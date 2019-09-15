ماذا يحدث لجسمك عند ممارسة التمرينات الرياضية؟

التمرينات الرياضية بشكل عام تحسن من ضغط الدم، مع خفض معدل ضربات القلب، والتقليل من معدلات الكوليسترول في الدم. وذلك وفقًا لمقال نشر في 2018
التمرينات الرياضية من أهم ما يجب أن تتبعه في حياتك اليومية، فعند الاستيقاظ مبكرًا وتناول وجبة صحية، يجب عليك ارتداء الملابس الرياضية، والاستعداد في الحال للركض لمسافات مناسبة، أو ممارسة رياضة المشي، من أجل حرق مزيد من السعرات الحرارية، ولكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند ممارسة الرياضة؟ ستجد أن كل عضلة تستجيب بشكل يفيد الصحة الداخلية، فإن كنت تعاني من مشكلة في التنفس، فالرياضة تستطيع أن تنظم لك التنفس بشكل صحي. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "live strong".
عند الاستعداد في الصباح لممارسة التمرينات الرياضية، استعد وكأنك ذاهب لأول يوم في العام الدراسي، فقم بتجهيز الحذاء الرياضي الخاص بك، مع تحضير الملابس الرياضية، بحيث تكون مريحة لك، ولا تشعر بالانزعاج عند ارتدائها، ولا تنسَ "الهاند فري"؛ من أجل الاستماع إلى موسيقى تحفيزية تشعرك بالحماس، إضافة إلى ذلك،
عند الاستعداد في الصباح لممارسة التمرينات الرياضية، استعد وكأنك ذاهب لأول يوم في العام الدراسي، فقم بتجهيز الحذاء الرياضي الخاص بك، مع تحضير الملابس الرياضية، بحيث تكون مريحة لك، ولا تشعر بالانزعاج عند ارتدائها، ولا تنسَ "الهاند فري"؛ من أجل الاستماع إلى موسيقى تحفيزية تشعرك بالحماس، إضافة إلى ذلك، ستلاحظ تغيرات كبيرة في كل من الحالة البدنية والعقلية، وسيشجعك ذلك على مزيد من الأنشطة الرياضية يوميا، إذ إن التمرينات الرياضية المنتظمة تساعد في التقليل من خطورة الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، والسمنة والتهاب المفاصل، وذلك وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وإذا تحدثنا عن التغييرات بشكل واضح، فيعتمد ذلك على نوع الرياضة الممارسة، ومدة ممارستها، ولكن بشكل عام ستلاحظ نموا في العضلات، وزيادة كبيرة في الطاقة، وجهازا مناعيا قويا لديه فاعلية كبيرة في مكافحة الأمراض التي تهاجمك، ولكن تتفاوت الفوائد من شخص لآخر، ويمكن أن تكون التحسينات في تكوين الجسم (نسبة العضلات إلى نسبة الدهون في الجسم) واضحة في الشهر الأول أو أول شهرين من برنامج التدريب، وإذا كنت ترغب في معرفة كيفية حدوث هذه التغييرات، ففي ما يلي الأشياء التي تحدث في جسمك عند ممارسة الرياضة بانتظام:
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1- القلب
تساعد التمرينات الرياضية في زيادة تدفق الدم في القلب، حيث تعمل على إرسال مزيد من الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية المهمة في الجسم والعضلات، إضافة إلى ذلك، التمرينات الرياضية بشكل عام تحسن من ضغط الدم، مع خفض معدل ضربات القلب، والتقليل من معدلات الكوليسترول في الدم، وذلك وفقًا لمقال نُشر في 2018.
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2- العضلات
إذا لم تقم بممارسة التمرينات الرياضية من قبل، فستكون هذه فرصة جيدة لتعلم ما تفعله بك الرياضة، فإذا كنت تعاني من ألم في العضلات أو العظام، فهى تمدك ببعض الفوائد التي يجب أن تضعها في اعتبارك؛ على سبيل المثال، تضمن لك نموا صحيا للعضلات، مع التخفيف من حدة الآلام إذا كنت تعاني من حالة مرضية مرتبطة بالعظام.
3- المخ
التمرين مفيد لجسمك لأسباب عديدة، حيث يزيد النشاط البدني من تدفق الدم، خاصة في المخ، ما قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف، وفقا لدراسة أجريت عام 2019 نشرت في BMC Public Health.
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4- الجهاز المناعي
على الرغم من أن التمرينات الرياضية لديها تأثير إيجابي فى خطورة تطور الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن تأثيرها فى نزلات البرد قد يكون أقل وضوحًا، ومع ذلك تشير إحدى النظريات إلى أن الزيادة في الدورة الدموية (وبالتالي الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء) يمكن أن تساعد الجسم على اكتشاف الأمراض، ومكافحتها بسرعة أكبر، إذ عليك ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، من أجل الحفاظ على الصحة الداخلية في الجسم، خاصة الأعضاء الحيوية.
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