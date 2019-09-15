جريمة

شلل مروري بصلاح سالم على أثر تصادم 5 سيارات

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص
زحام بمحور صلاح سالم
زحام بمحور صلاح سالم
سكتة مرورية ضربت محور صلاح سالم بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الأحد، على أثر حادث تصادم بين 5 سيارات، الأمر الذي نتج عنه ظهور كثافات مرورية مرتفعة تزامنا مع وقت الذروة الصباحية، في الوقت الذي نصحت فيه الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدي السيارات باتخاذ محور النصر أو الخليفة المأمون بديلا جيدا في هذا التوقيت، ودفع مساعد مدير أمن العاصمة بتعزيزات مرورية لرفع حطام الحادث من نهر الطريق بواسطة أوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف المحاور والطرق الرئيسية وفق الخطة الموضوعة.
وشهد محيط الحادث تكدسا مروريا وانتشارا مكثفا لرجال المرور للعمل على سحب الكثافات، وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها خلال الذروة الصباحية. من ناحية أخرى، شددت قيادات المرور على مراجعة الخطط المتفق عليها لمواجهة التكدسات داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية والمحاور، والوجود الفعال لمنع الكثافات المرورية. وكثف
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سعاد-الخولى

إحالة نائب محافظ الإسكندرية إلى جهاز محكمة الجنايات

أحال جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، اليوم الأحد، سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، للمحاكمة الجنائية للتحقيق في الكسب غير المشروع لـ900 ألف جنيه. وجاء في التحقيقات أنها بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع - مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية - حصلت لنفسها ولذويها أبنائها ريهام، وأحمد، ومحمد على عبد الرحيم أبو المجد، على كسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه.
عناصر-ارهابية (3)

الداخلية: مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 شرطيين بسيناء

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن مقتل مجموعة إرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء حال استعدادها لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، وقالت الوزارة في بيان صحفي لها، إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني بالوزارة بوجود مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة في محافظة شمال سيناء، وقيامهم بتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، مضيفة أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد أماكن المجموعة الإرهابية وأماكن ترددهم.
قوات-الشرطة (4)

كيف تصدت الشرطة لمروجي الكيف في 11 محافظة؟

لا تقل أهمية اقتلاع جذور الإرهاب من البلاد عن ملاحقة مروجي المواد المخدرة الذين يدمرون وقود الأمة ومستقبلها "الشباب"، الأمر الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية وتترجمه الأجهزة الأمنية على أرض الواقعة، وذلك من خلال جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات التي تواصل توجيه ضرباتها ضد مروجى المواد المخدرة، وشملت الحملة الأخيرة محافظات (الشرقية - القاهرة - البحيرة - الغربية - الإسكندرية - السويس - أسيوط - المنيا - مطروح – الإسماعيلية - جنوب سيناء).
احباط-تهريب-أدوية وأجهزة-اتصالات-وم-تحضرات-تجميل (4)

ضبط 11 قضية تهريب جمركي بقيمة 1.5 مليون جنيه

24 ساعة من الجهود المتواصلة للإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية فى إطار مواصلة الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 11 قضية تهريب في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، ضُبط خلالها (مستحضرات تجميل - إكسسوارات وهواتف محمولة - ساعات يد - عقاقير طبية - أسطوانات بلاى إستيشن - زيت شيشة إلكترونية - معدات طباعة مستعملة - مستلزمات إنتاج تكييف صحراوي).
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سيولة-مرورية -

سيولة بمحاور القاهرة والجيزة.. حالة الطرق اليوم

شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، سيولة مرورية ملحوظة، نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري، والحرص على التواجد الفعال لمنع الكثافات المرورية، كما انتظمت حركة السير صباح اليوم في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذلك أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
اشارة-مرور (1)

خريطة الكثافات والطرق البديلة في القاهرة والجيزة

بمعدلات سير تصل إلى 60%، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية دون وقوع أي حوادث مؤثرة وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.
اسعاف (2)

إصابة ضابط و3 أفراد شرطة في حادث تصادم ببني سويف

أصيب ملازم أول و3 أفراد من رجال الشرطة، اليوم الإثنين، فى حادث تصادم سيارة شرطة بأخرى نقل عند كوبرى قرية الحمام التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف بطريق بنى سويف - الفيوم الجديد، وتم نقلهم إلى المستشفى، إذ تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بتصادم سيارة شرطة بسيارة نقل عند كوبرى قرية الحمام التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف بطريق "بني سويف - الفيوم الجديد"، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
حادث ميكروباص اول فيصل (1)

«كسرنا الشنطة عشان ننقذهم» تفاصيل حادث ميكروباص فيصل

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد، انسيابية بحركة المرور أعلى كوبري فيصل مع قرب الذروة المسائية حيث خروج الموظفين من المصالح الحكومية، وذلك وسط انتشار الخدمات اللازمة تحت إشراف مدير قطاع الغرب، إلا أن رعونة سائق سيارة أجرة "ميكروباص" بيضاء اللون بددت حالة الهدوء حتى تخطى السور الحديدي الجانبي في حادث مأساوي تجمع على أثره المارة وقاطنو العقارات المطلة على الكوبري "أول فيصل" لتقديم يد العون للمصابين وسرعة نقل الحالات الخطرة إلى أقرب مستشفى.
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