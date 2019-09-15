ظريف لأمريكا: إلقاء اللوم على إيران لن ينهي الكارثة

تحرير:وكالات ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م

وزير الخارجية الإيراني

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن "أمريكا أخفقت في إستراتيجية أقصى ضغط على إيران، وتحولت إلى أقصى خداع". وأفاد ظريف في تغريدة عبر "تويتر": "بعد أن فشل مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في أقصى ضغط، فإن واشنطن تلجأ إلى أقصى خداع ممكن". وتابع وزير الخارجية الإيراني: "الولايات المتحدة وعملاؤها عالقون في اليمن، بسبب وهم أن تفوق السلاح سيؤدي إلى نصر عسكري، وإلقاء اللوم على إيران لن ينهي الكارثة"، مؤكدا أن بلاده قبلت اتفاق الخامس عشر من أبريل لإنهاء الحرب.

كان بومبيو قد ألقى اللوم على إيران، أمس السبت، في هجوم بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية، وأعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية المسؤولية عنه، قائلا: "إن إيران شنت الآن هجوما غير مسبوق على إمدادات النفط العالمية". وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف