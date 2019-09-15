رياضة

مبابي مبهور من مقصية نيمار في ستراسبورج

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
نيمار
نيمار
أعرب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن إعجابه بالهدف الذي سجله النجم البرازيلي نيمار، في فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورج بهدف نظيف، أمس السبت، ضمن مباريات الدوري الفرنسي، وأتى هدف نيمار في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة مقصية، وكتب مبابي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما هذا الهدف يا نيمار!"، ويأتي ذلك في أعقاب الحملة العنيفة التي يتعرض لها نيمار من جماهير الفريق الفرنسي التي رفعت لافتات مسيئة تعبيرًا عن غضبها من إبداء رغبته في الانتقال إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف.
وقال نيمار عقب المباراة: "الجميع يعلم جيدا أننى كنت أريد الرحيل، وأنا أَوضحت ذلك تمامًا، فلديّ أسبابى، ولم يكن لدى شيء ضد فريق باريس سان جيرمان أو الجماهير". وأضاف: "أرادت الجماهير أن تهزأ بى فلتفعل ذلك، ليس لدى ما أقوله لهم، فهم يأتون لدعم فريقهم فى النهاية، ولهم الحرية فى فعل ما يريدون، أنا لست ضدهم
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تعرف على سر تأخر إعلان المدرب الجديد للمنتخب الوطني

تحدث الإعلامي إبراهيم فايق عن آخر تطورات التعاقد مع المدير الفني للمنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته عقب توديع مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال فايق في تصريحات عبر برنامجه «ملعب 9090» صباح اليوم، إن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر تم تحديده بالفعل بناءً على تأكيد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، وأكد أن المدير الفني الجديد هو إيهاب جلال، المدير الفني الحالي لفريق المصري البورسعيدي.
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بيكهام يواصل مباحثاته لضم ميسي من برشلونة

يواصل النجم الإنجليزي المعتزل، ديفيد بيكهام، سعيه لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف فريقه الجديد إنتر ميامي، والذي يستعد للمشاركة للمرة الأولى في الدوري الأمريكي في شهر مارس المقبل، وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية إرسال بيكهام منسق أعماله إلى العاصمة البريطانية لندن، من أجل مقابلة خورخي، والد ليونيل ميسي، من أجل بحث إمكانية ضم النجم الأرجنتيني إلى صفوف الفريق الأمريكي، وذلك رغبةً من بيكهام في ضم نجم للفريق يستقطب من خلاله باقي اللاعبين ووسائل الإعلام.
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كواليس جديدة في مفاوضات إيهاب جلال لتدريب المنتخب

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نيمار

هدف قاتل لنيمار يمنح باريس سان جيرمان فوزا مهما

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا على ستراسبورج بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهم اليوم السبت على ملعب بارك دى برينس، والتى تأتى فى إطار الاسبوع الخامس من الدورى الفرنسي، وجاء الهدف مفاجأة للجميع حيث كان الهدف من توقيع نيمار دا سيلفا، والذى كان بدوره مفاجأة لجماهير الفريق الباريسي الذين هاجموه فى آخر مباراة للفريق. وباقتناص البى إس جى للثلاث نقاط يستر الفريق الباريسي محتلا المركز الأول برصيد 12 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن رين الوصيف برصيد 9 نقاط.
ايكاردى‎ (3)

إيكاردي يكشف أسباب موافقته على عرض سان جيرمان

تحدث المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي للمرة الأولى كلاعب في صفوف باريس سان جيرمان، متطرقًا إلى السبب وراء موافقته على عرض الفريق الفرنسي، بعدما أثار في الوقت السابق الشكوك حول إمكانية رحيله عن الإنتر، وقال إيكاردي في هذا الشأن: "أنا سعيد للغاية، فمن المرضي اللعب في فريق مثل سان جيرمان، هو فريق كبير ويضم لاعبين عظماء، وهو ما يمثل تحديا جيدا بالنسبة إلي، هذه السمة كانت حاسمة في موافقتي على عرض سان جيرمان عندما تواصلوا معي، حظيت بخطوة كبيرة للأمام في مسيرتي، وأتمنى أن أحظى بمشاعر رائعة هنا".
نيمار ‎ (3)

الخليفى: نيمار ينتقل إلى برشلونة فى هذه الحالة

كشفت تقارير صحفية أن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، التقى مع قادة الفريق لشرح موقف اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال سوق الانتقالات الصيفية. وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن الخليفي أخبرهم بأن نيمار يرغب في الرحيل إلى برشلونة، حيث قال خلال الاجتماع: "نيمار يمكنه الرحيل، لكن فقط إذا تلقينا عرضًا قيمته 300 مليون يورو". كما أشارت الصحيفة إلى أن أول اجتماع بين إدارتي سان جيرمان وبرشلونة، كان في أغسطس، لكن العرض لم يكن مقنعًا لإدارة "البى إس جى"، حيث كان سينتقل فيليب كوتينيو لصفوف الفريق الفرنسى بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير.
كيليان مبابي

صدمة لباريس سان جيرمان بسبب كيليان مبابي

أزعج النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مدربه الألماني توماس توخيل بإصابة مقلقة خلال مباراة تولوز، التي أقيمت أمس الأحد، في الجولة الثالثة بالدوري الفرنسي. وفي الدقيقة 63، انطلق كيليان مبابي بالكرة من الجهة اليسرى، وحاول تجاوز مدافع تولوز، إلا أنه سقط خارج الملعب متأثرا بآلام شديدة في العضلة الخلفية اليسرى. ولم يمر أكثر من 4 دقائق حتى غادر الدولي الفرنسي أرض الملعب، متوجها إلى غرفة الملابس برفقة طبيب الفريق الباريسي، لإجراء فحوصات، وحل اللاعب الشاب آرثر زاجري مكان مبابي.
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