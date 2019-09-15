ماذا يحدث لجسمك عند ممارسة التمرينات الرياضية؟

التمرينات الرياضية بشكل عام تحسن من ضغط الدم، مع خفض معدل ضربات القلب، والتقليل من معدلات الكوليسترول في الدم. وذلك وفقًا لمقال نشر في 2018

تحرير:إسراء سليمان ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

التمرينات الرياضية

التمرينات الرياضية من أهم ما يجب أن تتبعه في حياتك اليومية، فعند الاستيقاظ مبكرًا وتناول وجبة صحية، يجب عليك ارتداء الملابس الرياضية، والاستعداد في الحال للركض لمسافات مناسبة، أو ممارسة رياضة المشي، من أجل حرق مزيد من السعرات الحرارية، ولكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند ممارسة الرياضة؟ ستجد أن كل عضلة تستجيب بشكل يفيد الصحة الداخلية، فإن كنت تعاني من مشكلة في التنفس، فالرياضة تستطيع أن تنظم لك التنفس بشكل صحي. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "live strong".

عند الاستعداد في الصباح لممارسة التمرينات الرياضية، استعد وكأنك ذاهب لأول يوم في العام الدراسي، فقم بتجهيز الحذاء الرياضي الخاص بك، مع تحضير الملابس الرياضية، بحيث تكون مريحة لك، ولا تشعر بالانزعاج عند ارتدائها، ولا تنسَ "الهاند فري"؛ من أجل الاستماع إلى موسيقى تحفيزية تشعرك بالحماس، إضافة إلى ذلك،