شلل مروري بصلاح سالم على أثر تصادم 5 سيارات

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص

زحام بمحور صلاح سالم

سكتة مرورية ضربت محور صلاح سالم بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الأحد، على أثر حادث تصادم بين 5 سيارات، الأمر الذي نتج عنه ظهور كثافات مرورية مرتفعة تزامنا مع وقت الذروة الصباحية، في الوقت الذي نصحت فيه الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدي السيارات باتخاذ محور النصر أو الخليفة المأمون بديلا جيدا في هذا التوقيت، ودفع مساعد مدير أمن العاصمة بتعزيزات مرورية لرفع حطام الحادث من نهر الطريق بواسطة أوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف المحاور والطرق الرئيسية وفق الخطة الموضوعة.

وشهد محيط الحادث تكدسا مروريا وانتشارا مكثفا لرجال المرور للعمل على سحب الكثافات، وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها خلال الذروة الصباحية. من ناحية أخرى، شددت قيادات المرور على مراجعة الخطط المتفق عليها لمواجهة التكدسات داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية والمحاور، والوجود الفعال لمنع الكثافات المرورية. وكثف

وشهد محيط الحادث تكدسا مروريا وانتشارا مكثفا لرجال المرور للعمل على سحب الكثافات، وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها خلال الذروة الصباحية.



من ناحية أخرى، شددت قيادات المرور على مراجعة الخطط المتفق عليها لمواجهة التكدسات داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية والمحاور، والوجود الفعال لمنع الكثافات المرورية.



وكثف رجال المرور من خدماتهم بمختلف الطرق والمحاور والميادين الرئيسية بشوارع القاهرة والجيزة على مدار الـ24 ساعة لتسيير حركة المرور والتعامل الفوري مع أى كثافات مرورية، ونسقت إدارتا مرور القاهرة والجيزة مع غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة، والمزودة بكاميرات مراقبة، من أجل متابعة حالة الطرق وحركة سير السيارات أولا بأول.



