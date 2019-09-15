بتعاون أمريكي عسكري.. اكتمال تطوير قاعدة جوية مصرية

تحرير:أميرة إبراهيم ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي

انعكاسا لتعاون عسكري بين مصر والولايات المتحدة، اكتملت أعمال التطوير الهندسي والإداري لإحدى القواعد الجوية المصرية، إذ انتهت بالفعل أعمال المرحلة الثالثة من تطوير القاعدة بالتعاون مع الجانب الأمريكى.

وشملت أعمال التطوير التي تمت الارتقاء بإمكانيات التجهيزات الهندسية، فضلا عن أعمال البناء والتطوير للمنشآت الإدارية بما يكفل الارتقاء بالشؤون الإدارية والمعنوية للفرد المقاتل. وتأتى أعمال التطوير فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير والتحديث المستمر لقدرات وإمكانيات القوات المسلحة بمختلف