العثور على معبد بطلمي أسفل منزل في سوهاج

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

التنقيب عن الآثار - صورة أرشيفية

كشفت حملة أمنية لضباط مباحث شرطة السياحة والآثار في سوهاج، أمس السبت، عن معبد بطلمي في أثناء حفر موجه بالتربية والتعليم والتنقيب عن الأثار بمنزله بمدينة المنشاه بمعاونة 6 آخرين. وألقت الشرطة القبض على المتهمين، بينما أكدت لجنة من هيئة الأثار أن الاكتشاف يعود إلى العصر البطلمي. وكانت معلومات قد وصلت لضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، تفيد بقيام موجه بالتربية والتعليم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بمدينة المنشأة، والتي يعود تاريخها إلى العصر البطلمي.

وبعرض المعلومات على اللواء سامي غنيم مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، كلف بتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الآثار، والعميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة، لكشف ملابسات الواقعة. وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، استهدفت