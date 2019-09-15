وفاة عالم الحديث الدكتور سعد جاويش

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

الجامع الأزهر

توفي، اليوم الأحد، الدكتور سعد جاويش أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة، بعد صلاة الظهر اليوم، من الجامع الأزهر ويقام العزاء، غدا الإثنين، من قرية رزق جاويش بكفر الشيخ. والدكتور سعد جاويش هو أحد أبرز علماء الأزهر الشريف في علم الحديث، وتتلمذ على يديه العديد من الطلاب المصريين والوافدين وله الكثير من المحاضرات في أروقة الأزهر الشريف.

من ناحية أخرى، شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير محمد عياد، في فعاليات المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعنوان: «فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية»، والذي تعقده وزارة الأوقاف، اليوم الأحد.وقال في كلمته التي ألقاها نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر،

من ناحية أخرى، شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير محمد عياد، في فعاليات المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعنوان: «فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية»، والذي تعقده وزارة الأوقاف، اليوم الأحد.



وقال في كلمته التي ألقاها نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، حول "فقه التعايش السلمي، وأثره في بناء الدول واستقرار الأوطان"، إن هذا اللقاء يأتي في هذه الآونة ليعزز المفاهيم الصحيحة التي تؤسس لبناء الدول الآمنة، والمستقرة، والمتقدمة، ويفند مفاهيم الجماعاتِ المتطرفة التي تهدف إلى الإرهاب، وعدم الاستقرار، والتأخر عن الركب الحضاري، وصولا إلى تفكيك الدول، وهدم الأوطان.



