«رصاص الفرح» يصيب شابا في الشرقية.. وحبس المتهم

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

إطلاق نار - صورة أرشيفية

أصدرت نيابة بلبيس العامة برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، قرارا بحبس نجار، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، بعدما أطلق عليه النيران من سلاح ناري عبارة عن «فرد خرطوش» كان بحوزته، وتسبب في إصابات قاتلة له في البطن والصدر، بالخطأ، وذلك حال حضورهما حفل نقل «عزال» عروسة، بقرية «الكتيبة» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمر رؤوف مدير مباحث الشرقية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى «بلبيس» المركزي، بوصول أسامة محمود محمد الأعصر، 22 عاما، مقيم بقرية «الكتيبة» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة متأثرا بإصابته بطلق «خرطوش» بالصدر والبطن.وتبين من التحريات