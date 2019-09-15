كواليس جديدة في مفاوضات إيهاب جلال لتدريب المنتخب

تحرير:أحمد بركات ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

إيهاب جلال

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك اتفاقا بين مسؤولي اللجنة الخماسية بالجبلاية، في حالة التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته عقب توديع مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، سيتم تركه لفترة مع فريق المصري، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن الاتفاق بين مسؤولي اللجنة الخماسية يرجع إلى منح المصري فرصة لتعيين مدرب بديل بعد رحيل إيهاب جلال حال إتمام التعاقد معه لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم.

أكد مصدر مسؤول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة في تصريحات صحفية سابقة، أن عمرو الجناينى، رئيس اللجنة، يقود المفاوضات مع إيهاب جلال مدرب المصري بنفسه، لتولي الأخير قيادة منتخب مصر خلفًا للمكسيكى خافيير أجيري، وأن الجناينى يجرى اتصالات مع جلال لمعرفة طلباته والتوصل لاتفاق نهائى بشأن قيادة الفريق القومي

أكد مصدر مسؤول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة في تصريحات صحفية سابقة، أن عمرو الجناينى، رئيس اللجنة، يقود المفاوضات مع إيهاب جلال مدرب المصري بنفسه، لتولي الأخير قيادة منتخب مصر خلفًا للمكسيكى خافيير أجيري، وأن الجناينى يجرى اتصالات مع جلال لمعرفة طلباته والتوصل لاتفاق نهائى بشأن قيادة الفريق القومي خلال الفترة المقبلة.



من جانبه، أعلن إيهاب جلال اقترابه من تدريب منتخب مصر، قائلًا في تصريحات إعلامية على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة المصري وماليندي بالكونفيدرالية الإفريقية: «هناك مفاوضات بالفعل مع اتحاد الكرة بشأن تدريب منتخب مصر، هناك رتوش وتفاصيل بسيطة في المفاوضات، أبرزها الحصول على إذن إدارة المصري».

