تعرف على سر تأخر إعلان المدرب الجديد للمنتخب الوطني

تحرير:أحمد سيد ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

منتخب مصر

تحدث الإعلامي إبراهيم فايق عن آخر تطورات التعاقد مع المدير الفني للمنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته عقب توديع مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال فايق في تصريحات عبر برنامجه «ملعب 9090» صباح اليوم، إن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر تم تحديده بالفعل بناءً على تأكيد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، وأكد أن المدير الفني الجديد هو إيهاب جلال، المدير الفني الحالي لفريق المصري البورسعيدي.

وأضاف أن محمد فضل، عضو لجنة اتحاد الكرة، هو قائد فكرة تولي جلال المسؤولية، مضيفًا أن سر تأخر الإعلان بسبب وجود أزمة في الجهاز المعاون له، حيث يتمسك مدرب المصري بوجود جهازه المعاون إبراهيم حمد مدربا عاما للمنتخب. وأوضح فايق أنه، خلال الفترة المقبلة، سيتم الاستقرار على الجهاز المعاون وإعلان اسم المدير

وأضاف أن محمد فضل، عضو لجنة اتحاد الكرة، هو قائد فكرة تولي جلال المسؤولية، مضيفًا أن سر تأخر الإعلان بسبب وجود أزمة في الجهاز المعاون له، حيث يتمسك مدرب المصري بوجود جهازه المعاون إبراهيم حمد مدربا عاما للمنتخب.



وأوضح فايق أنه، خلال الفترة المقبلة، سيتم الاستقرار على الجهاز المعاون وإعلان اسم المدير الفني، مشددًا على أن طموحات إيهاب جلال تناسب المنتخب بشدة، مختتمًا بأن قيادة المنتخب مسؤولية كبيرة، خاصة أنه مدرب مصري لذلك فالضغوط ستكون أكبر عليه.



وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن أن هناك اتفاقا بين مسؤولي اللجنة الخماسية بالجبلاية، في حالة التعاقد مع إيهاب جلال، وقال المصدر في تصريحات خاصة إن الاتفاق بين مسؤولي اللجنة الخماسية يرجع إلى منح المصري فرصة لتعيين مدرب بديل بعد رحيل إيهاب جلال حال إتمام التعاقد معه لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم.



