عامر: الاحتياطي النقدي لمصر تجاوز الـ45 مليار دولار

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

طارق عامر- محافظ البنك المركزي

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح بفضل التنسيق التام بين السياسة النقدية والمالية والاقتصادية، موضحا أن هذا النجاح انعكس في ارتفاع معدلات النمو إلى 5.5% في الربع الثالث من العام المالي الماضي بجانب تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 12.8 مليار دولار في 2018- 2019، كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمستويات قياسية تجاوزت 45 مليار دولار نهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 15 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف، وقفزت المراكز المالية للبنوك في الخارج من 6 مليارات دولار إلى 18.9 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.

وأكد عامر خلال كلمته أمام الاجتماع الـ43 لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالقاهرة، اليوم الأحد، أن الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة للبنك على مدار السنوات الأربع الماضية ساهم في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والإجراءات التي اتخذها البنك