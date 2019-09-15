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ماذا يحدث لجسمك عند ممارسة التمرينات الرياضية؟

التمرينات الرياضية بشكل عام تحسن من ضغط الدم، مع خفض معدل ضربات القلب، والتقليل من معدلات الكوليسترول في الدم. وذلك وفقًا لمقال نشر في 2018
تحرير:إسراء سليمان ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
التمرينات الرياضية
التمرينات الرياضية
التمرينات الرياضية من أهم ما يجب أن تتبعه في حياتك اليومية، فعند الاستيقاظ مبكرًا وتناول وجبة صحية، يجب عليك ارتداء الملابس الرياضية، والاستعداد في الحال للركض لمسافات مناسبة، أو ممارسة رياضة المشي، من أجل حرق مزيد من السعرات الحرارية، ولكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند ممارسة الرياضة؟ ستجد أن كل عضلة تستجيب بشكل يفيد الصحة الداخلية، فإن كنت تعاني من مشكلة في التنفس، فالرياضة تستطيع أن تنظم لك التنفس بشكل صحي. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "live strong".
عند الاستعداد في الصباح لممارسة التمرينات الرياضية، استعد وكأنك ذاهب لأول يوم في العام الدراسي، فقم بتجهيز الحذاء الرياضي الخاص بك، مع تحضير الملابس الرياضية، بحيث تكون مريحة لك، ولا تشعر بالانزعاج عند ارتدائها، ولا تنسَ "الهاند فري"؛ من أجل الاستماع إلى موسيقى تحفيزية تشعرك بالحماس، إضافة إلى ذلك،
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قلق الدراسة

كيف تساعد طفلك على التخلص من توتر بداية المدارس؟

قبل بداية العام الدراسي، تبدأ العائلات في التجهيز والاستعداد الجيد له، لكنهم قد يشعرون بالضيق والاختناق نوعًا ما، ولكن لا تشعر بالقلق، فإن هذا الشعور من الأشياء المعتادة في مثل هذه الأوقات، وبناءً على ذلك، أثبتت العديد من الدراسات أن بداية العام الدراسي تشكل مصدرا للتوتر والقلق لكل من الآباء والأطفال، فعليك أن تتغلب على هذا الإحساس، حاول قدر الإمكان أن تضع وقتا للمرح والتنزه؛ لتقليل مثل هذه الأعباء، ولا تتعامل كأنه إلزام عليك. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line".
حماية-الأطفال-في-الخريف

احمِ طفلك من تقلبات الجو بهذه النصائح

يصادف دخول المدارس فصل الخريف، فتتساقط الأوراق من الأشجار، وتبدأ التقلبات المناخية كل يوم معلنة عن اقتراب موعد فصل الشتاء. وفي مثل هذه الأوقات، يجب على الآباء اتخاذ بعض احتياطات الأمان؛ من أجل الحفاظ على صحة أطفالهم خلال العام الدراسي؛ فعلى سبيل المثال، يجب ارتداء بعض الملابس الثقيلة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، إذ تقل درجات الحرارة كثيرًا في فصل الخريف، تجنبًا للإصابة بنزلات البرد المتكررة والحساسية الموسمية. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "fore very mom".
منتجات العناية بالبشرة

احمي بشرتك من تقلبات الخريف المزعجة

تقلبات الطقس من الأمور المزعجة للكثير منا، خاصة الأمهات اللاتي يخشين إصابة أطفالهن بنزلات البرد نتيجة الانتقال من فصل الصيف إلى الخريف، ثم الدخول في أمطار وبرودة الشتاء، ولا يقتصر خطر التقلبات على الأمراض فقط، فالفتيات أيضا يواجهن الكثير من المشكلات التي تتعلق بالبشرة والشعر، فيحدث الجفاف في الصيف بسبب كثرة التعرق، وضرورة الترطيب في الشتاء، وتقلبات الخريف المزعجة التي ننتظرها الأيام المقبلة من الشهر الجاري. في السطور التالية نساعدك في التعرف على حيل لحماية بشرتك من تقلبات الخريف المزعجة.
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