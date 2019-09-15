العراق يعلق على استخدام أراضيه لضرب منشآت سعودية

تحرير:وكالات ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

عبد المهدي

علق مكتب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، على التصريحات المتداولة حول استخدام الأراضي العراقية لضرب المنشآت النفطية السعودية. وقال مكتب عبد المهدي، في بيان: "ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيرة، ويؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه، وأن الحكومة العراقية ستتعامل بحزم مع كل من يحاول انتهاك الدستور والقانون".

وأضاف: "تم تشكيل لجنة من الأطراف العراقية ذات العلاقة، لمتابعة المعلومات والمستجدات، وندعو جميع الأطراف إلى التوقف عن الهجمات المتبادلة، والتسبب في وقوع خسائر عظيمة في الأرواح والمنشآت". وأشار البيان إلى أن الحكومة العراقية تتابع باهتمام بالغ هذه التطورات، وتتضامن مع أشقائها وتعرب عن قلقها من أن التصعيد