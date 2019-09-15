مبابي مبهور من مقصية نيمار في ستراسبورج

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

نيمار

أعرب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن إعجابه بالهدف الذي سجله النجم البرازيلي نيمار، في فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورج بهدف نظيف، أمس السبت، ضمن مباريات الدوري الفرنسي، وأتى هدف نيمار في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة مقصية، وكتب مبابي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما هذا الهدف يا نيمار!"، ويأتي ذلك في أعقاب الحملة العنيفة التي يتعرض لها نيمار من جماهير الفريق الفرنسي التي رفعت لافتات مسيئة تعبيرًا عن غضبها من إبداء رغبته في الانتقال إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وقال نيمار عقب المباراة: "الجميع يعلم جيدا أننى كنت أريد الرحيل، وأنا أَوضحت ذلك تمامًا، فلديّ أسبابى، ولم يكن لدى شيء ضد فريق باريس سان جيرمان أو الجماهير". وأضاف: "أرادت الجماهير أن تهزأ بى فلتفعل ذلك، ليس لدى ما أقوله لهم، فهم يأتون لدعم فريقهم فى النهاية، ولهم الحرية فى فعل ما يريدون، أنا لست ضدهم

وقال نيمار عقب المباراة: "الجميع يعلم جيدا أننى كنت أريد الرحيل، وأنا أَوضحت ذلك تمامًا، فلديّ أسبابى، ولم يكن لدى شيء ضد فريق باريس سان جيرمان أو الجماهير".



وأضاف: "أرادت الجماهير أن تهزأ بى فلتفعل ذلك، ليس لدى ما أقوله لهم، فهم يأتون لدعم فريقهم فى النهاية، ولهم الحرية فى فعل ما يريدون، أنا لست ضدهم فقد استقبلونى بحفاوة منذ عامين ولن أنسى ذلك".



واختتم: "هذه المرة الوحيدة التى أتحدث فيها عن الأمر وستكون الأخيرة، أركز حاليا مع الفريق، وسألعب كل مباراة وأقاتل فيها، وذلك على الرغم من حزنى".



وقال مدرب سان جيرمان توماس توخيل: "لم يكن الأمر سهلا على نيمار، هو رجل حساس ولكنه ظهر بشكل جيد، هذه هي الحياة، علينا تقبل سلوكيات الجماهير فلم يكن الأمر سهلا عليهم خلال فترة الانتقالات، أنا فقط لا أريد أن أحكم على سلوكهم".