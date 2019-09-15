نتنياهو يتحدى المجتمع الدولي ويجتمع في غور الأردن

تحرير:وكالات ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

نتنياهو

تعقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اجتماعا خاصا في غور الأردن بالضفة الغربية، إذ سيقترح بنيامين نتنياهو على الوزراء الموافقة على تقنين مستوطنة "ميفوت يريحو"، رغم معارضة السلطات القانونية. وذكر المدعي العام إيتاي أوفير، المستشار الأمني: "هناك عائق قانوني أمام الموافقة على مثل هذا القرار في هذه المرحلة"، وفقا لموقع "i24news" العبري. وأضاف أوفير أنه لا يوجد مبرر للتسرع في اعتماد نص تشريعي بشأن تقنين نص تأسس في عام 1999 وفقًا للنص، حيث تم اتخاذ قرار بتقديم مثل هذا الاقتراح في ضوء سياسة الحكومة لتعزيز المستوطنات اليهودية بالضفة.

كان نتنياهو قد أعلن اعتزامه إقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت، موضحًا أن هذا الإجراء سيطبق على الفور في حال فوزه بالانتخابات المقبلة. وتم تأجيل إعلان "صفقة القرن" بعدما تقرر إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل. يأتي تعهد نتنياهو بينما ينتظر المجتمع الدولي أن تكشف