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بتعاون أمريكي عسكري.. اكتمال تطوير قاعدة جوية مصرية

تحرير:أميرة إبراهيم ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص
وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي
وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي
انعكاسا لتعاون عسكري بين مصر والولايات المتحدة، اكتملت أعمال التطوير الهندسي والإداري لإحدى القواعد الجوية المصرية، إذ انتهت بالفعل أعمال المرحلة الثالثة من تطوير القاعدة بالتعاون مع الجانب الأمريكى.
وشملت أعمال التطوير التي تمت الارتقاء بإمكانيات التجهيزات الهندسية، فضلا عن أعمال البناء والتطوير للمنشآت الإدارية بما يكفل الارتقاء بالشؤون الإدارية والمعنوية للفرد المقاتل. وتأتى أعمال التطوير فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير والتحديث المستمر لقدرات وإمكانيات القوات المسلحة بمختلف
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وزير -النقل-ومحافظ-المنيا (3)

قادما بقطار 901.. وزير النقل يتفقد محطة بدمنهور

تفقد كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اليوم الأحد، أعمال تطوير محطة السكة الحديد بدمنهور، مستقلا القطار رقم 901 القادم من القاهرة ، بمرافقة المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومسئولى الهيئة والشركة المنفذة لأعمال تطوير محطة دمنهور، وبدأ الوزير في تفقد أعمال الإنشاء بمحطة سكة حديد دمنهور، التي بدأت أعمال التطوير بها منذ أكثر من 4 سنوات ولم تنتهِ حتى الآن، وكان في استقبالة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، وعدد من نواب مجلس الشعب في المحافظة والقيادات التنفيذية.
الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق - محافظ القليوبية

محافظ القليوبية: الخطة الاستثمارية 400 مليون جنيه

كرم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة السابق، ورئيس حي مدينة نصر بالقاهرة حاليا، واللواء ياسر حفناوي رئيس مدينة الخانكة السابق، وسكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ حاليا، وأمل محمد بإدارة الشباب والرياضة والتي حصلت على شهادة الدكتوراة من أكاديمية ناصر العسكرية، وذلك للمجهودات التي بذلوها خلال فترة تواجدهم بالمحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذي لمحافظة القليوبية، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، غدا الإثنين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحرين الأحمر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي: نستهدف رفع معدل النمو إلى 8% عام 2022

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى 8% بحلول عام 2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصة ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها والتوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة، جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الأحد.
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وزير الدفاع يبحث التعاون العسكري مع نظيره القبرصى

قابل الرئيس وزار البرلمان.. وزير الدفاع يبحث التعاون العسكري مع قبرص

بعد زيارة رسمية استغرقت يومين، عاد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، والوفد المرافق له من قبرص التي أجرى فيها سلسلة من اللقاءات والأنشطة المكثفة مع مسؤولي الدولة حول التعاون العسكري وتبادل الخبرات العسكرية. في نيقوسيا أجريت للفريق أول زكي مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. وأجرى القائد العام جلسة مباحثات مع نظيره السيد سافاس أنجليديس، وزير الدفاع القبرصى، على صعيد التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
الحدود-المصرية-الليبية-صحراء-السلوم

تفاصيل زيارة وفد البرلمان لحدود مصر الغربية

تفقد وفد لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد، اليوم الخميس، ميناء السلوم البري على الحدود الغربية لمصر، المجاورة للجماهيرية الليبية، وتابعت اللجنة، برفقة اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء محمد السنوسي مدير عام ميناء السلوم البري، وعدد من قيادات الهيئة، عمليات التطوير التي بدأت بتوجيه مباشر من القيادة السياسية، في 1 يوليو الماضي، على أن تنتهي أعمال التطوير خلال عام. وأوضح إسماعيل أنه قبل عام وضع الميناء كان سيئا، وتم رفع تقارير للرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
الفريق-أول -محمد زكى-القائد-العام للقوات-المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل جديرة بثقة الشعب

أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن رجال القوات المسلحة سيظلون جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف، وأن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها، موجها التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء لشعب مصر العظيم، جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو 2019.
الاونروا

الأونروا: 120 مليون دولار عجز الوكالة هذا العام

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) سامي مشعشع، إن العجز المالي للوكالة لهذا العام بلغ نحو 120 مليون دولار ضمن الميزانية البالغة مليارا و200 مليون دولار، وإن الوكالة نجحت في افتتاح العام الدراسي لهذا العام والاستمرار في تقديم خدماتها في مناطق عملياتها بالرغم من محاولات تصفيتها، مشيرا إلى أن الوكالة تسعى بالتعاون مع الدبلوماسية الفلسطينية والأردنية والجامعة العربية، لحشد الدعم السياسي والمالي وتجديد تفويض عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة في الأمم المتحدة، وأن هذا الجهد مهم للحفاظ على الوكالة لتقديم خدماتها للاجئين.
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