعر فائدة تصل إلى 19% بدلا من 20% وهي فائدة متناقصة، وتتراوح فترة سداد القرض من سنة إلى 7 سنوات لجميع السيارات باستثناء السيارات الصينية تصل فترة السداد الخاصة بها إلى 48 شهرا.

ويشترط البنك أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري نحو 1500 جنيه، كما يشترط البنك ألا يقل عمر العميل عن 21 سنة ولا يزيد على 60 عاما في نهاية التمويل للموظفين، بينما يشترط البنك ألا يقل عمر العميل عن 25 سنة ولا يزيد على 65 عاما في نهاية التمويل لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

بنك مصر

يصل الحد الأقصى للحصول على القرض إلى 750 ألف جنيه، ويمنح البنك العميل تمويلا يصل إلى 100% من قيمة السيارة، بسعر فائدة يبلغ نحو 18.5% متناقصة أو 10.75% ثابتة، بفترة السداد تصل إلى 96 شهرا، في حالة تحويل الراتب.

أما في حالة عدم تحويل الراتب فيمنح البنك العميل القرض بسعر فائدة 19.75% متناقصة أو 11.4% ثابتة، وتصل نسبة التمويل إلى 80%، بينما تصل فترة سداد القرض إلى 84 شهرا.

ويشترط البنك أن يكون الحد الأدنى لعمر المقترض نحو 21 عامًا.

بنك القاهرة

يصل الحد الأقصى للحصول على القرض نحو 500 ألف جنيه، ويمنح البنك العميل تمويلا يصل إلى 80% من قيمة السيارة، بسعر فائدة يتراوح ما بين 18.5% و30% وهي فائدة متناقصة.

وتبدأ فترة سداد القرض من 12 شهرا وتصل إلى 84 شهرا لجميع السيارات باستثناء السيارات الصينية، حيث تصل فترة السداد الخاصة بها إلى 60 شهرا.

بنك الإسكندرية

يصل الحد الأقصى للحصول على القرض نحو 300 ألف جنيه، ويمنح البنك العميل تمويلا يصل إلى 50% من قيمة السيارة، بسعر فائدة يبلغ نحو 15% في حالة تحويل الراتب، ونحو 16% في حالة عدم تحويل الراتب على البنك وهي فائدة ثابتة.

وتبدأ فترة سداد القرض من 6 أشهر وتصل إلى 96 شهرا لجميع السيارات، باستثناء السيارات الصينية تصل فترة السداد الخاصة بها إلى 36 شهرا.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة من البنوك

-صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

-فاتورة مرافق كهرباء أو مياه.

-خطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك.

-شهادة حديثة بمفردات الراتب.

-طلب الحصول على القرض.