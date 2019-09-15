جريمة

ضبط 11 قضية تهريب جمركي بقيمة 1.5 مليون جنيه

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٩ ص
تهرب جمركي - أرشيفية
تهرب جمركي - أرشيفية
24 ساعة من الجهود المتواصلة للإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية فى إطار مواصلة الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 11 قضية تهريب في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، ضُبط خلالها (مستحضرات تجميل - إكسسوارات وهواتف محمولة - ساعات يد - عقاقير طبية - أسطوانات بلاى إستيشن - زيت شيشة إلكترونية - معدات طباعة مستعملة - مستلزمات إنتاج تكييف صحراوي).
بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا مليونا و152 ألفا و898 جنيهًا. وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: أمكن ضبط قضيتين بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة 35 ألف جنيه. فى مجال الأمن العام تم ضبط 45 قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، محاولة صعوده باخرة بدون تصريح، مخالفات السائقين،
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سعاد-الخولى

إحالة نائب محافظ الإسكندرية إلى جهاز محكمة الجنايات

أحال جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، اليوم الأحد، سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، للمحاكمة الجنائية للتحقيق في الكسب غير المشروع لـ900 ألف جنيه. وجاء في التحقيقات أنها بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع - مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية - حصلت لنفسها ولذويها أبنائها ريهام، وأحمد، ومحمد على عبد الرحيم أبو المجد، على كسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه.
عناصر-ارهابية (3)

الداخلية: مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 شرطيين بسيناء

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن مقتل مجموعة إرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء حال استعدادها لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، وقالت الوزارة في بيان صحفي لها، إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني بالوزارة بوجود مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة في محافظة شمال سيناء، وقيامهم بتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، مضيفة أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد أماكن المجموعة الإرهابية وأماكن ترددهم.
قوات-الشرطة (4)

كيف تصدت الشرطة لمروجي الكيف في 11 محافظة؟

لا تقل أهمية اقتلاع جذور الإرهاب من البلاد عن ملاحقة مروجي المواد المخدرة الذين يدمرون وقود الأمة ومستقبلها "الشباب"، الأمر الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية وتترجمه الأجهزة الأمنية على أرض الواقعة، وذلك من خلال جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات التي تواصل توجيه ضرباتها ضد مروجى المواد المخدرة، وشملت الحملة الأخيرة محافظات (الشرقية - القاهرة - البحيرة - الغربية - الإسكندرية - السويس - أسيوط - المنيا - مطروح – الإسماعيلية - جنوب سيناء).
تنقيب-عن-الاثار (1)

العثور على معبد بطلمي أسفل منزل في سوهاج

كشفت حملة أمنية لضباط مباحث شرطة السياحة والآثار في سوهاج، أمس السبت، عن معبد بطلمي في أثناء حفر موجه بالتربية والتعليم والتنقيب عن الأثار بمنزله بمدينة المنشاه بمعاونة 6 آخرين. وألقت الشرطة القبض على المتهمين، بينما أكدت لجنة من هيئة الأثار أن الاكتشاف يعود إلى العصر البطلمي. وكانت معلومات قد وصلت لضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، تفيد بقيام موجه بالتربية والتعليم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بمدينة المنشأة، والتي يعود تاريخها إلى العصر البطلمي.
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ورشة-سلاح

من المنيا إلى دمياط.. الشرطة تداهم ورش تصنيع السلاح

واصل ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة توجيه ضربات ضد حائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها من خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (المنيا، الدقهلية، دمياط) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي؛ وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تهريبها وترويجها والقائمين على ورش تصنيع الأسلحة.
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القبض على بطل فيديو ضرب سيدة في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تعرض سيدة للضرب على يد أحد الأشخاص في مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، إذ رصدت قوات الأمن انتشار الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وتبين بالفحص حدوث مشاجرة بين كل من مهندس زراعي "58 سنة" وطبيب بشري "53 سنة" مقيمين ببندر أولاد صقر؛ بسبب خلافات الجيرة (قضية منظورة أمام القضاء لذات السبب) وحال تدخل ممرضة بالعيادة الطبية الخاصة بالثاني لفض المشاجرة بينهما، اعتدى عليها الأول بالسب والضرب كما جاء في مقطع الفيديو.
قوات-الشرطة (2)

من أسوان للإسكندرية.. 31 يوما مطاردات لفرض هيبة الدولة

حملات أمنية مكبرة، مداهمات لبؤر إجرامية، مطاردات وملاحقات شرطية لعناصر إجرامية، وسيطرة على الأسواق.. تلخص هذه الكلمات توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه والتي تُرجمت على أرض الواقع من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكل المحافظات، كلٌّ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي طوال شهر أغسطس.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الداخلية تضبط 220 قطعة سلاح و282 قضية مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه بتحقيق التواجد الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 220 قطعة سلاح ناري و480 طلقة مختلفة الأعيرة و35 خزينة و225 قطعة سلاح أبيض بحوزة 193 متهما.
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