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عامر: الاحتياطي النقدي لمصر تجاوز الـ45 مليار دولار

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
طارق عامر- محافظ البنك المركزي
طارق عامر- محافظ البنك المركزي
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح بفضل التنسيق التام بين السياسة النقدية والمالية والاقتصادية، موضحا أن هذا النجاح انعكس في ارتفاع معدلات النمو إلى 5.5% في الربع الثالث من العام المالي الماضي بجانب تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 12.8 مليار دولار في 2018- 2019، كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمستويات قياسية تجاوزت 45 مليار دولار نهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 15 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف، وقفزت المراكز المالية للبنوك في الخارج من 6 مليارات دولار إلى 18.9 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.
وأكد عامر خلال كلمته أمام الاجتماع الـ43 لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالقاهرة، اليوم الأحد، أن الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة للبنك على مدار السنوات الأربع الماضية ساهم في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والإجراءات التي اتخذها البنك
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دولار

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع 3 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.43 جنيه للبيع، و16.33 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أيضا 16.43 جنيه للبيع، و16.33 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.45 جنيه للبيع، و16.35 جنيه للشراء.
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تصل إلى 19%| أسعار الفائدة الجديدة على قروض السيارات

تتنافس البنوك الحكومية والعاملة في مصر على تقديم أفضل العروض والتمويلات الخاصة بقروض السيارات، خاصة عقب قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 150 نقطة أساس خلال شهر أغسطس الماضي لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، وتقدم بعض البنوك للعملاء تمويلات بصيغة المرابحة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية للموظفين وأصحاب المهن الحرة. وسجلت قروض التجزئة في القطاع المصرفي نمو بمعدل 7.5%، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2019، في مقابل نحو 6.6%، و6.9% خلال نفس الفترة من عامي 2017 و2018 على الترتيب.
دولار

سعر الدولار اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.37 جنيه، ونحو 16.47 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في المصرف المتحد ليسجل نحو 16.44 جنيه للبيع، و16.34 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.49 جنيه للبيع، و16.39 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني نحو 16.45 جنيه للبيع، و16.35 جنيه للشراء.
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أسعار الذهب اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1488 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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الاقتصاد-المصري

كيف تحقق الحكومة معدل نمو 7% خلال 3 سنوات؟

تستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 7% خلال العام المالي 2021- 2022، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك المعدل يأتي من خلال عدة وسائل. وأكد معيط أن مصر حققت معدلات نمو اقتصادي بلغت نحو 5.6% خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، بينما تستهدف الحكومة خلال العام الجاري 2019- 2020 الوصول إلى نسبة 6%، ثم إلى 7% في العام المالي 2021- 2022. والنمو الاقتصادى عبارة عن التغير الإيجابى الذى يحدث فى مستوى إنتاج السلع والخدمات خلال فترة معينة، ما يساهم فى زيادة دخل الدولة.
البنك-المركزى

حقيقة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ردا على ما تردد بشأن اعتزام الحكومة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة، موضحا في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك الأنباء تماما، مُؤكداً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق للاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لأي سبب، مُشددا على أن أرصدة المُودعين بالبنوك هي أموال خاصة لأصحابها لا يحق للبنك الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى، وفقاً للمادة 97 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأن أن كل ما يثُار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
سبائك-ذهب (2)

265 مليون دولار زيادة في احتياطي الذهب بنهاية أغسطس

ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى مستوى 3.324 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 3.059 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 265 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، ويتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 44.969 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بلغت 53 مليون دولار.
اموال

3 عوامل أدت إلى تراجع عائد أدوات الدين لأدنى مستوى

تراجعت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة لأدنى مستوى لها منذ التعويم، خلال الأسبوع الجاري، حيث انخفض العائد على السندات أجل 5 سنوات بمعدل 1.37 نقطة أساس خلال عطاء أمس ليصل إلى 14.44%، في مقابل نحو 15.81% خلال الأسبوع الماضي، وانخفض العائد على السندات أجل 10 سنوات لتصل إلى 14.68% مقابل 15.55% بتراجع 87 نقطة أساس. كما تراجعت الفائدة على أذون الخزانة أجلى 91 و273 يومًا 1.5%، لكل منهما، لينخفض المتوسط المرجح للفائدة إلى 16.44% مقابل 17.9%، وانخفض العائد على أذون أجل 273 يومًا إلى 16.378% مقابل 17.882%.
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