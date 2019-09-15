رياضة

تعرف على سر تأخر إعلان المدرب الجديد للمنتخب الوطني

تحرير:أحمد سيد ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
منتخب مصر
منتخب مصر
تحدث الإعلامي إبراهيم فايق عن آخر تطورات التعاقد مع المدير الفني للمنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته عقب توديع مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال فايق في تصريحات عبر برنامجه «ملعب 9090» صباح اليوم، إن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر تم تحديده بالفعل بناءً على تأكيد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، وأكد أن المدير الفني الجديد هو إيهاب جلال، المدير الفني الحالي لفريق المصري البورسعيدي.
وأضاف أن محمد فضل، عضو لجنة اتحاد الكرة، هو قائد فكرة تولي جلال المسؤولية، مضيفًا أن سر تأخر الإعلان بسبب وجود أزمة في الجهاز المعاون له، حيث يتمسك مدرب المصري بوجود جهازه المعاون إبراهيم حمد مدربا عاما للمنتخب. وأوضح فايق أنه، خلال الفترة المقبلة، سيتم الاستقرار على الجهاز المعاون وإعلان اسم المدير
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ميسى

بيكهام يواصل مباحثاته لضم ميسي من برشلونة

يواصل النجم الإنجليزي المعتزل، ديفيد بيكهام، سعيه لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف فريقه الجديد إنتر ميامي، والذي يستعد للمشاركة للمرة الأولى في الدوري الأمريكي في شهر مارس المقبل، وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية إرسال بيكهام منسق أعماله إلى العاصمة البريطانية لندن، من أجل مقابلة خورخي، والد ليونيل ميسي، من أجل بحث إمكانية ضم النجم الأرجنتيني إلى صفوف الفريق الأمريكي، وذلك رغبةً من بيكهام في ضم نجم للفريق يستقطب من خلاله باقي اللاعبين ووسائل الإعلام.
ايهاب-جلال

كواليس جديدة في مفاوضات إيهاب جلال لتدريب المنتخب

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك اتفاقا بين مسؤولي اللجنة الخماسية بالجبلاية، في حالة التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته عقب توديع مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، سيتم تركه لفترة مع فريق المصري، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن الاتفاق بين مسؤولي اللجنة الخماسية يرجع إلى منح المصري فرصة لتعيين مدرب بديل بعد رحيل إيهاب جلال حال إتمام التعاقد معه لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم.
نيمار‎

مبابي مبهور من مقصية نيمار في ستراسبورج

أعرب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن إعجابه بالهدف الذي سجله النجم البرازيلي نيمار، في فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورج بهدف نظيف، أمس السبت، ضمن مباريات الدوري الفرنسي، وأتى هدف نيمار في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة مقصية، وكتب مبابي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما هذا الهدف يا نيمار!"، ويأتي ذلك في أعقاب الحملة العنيفة التي يتعرض لها نيمار من جماهير الفريق الفرنسي التي رفعت لافتات مسيئة تعبيرًا عن غضبها من إبداء رغبته في الانتقال إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف.
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ايهاب-جلال

كواليس جديدة في مفاوضات إيهاب جلال لتدريب المنتخب

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك اتفاقا بين مسؤولي اللجنة الخماسية بالجبلاية، في حالة التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته عقب توديع مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، سيتم تركه لفترة مع فريق المصري، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن الاتفاق بين مسؤولي اللجنة الخماسية يرجع إلى منح المصري فرصة لتعيين مدرب بديل بعد رحيل إيهاب جلال حال إتمام التعاقد معه لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم.
فتحي-مبروك‎

فتحي مبروك يتساءل عن سر غياب اسمه عن تدريب المنتخب

أبدى فتحي مبروك، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تعجبه من عدم ترشيحه لتدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، أو الاستمرار مدربا للأحمر لمدة موسم كامل، وقال فتحي مبروك، في تصريحات تليفزيونية: «كنت أسأل نفسي دائمًا، لماذا لا أستمر لمدة موسم كامل في تدريب الأهلي؟ ولكن في النهاية أحترم اتفاقي المسبق مع إدارة النادي بالوجود لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي»، كما أنه يتساءل دائمًا عن سر عدم ترشحه ضمن الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب الأول.
اجيرى-والجهاز-الفنى

ماذا قال مدرب المنتخب السابق في محاكمته بالتلاعب؟

تحدث خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، الذي تمت إقالته من تدريب الفراعنة عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019، عن محاكمته فيما يعرف بقضية التلاعب في النتائج في الدوري الإسباني، وجاء ذلك بعدما قررت محكمة في فالنسيا بإسبانيا إعادة التحقيق في قضية التلاعب بنتيجة مباراة في الدوري الإسباني تعود إلى 2011 بين ريال سرقسطة وليفانتي، والمتهم فيها 42 شخصًا منهم خافيير أجيري، الذي كان في ذلك الوقت مدربا لفريق ريال سرقسطة والتحقيق سيستمر حتى 30 سبتمبر.
منتخب-مصر

مصدر بالجبلاية يكشف عن الجهاز الفني الجديد للمنتخب

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تردد أنباء عن التوصل إلى اتفاق مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، وجهازه المعاون، عقب خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الإثنين، إن هذه الأنباء تضمنت تشكيل الجهاز الجديد على النحو التالي: حسن شحاتة رئيس الجهاز، وأحمد حسن مدير المنتخب، وضياء السيد المدرب الفني، وعبد الظاهر السقا المدرب المساعد.
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