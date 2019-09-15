بيكهام يواصل مباحثاته لضم ميسي من برشلونة

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م

ليونيل ميسي

يواصل النجم الإنجليزي المعتزل، ديفيد بيكهام، سعيه لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف فريقه الجديد إنتر ميامي، والذي يستعد للمشاركة للمرة الأولى في الدوري الأمريكي في شهر مارس المقبل، وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية إرسال بيكهام منسق أعماله إلى العاصمة البريطانية لندن، من أجل مقابلة خورخي، والد ليونيل ميسي، من أجل بحث إمكانية ضم النجم الأرجنتيني إلى صفوف الفريق الأمريكي، وذلك رغبةً من بيكهام في ضم نجم للفريق يستقطب من خلاله باقي اللاعبين ووسائل الإعلام.

ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، مؤخرًا عن وجود بند في عقد ليونيل ميسي يتيح له الرحيل بالمجان عن صفوف برشلونة بنهاية الموسم الجاري. ومع ذلك أكد بارتوميو ثقته الكاملة في أن ميسي لن يرحل عن صفوف برشلونة، في الوقت الذي يستعد فيه العملاق الكتالوني للتقدم بعقد مدى الحياة لميسي. ويعد

ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، مؤخرًا عن وجود بند في عقد ليونيل ميسي يتيح له الرحيل بالمجان عن صفوف برشلونة بنهاية الموسم الجاري.



ومع ذلك أكد بارتوميو ثقته الكاملة في أن ميسي لن يرحل عن صفوف برشلونة، في الوقت الذي يستعد فيه العملاق الكتالوني للتقدم بعقد مدى الحياة لميسي.



ويعد ميسي مطمعا لكل الأندية العالمية بعد معرفتها بهذا البند في تعاقده، وترى صحيفة "ذا صن" البريطانية أن خطوة انتقال ميسي إلى الولايات المتحدة ستأتي في مرحلة ما، ومن ثم هناك طلبات مالية ضخمة يطلبها خورخي من ديفيد بيكهام للموافقة على الانتقال لصفوف فريقه الجديد، وهو الأمر الذي قد يعوق إتمام الصفقة.