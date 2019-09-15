مدبولي يوضح أسباب تراجع نمو الدول النامية

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

ألقى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، كلمة خلال افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الـ43 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، قال فيها إن العالم يشهد العديد من المتغيرات والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه معظم مناطق العالم، ومالها بالطبع من انعكاسات وآثار على مسيرة برامج النمو والتنمية في كثير من مجموعات الدول، خاصة الدول النامية ومجموعة الدول ذات الاقتصادات الناشئة والصاعدة، كما أن هناك حالة من التباطؤ تخيم على أجواء النمو الاقتصادي العالمي، بسبب تصاعد حدة التوترات التجارية بين أكبر قوتين تجاريتين في العالم،

وأوضح مدبولي، أن أمريكا واصلت رفع التعريفات الجمركية على واردات معينة من السلع الصينية، كما اتخذت الصين في المقابل إجراءات مضادة برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من وارداتها من الولايات المتحدة.وأضاف: "رغم ذلك، فإنه يبدو أنه تم التوصل خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين في شهر يونيو الماضي بمدينة أوساكا