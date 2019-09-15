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وفاة عالم الحديث الدكتور سعد جاويش

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
توفي، اليوم الأحد، الدكتور سعد جاويش أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة، بعد صلاة الظهر اليوم، من الجامع الأزهر ويقام العزاء، غدا الإثنين، من قرية رزق جاويش بكفر الشيخ. والدكتور سعد جاويش هو أحد أبرز علماء الأزهر الشريف في علم الحديث، وتتلمذ على يديه العديد من الطلاب المصريين والوافدين وله الكثير من المحاضرات في أروقة الأزهر الشريف.
من ناحية أخرى، شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير محمد عياد، في فعاليات المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعنوان: «فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية»، والذي تعقده وزارة الأوقاف، اليوم الأحد.وقال في كلمته التي ألقاها نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر،
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وزير -النقل-ومحافظ-المنيا (3)

قادما بقطار 901.. وزير النقل يتفقد محطة بدمنهور

تفقد كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اليوم الأحد، أعمال تطوير محطة السكة الحديد بدمنهور، مستقلا القطار رقم 901 القادم من القاهرة ، بمرافقة المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومسئولى الهيئة والشركة المنفذة لأعمال تطوير محطة دمنهور، وبدأ الوزير في تفقد أعمال الإنشاء بمحطة سكة حديد دمنهور، التي بدأت أعمال التطوير بها منذ أكثر من 4 سنوات ولم تنتهِ حتى الآن، وكان في استقبالة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، وعدد من نواب مجلس الشعب في المحافظة والقيادات التنفيذية.
الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق - محافظ القليوبية

محافظ القليوبية: الخطة الاستثمارية 400 مليون جنيه

كرم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة السابق، ورئيس حي مدينة نصر بالقاهرة حاليا، واللواء ياسر حفناوي رئيس مدينة الخانكة السابق، وسكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ حاليا، وأمل محمد بإدارة الشباب والرياضة والتي حصلت على شهادة الدكتوراة من أكاديمية ناصر العسكرية، وذلك للمجهودات التي بذلوها خلال فترة تواجدهم بالمحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذي لمحافظة القليوبية، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، غدا الإثنين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحرين الأحمر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي: نستهدف رفع معدل النمو إلى 8% عام 2022

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى 8% بحلول عام 2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصة ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها والتوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة، جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الأحد.
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محمد-المحرصاوي

سياحي أم إباحي؟.. حقيقة موقع مثير للجدل في مؤتمر للأزهر

أصدرت جامعة الأزهر بيانًا مساء الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، نفت فيه صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول ظهور عنوان «موقع إباحي» على الشاشة المخصصة للعرض، أثناء لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب الجدد الأحد قبل الماضي، إذ قال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة لشؤون التنسيق، إن الصورة ليست حقيقية على الإطلاق، وحينما تم التحقق من الأمر تبين أن الموقع خاص بالأماكن السياحية العالمية ويطلق عليه «celebritycruises»، وليس كما يدعي البعض أنه أحد المواقع الإباحية.
احمد-زارع

الأزهر يوضح حقيقة ظهور موقع إباحي في مؤتمره: صورة مفبركة

كشف الدكتور أحمد زارع المتحدث الإعلامي بجامعة الأزهر عن حقيقة ما تداوله بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بظهور موقع إباحي على شاشة العرض المخصصة لاستقبال أسئلة الطلاب واستفساراتهم في مؤتمر، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وعدد من علماء الأزهر، مشيرًا إلى أن الواقعة يرجع تاريخها إلى يوم 19 أغسطس الماضي، أثناء لقاء رئيس جامعة الأزهر بالطلاب الجدد. وأضاف زارع في تصريحات إلى «التحرير»: أن «الصورة مفبركة وهذا تربص بالأزهر من أصحاب النفوس الضعيفة"، مؤكدا أن الواقعة عارية تمامًا من الصحة.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر: مصر تحتاج إلى الاستثمار في الوعي

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن مصر تحتاج إلى الاستثمار في الوعي بجانب بحوث علمية جادة من أجل تقدم وطننا الحبيب. وأضاف شيخ الأزهر، خلال لقائه مع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم السبت، لبحث سبل دعم التعاون العلمي بين الأزهر والأكاديمية، إن العمل على زيادة الوعي هو أول خطوات النجاح، مؤكدا أننا لدينا شباب مميز يحتاج كل الدعم والتشجيع حتى يخرج ما لديه من قدرات وابتكارات.
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