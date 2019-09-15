رياضة

بيكهام يواصل مباحثاته لضم ميسي من برشلونة

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
يواصل النجم الإنجليزي المعتزل، ديفيد بيكهام، سعيه لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف فريقه الجديد إنتر ميامي، والذي يستعد للمشاركة للمرة الأولى في الدوري الأمريكي في شهر مارس المقبل، وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية إرسال بيكهام منسق أعماله إلى العاصمة البريطانية لندن، من أجل مقابلة خورخي، والد ليونيل ميسي، من أجل بحث إمكانية ضم النجم الأرجنتيني إلى صفوف الفريق الأمريكي، وذلك رغبةً من بيكهام في ضم نجم للفريق يستقطب من خلاله باقي اللاعبين ووسائل الإعلام.
ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، مؤخرًا عن وجود بند في عقد ليونيل ميسي يتيح له الرحيل بالمجان عن صفوف برشلونة بنهاية الموسم الجاري. ومع ذلك أكد بارتوميو ثقته الكاملة في أن ميسي لن يرحل عن صفوف برشلونة، في الوقت الذي يستعد فيه العملاق الكتالوني للتقدم بعقد مدى الحياة لميسي. ويعد
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مصر-والكونغو (3)

تعرف على سر تأخر إعلان المدرب الجديد للمنتخب الوطني

تحدث الإعلامي إبراهيم فايق عن آخر تطورات التعاقد مع المدير الفني للمنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته عقب توديع مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال فايق في تصريحات عبر برنامجه «ملعب 9090» صباح اليوم، إن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر تم تحديده بالفعل بناءً على تأكيد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، وأكد أن المدير الفني الجديد هو إيهاب جلال، المدير الفني الحالي لفريق المصري البورسعيدي.
ايهاب-جلال

كواليس جديدة في مفاوضات إيهاب جلال لتدريب المنتخب

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك اتفاقا بين مسؤولي اللجنة الخماسية بالجبلاية، في حالة التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته عقب توديع مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، سيتم تركه لفترة مع فريق المصري، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن الاتفاق بين مسؤولي اللجنة الخماسية يرجع إلى منح المصري فرصة لتعيين مدرب بديل بعد رحيل إيهاب جلال حال إتمام التعاقد معه لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم.
نيمار‎

مبابي مبهور من مقصية نيمار في ستراسبورج

أعرب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن إعجابه بالهدف الذي سجله النجم البرازيلي نيمار، في فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورج بهدف نظيف، أمس السبت، ضمن مباريات الدوري الفرنسي، وأتى هدف نيمار في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة مقصية، وكتب مبابي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما هذا الهدف يا نيمار!"، ويأتي ذلك في أعقاب الحملة العنيفة التي يتعرض لها نيمار من جماهير الفريق الفرنسي التي رفعت لافتات مسيئة تعبيرًا عن غضبها من إبداء رغبته في الانتقال إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف.
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أنسو فاتي‎

برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام أوساسونا

سقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، أمام أوساسونا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أل سادار، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني، روبيرتو توريس سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك أنسو فاتي هدف التعادل للبلوجرانا، وأحرز آرثر ميلو الهدف الثاني، قبل أن يعود توريس ويضيف الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء، بهذا التعادل رفع الفريق الكتالوني رصيده 4 نقاط في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما حل أوساسونا في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.
نيمار (1)

سواريز يطالب بمنح نيمار حرية تحديد مصيره

يرى المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز أن النجم البرازيلي نيمار يجب أن يحصل على المساحة الكافية لتحديد مستقبله، في ظل التكهنات الكثيرة التي تحوم حول إمكانية عودته إلى برشلونة من جديد آتيًا من صفوف باريس سان جيرمان، وسبق أن شكّل نيمار إلى جانب سواريز والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ثلاثيا هجوميا مدمرا في صفوف العملاق الكتالوني في الفترة ما بين عامي 2014 و2017، قبل أن يرحل إلى صفوف الفريق الباريسي في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم والتي قدرت قيمتها بـ222 مليون يورو.
برشلونة‎

في غياب ميسي.. برشلونة يستهدف إسقاط أوساسونا

تتواصل اليوم السبت، مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يرحل حامل اللقب برشلونة، لمواجهة أوساسونا في تمام الساعة الخامسة عصرًا على ملعب أل سادار، ويحتل أوساسونا المركز السادس برصيد 4 نقاط، في الوقت الذي يوجد فيه العملاق الكتالوني في المركز العاشر برصيد 3 نقاط، وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف قبل اكتساح ريال بيتيس بنتيجة 5-2، ويتواصل غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة اليوم بسببب الإصابة في ساقه اليمنى.
ميسى

ميسي أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليا في إمارة موناكو بفرنسا، متغلبًا على الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وجاء اختيار الاتحاد الأوروبي لنجم البلوجرانا نظرًا لتألقه في النسخة الماضية من المسابقة القارية، رغم أن فريقه خرج من الدور نصف النهائي أمام ليفربول.
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