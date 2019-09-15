جريمة

العثور على معبد بطلمي أسفل منزل في سوهاج

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
التنقيب عن الآثار - صورة أرشيفية
التنقيب عن الآثار - صورة أرشيفية
كشفت حملة أمنية لضباط مباحث شرطة السياحة والآثار في سوهاج، أمس السبت، عن معبد بطلمي في أثناء حفر موجه بالتربية والتعليم والتنقيب عن الأثار بمنزله بمدينة المنشاه بمعاونة 6 آخرين. وألقت الشرطة القبض على المتهمين، بينما أكدت لجنة من هيئة الأثار أن الاكتشاف يعود إلى العصر البطلمي. وكانت معلومات قد وصلت لضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، تفيد بقيام موجه بالتربية والتعليم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بمدينة المنشأة، والتي يعود تاريخها إلى العصر البطلمي.
وبعرض المعلومات على اللواء سامي غنيم مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، كلف بتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الآثار، والعميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة، لكشف ملابسات الواقعة. وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، استهدفت
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سعاد-الخولى

إحالة نائب محافظ الإسكندرية إلى جهاز محكمة الجنايات

أحال جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، اليوم الأحد، سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، للمحاكمة الجنائية للتحقيق في الكسب غير المشروع لـ900 ألف جنيه. وجاء في التحقيقات أنها بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع - مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية - حصلت لنفسها ولذويها أبنائها ريهام، وأحمد، ومحمد على عبد الرحيم أبو المجد، على كسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه.
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الداخلية: مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 شرطيين بسيناء

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن مقتل مجموعة إرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء حال استعدادها لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، وقالت الوزارة في بيان صحفي لها، إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني بالوزارة بوجود مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة في محافظة شمال سيناء، وقيامهم بتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، مضيفة أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد أماكن المجموعة الإرهابية وأماكن ترددهم.
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كيف تصدت الشرطة لمروجي الكيف في 11 محافظة؟

لا تقل أهمية اقتلاع جذور الإرهاب من البلاد عن ملاحقة مروجي المواد المخدرة الذين يدمرون وقود الأمة ومستقبلها "الشباب"، الأمر الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية وتترجمه الأجهزة الأمنية على أرض الواقعة، وذلك من خلال جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات التي تواصل توجيه ضرباتها ضد مروجى المواد المخدرة، وشملت الحملة الأخيرة محافظات (الشرقية - القاهرة - البحيرة - الغربية - الإسكندرية - السويس - أسيوط - المنيا - مطروح – الإسماعيلية - جنوب سيناء).
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ضبط 11 قضية تهريب جمركي بقيمة 1.5 مليون جنيه

24 ساعة من الجهود المتواصلة للإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية فى إطار مواصلة الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 11 قضية تهريب في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، ضُبط خلالها (مستحضرات تجميل - إكسسوارات وهواتف محمولة - ساعات يد - عقاقير طبية - أسطوانات بلاى إستيشن - زيت شيشة إلكترونية - معدات طباعة مستعملة - مستلزمات إنتاج تكييف صحراوي).
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تنقيب-عن-اثار

«طلع جثة متحللة».. أسرار 21 يومًا لعامل تحت الأرض

محمد هليل، عامل بسيط، أتم عامه الخمسين للتو، ورغم تقدمه في السن، فإن ظروفه المالية غير المستقرة اضطرته لخوض غمار معركة مع الطبيعة بحثا عن المال عبر بوابة العمل رفقة المنقبين عن الآثار في رحلة على عمق عشرات الأمتار تحت الأرض أملا في العثور على الكنز المفقود، الذي سيمنحه قبلة الحياة ويقيه مشقة "العمل باليومية" للعودة بجنيهات بالكاد تكفي لتوفير احتياجات المنزل الأساسية، واتفق على المشاركة في أعمال حفر بقرية عرب الحصار بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، دون أن يدور في خلده أنها ستكون رحلته إلى الدار الآخرة.
سقوط -اسانسير

بينهم أطفال.. إنقاذ 8 أشخاص تعطل بهم أسانسير بأسيوط

نجحت قوات الحماية المدنية بأسيوط، اليوم الإثنين، في إنقاذ 8 أشخاص بينهم 3 أطفال كانوا محتجزين داخل مصعد بأحد العقارات، وذلك بعدما تلقى اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة في أسيوط، يفيد بورود بلاغا بتعطل مصعد كهربائي بعقار كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، وبداخله بعض الأشخاص محتجزين، وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية، حيث تبين تعطل المصعد بين طابقين وبداخله عدد من المواطنين.
سقوط -اسانسير

وقع من السادس.. إصابة 8 أشخاص في سقوط أسانسير بسوهاج

بينما كان الهدوء يخيم على إحدى العقارات السكنية بمركز أخميم مكون من 9 طوابق كان يقف 14 شخصا في انتظار الأسانسير للصعود، دقائق مرت في حيرة وقلق وما أن هبط الأسانسير حتى تسابق الجميع على استقلاله، وأثناء الصعود سقط من الطابق حتى الدور الأرضي، ما نتج عنه إصابة 8 أشخاص. البداية كانت بتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد سامى عبدالرؤوف، مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بسقوط أسانسير بأحد الأبراج السكنية بناحية مدينة ناصر بالمنطقة وبداخله مجموعة من الأشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
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البريئة والذئب.. أبشع جريمة اغتصاب وقتل طفلة بسوهاج

في عالم سيطرت عليه الأبالسة ومعدومو الضمائر، لم تجد البريئة مكانا لها وسط الذئاب في أماكن لا تنبض بالحياة، كانت "جانا" تعيش بقلب أخضر يشبه زرع قريتها، عاشت سنوات حياتها التي تعد على أصابع اليد، لا تملك سوى ابتسامة تدخل بها السرور على قلب أسرتها وعيون تشع بالبراءة، وضمير أقل من أن يخدع أو يخون، كانت الطفلة، مثل الملاك، ولكن لم تدرك صاحبة الستة أعوام أن شيطانا يتربص بها ويتحين اللحظة التي يغتال فيها براءتها ويسلب منها حياتها دون ذنب اقترفته، ليتركها جثة هامدة ترتوي الأرض بدمائها بينما هو تطارده اللعنات كلما غدا أو راح.
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