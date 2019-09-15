إحباط تهريب 17 ألف لتر بنزين للسوق السوداء

تحرير:هيثم بطاح ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

بنزين في السوق السوداء - صورة أرشيفية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، في إحباط تهريب كمية كبيرة من السولار والبنزين المدعم للسوق السوداء والاستفادة من فارق السعر، إذ وردت معلومات لضباط مباحث التموين مفادها تكوين "مطراوي ع"، 36 عاما، سائق، و"عبد النبي ن" ، 37 عاما، سائق، و"موريس و"، 45 عاما، مدير مبيعات بشركة لتجارة الحديد، تشكيل عصابي تخصص في تجميع وتهريب المواد البترولية المدعمة ووضعها في مخزن خاص بالمتهم الثالث أسفل الطريق الدائري بالخانكة، وذلك بغرض بيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فارق الدعم، وتم إخطار اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، بالواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن، وتبين عدم تواجد المتهمين، وبالتفتيش تم 17 ألف لتر سولار وبنزين 80، و400 لتر زيت سيارات، و13 برشامة تستخدم لإحكام غلق مواسير التفريغ بالسيارات المعدة لنقل المواد البترولية منسوبة لشركة مصر للبترول، و24 فاتورة فارغة منسوبين لشركة بترومين، و9 أخرى منسوبين لشركة مصر