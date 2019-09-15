العثور على معبد بطلمي أسفل منزل في سوهاج
١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
التنقيب عن الآثار - صورة أرشيفية
كشفت حملة أمنية لضباط مباحث شرطة السياحة والآثار في سوهاج، أمس السبت، عن معبد بطلمي في أثناء حفر موجه بالتربية والتعليم والتنقيب عن الأثار بمنزله بمدينة المنشاه بمعاونة 6 آخرين. وألقت الشرطة القبض على المتهمين، بينما أكدت لجنة من هيئة الأثار أن الاكتشاف يعود إلى العصر البطلمي. وكانت معلومات قد وصلت لضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، تفيد بقيام موجه بالتربية والتعليم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بمدينة المنشأة، والتي يعود تاريخها إلى العصر البطلمي.
وبعرض المعلومات على اللواء سامي غنيم مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، كلف بتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الآثار، والعميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة، لكشف ملابسات الواقعة. وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، استهدفت
وبعرض المعلومات على اللواء سامي غنيم مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، كلف بتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الآثار، والعميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة، لكشف ملابسات الواقعة. وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، استهدفت مأمورية من شرطة مباحث الآثار بسوهاج المنطقة، وألقت القبض على المتهمين.
وتبين من الفحص وجود حفر بعرض متر و60 سم وعمق 9 أمتار ونصف المتر، ينتهي بسردابين من الناحية الشرقية، ومن الناحية الغربية به مجموعة من الحجر الجيري بأرضية وجدران مرصوصة بطريقة منتظمة، وتوجد غرفة من الحجر الجيري عليها رسومات وكتابات وزخارف. وتم تشكيل لجنة من الآثار والتي أقرت بأن الكشف من أثار الثابتة وهو جزء من معبد بطلمي، مؤكدة أن الحفر كان بقصد التنقيب عن الآثار.