ضبط 11 قضية تهريب جمركي بقيمة 1.5 مليون جنيه

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٩ ص

تهرب جمركي - أرشيفية

24 ساعة من الجهود المتواصلة للإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية فى إطار مواصلة الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 11 قضية تهريب في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، ضُبط خلالها (مستحضرات تجميل - إكسسوارات وهواتف محمولة - ساعات يد - عقاقير طبية - أسطوانات بلاى إستيشن - زيت شيشة إلكترونية - معدات طباعة مستعملة - مستلزمات إنتاج تكييف صحراوي).

بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا مليونا و152 ألفا و898 جنيهًا. وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: أمكن ضبط قضيتين بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة 35 ألف جنيه. فى مجال الأمن العام تم ضبط 45 قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، محاولة صعوده باخرة بدون تصريح، مخالفات السائقين،

بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا مليونا و152 ألفا و898 جنيهًا. وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: أمكن ضبط قضيتين بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة 35 ألف جنيه.



فى مجال الأمن العام تم ضبط 45 قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، محاولة صعوده باخرة بدون تصريح، مخالفات السائقين، انتحال صفة، مخالفات مسطح مائي، صيد بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، سرقة، تسول)، وتنفيذ 311 حكما قضائيا متنوعا.



وشملت الجهود ضبط قضية بمضبوطات بلغت 1710 أقراص مخدرة، وضبط قضيتين (تزوير إذن السفر - هجرة غير شرعية). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.







