إعفاء «أمين العليا للانتخابات الجزائرية» من منصبه

تحرير:وكالات ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ ص

الرئيس الجزائري

أصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، قرارًا بإعفاء الأمين العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مهامه، وفقا لصحيفة النهار الجزائرية. وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن "الرئيس الجزائري المؤقت، أعفى فؤاد مخلوف، الأمين العام للهيئة، من مهامه، تمهيدا لتأسيس اللجنة الجديدة وفقا للقانون الجديد الذي أقره مجلس النواب". ووقع كذلك عبد القادر بن صالح على القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن تأسيس سلطة وطنية مستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات في الجزائر، وكذلك على القانون المتعلق بتنظيم الانتخابات.

وحسب بيان الرئاسة، فإن التوقيع جاء بعد استيفاء كل الإجراءات التي ينص عليها الدستور، وبعد أن أبلغ المجلس الدستوري رئيس الدولة حولهما. ويترقب الشارع الجزائري الإعلان عن مشاريع القوانين المعدلة بشأن الانتخابات، والتي من شأنها تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات. وأقر مجلس الوزراء الجزائري، الإثنين