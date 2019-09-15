التعليم: غلق باب التقديم لمدرسة المجوهرات

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م

طارق شوقي وزير التعليم

وقال نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني محمد مجاهد إن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية في الحلي والمجوهرات بالعبور، تقدم لها أكثر من 500 طالب وطالبة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وسيجرى اختيار الأفضل طبقا لدرجات كل طالب في امتحان القبول، وأيضا مجموع الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أن المنهج الدراسي المطبق بالمدرسة يتكون من 3 محاور دراسية أساسية وهي: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي في الشركة الخاصة بالذهب شريك الوزارة في إنشاء المدرسة.

وأعلنت الوزارة، اليوم الأحد، غلق باب التقدم للمدرسة التكنولوجيا التطبيقية فى الحلى والمجوهرات بالعبور، وهي أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات. وتبدأ الوزارة خلال الفترة المقبلة في إجراء الاختبارات للمتقدمين في اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات، وإجراء