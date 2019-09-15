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نتنياهو يتحدى المجتمع الدولي ويجتمع في غور الأردن

تحرير:وكالات ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
نتنياهو
نتنياهو
تعقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اجتماعا خاصا في غور الأردن بالضفة الغربية، إذ سيقترح بنيامين نتنياهو على الوزراء الموافقة على تقنين مستوطنة "ميفوت يريحو"، رغم معارضة السلطات القانونية. وذكر المدعي العام إيتاي أوفير، المستشار الأمني: "هناك عائق قانوني أمام الموافقة على مثل هذا القرار في هذه المرحلة"، وفقا لموقع "i24news" العبري. وأضاف أوفير أنه لا يوجد مبرر للتسرع في اعتماد نص تشريعي بشأن تقنين نص تأسس في عام 1999 وفقًا للنص، حيث تم اتخاذ قرار بتقديم مثل هذا الاقتراح في ضوء سياسة الحكومة لتعزيز المستوطنات اليهودية بالضفة.
كان نتنياهو قد أعلن اعتزامه إقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت، موضحًا أن هذا الإجراء سيطبق على الفور في حال فوزه بالانتخابات المقبلة. وتم تأجيل إعلان "صفقة القرن" بعدما تقرر إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل. يأتي تعهد نتنياهو بينما ينتظر المجتمع الدولي أن تكشف
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انتخابات تونس

العليا للانتخابات التونسية تكشف موعد الجولة الثانية

قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس: "الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستكون إما في 29 سبتمبر وإما فى 6 أكتوبر إذا حصل طعون في الدور الأول أو 13 أكتوبر في حال حصول استئناف"، وفقا لـ"سكاي نيوز". وأضاف رئيس الهيئة: "لم يثبت حتى الآن وجود شراء أصوات من المرشحين"، مؤكدا أنه لا بد من وجود بعض الشوائب في الانتخابات ولكن ليس هناك انتهاكات خطيرة، متابعا: "لدينا أكثر من 13 ألف مكتب اقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية"، وفتحت مراكز الاقتراع في تونس، اليوم، أبوابها أمام الناخبين التونسيين لاختيار رئيس للجمهورية في انتخابات مبكرة غير مسبوقة.
عبدالقادر بن صالح (2)

إعفاء «أمين العليا للانتخابات الجزائرية» من منصبه

أصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، قرارًا بإعفاء الأمين العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مهامه، وفقا لصحيفة النهار الجزائرية. وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن "الرئيس الجزائري المؤقت، أعفى فؤاد مخلوف، الأمين العام للهيئة، من مهامه، تمهيدا لتأسيس اللجنة الجديدة وفقا للقانون الجديد الذي أقره مجلس النواب". ووقع كذلك عبد القادر بن صالح على القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن تأسيس سلطة وطنية مستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات في الجزائر، وكذلك على القانون المتعلق بتنظيم الانتخابات.
عادل-عبدالمهدي

العراق يعلق على استخدام أراضيه لضرب منشآت سعودية

علق مكتب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، على التصريحات المتداولة حول استخدام الأراضي العراقية لضرب المنشآت النفطية السعودية. وقال مكتب عبد المهدي، في بيان: "ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيرة، ويؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه، وأن الحكومة العراقية ستتعامل بحزم مع كل من يحاول انتهاك الدستور والقانون".
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: تونس تختار رئيسها وتضامن كامل مع السعودية

تصدرت الانتخابات التونسية المبكرة التي تنطلق اليوم الأحد، عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، كما استعرضت تداعيات الهجوم الذي شهدته السعودية أمس وردود الأفعال على هذا الاستهداف، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه يتوجه صباح اليوم نحو 7 ملايين ناخب تونسي إلى صناديق الاقتراع الموزعة على 27 دائرة انتخابية داخل تونس، لاختيار رئيس جديد للجمهورية من بين 24 طامحا لرئاسة تونس. وأوضحت صحيفة "الخليج" أن الهيئة العليا للانتخابات خصصت أكثر من 4500 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.
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نتنياهو

بسبب غور الأردن.. 5 دول أوروبية توجه رسالة تحذيرية لنتنياهو

أصدرت 5 دول أوروبية بيانا مشتركا، مساء الخميس، أعلنوا فيه رفضهم للخطة التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بفرض الاحتلال سيادته على بعض الأراضي الفلسطينية، وأعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، عن قلقهم الشديد، بسبب الإعلان المتعلق باحتمال ضم إسرائيل مناطق من الضفة الغربية منها غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت، مشددة على أنه في حال تم تطبيق هذه الخطة فإان " هذا سيعد خرقا فادحا للقانون الدولي"، بحسب سبوتنيك.
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نتنياهو: إسرائيل في طريقها لتدمير حكم حماس بقطاع غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، إن إسرائيل في طريقها لتدمير حكم حماس في قطاع غزة، وذكرت القناة العبرية السابعة في حوار مع نتنياهو، أنه قطع على نفسه عهدا عام 2009، بتدمير حكم حماس، مدعيا أنه في طريقه إلى ذلك، بدعوى أنه لا يمكن تجنب عملية عسكرية في غزة، وردا على سؤال القناة حول مدى تحقيق تصريحه السابق في عام 2009 من عدمه؟ أجاب قائلا: «نحن في طريقنا إلى هذا، لسوء الحظ، لا يمكننا تجنب العملية العسكرية، وأنا أدير مجموعة من الجبهات ونعمل في جميع تلك الساحات»، بحسب سبوتنيك.
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لماذا يطمع نتنياهو في السيطرة على «سلة غذاء فلسطين»؟

في خطوة ربما تقضي فعلياً على آمال حل الدولتين الذي طالما كان محور الدبلوماسية الدولية حول القضية الفلسطينية، جاء تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم مناطق بالضفة الغربية المحتلة حال فوزه في الانتخابات التي تنطلق في 17 الجاري. نتنياهو أعلن عزمه ضم غور الأردن وشمالي البحر الميت، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، إذا فاز في الانتخابات ، مضيفا "سنضم كل المستوطنات في الضفة الغربية، ومناطق استراتيجية أخرى بالضفة الغربية". ? وأكد أن السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق ستكون إلى الأبد .
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أبو مازن يهدد نتنياهو بعد إعلان خطته لضم غور الأردن

في أول رد فعل رسمي على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه فرض السيادة على غور الأردن والبحر الميت ومستوطنات، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن حكومته ستنهي جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وما ترتب عليها من التزامات، حال فرضت حكومة الاحتلال سيادتها على غور الأردن وشمال البحر الميت أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مشددا على أنه من حق الفلسطينيين الدفاع عن حقوقهم وتحقيق أهدافهم بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج، خاصة وأن بأن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. بحسب روسيا اليوم.
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