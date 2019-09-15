سليم سحاب بدار الأوبرا اليوم في حفل بالمسرح الكبير

تحرير:التحرير ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

سليم سحاب

يحيي المايسترو الكبير سليم سحاب وفرقته، مساء اليوم الأحد، حفلا موسيقيا وغنائيا تحت عنوان "سحابيات" وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. ويقدم سليم سحاب خلال الحفل باقة متميزة ومتنوعة من زمن الفن الجميل، منها "حب الدنيا" لبليغ حمدي، و"أنت عمري" لمحمد عبد الوهاب، و"نعم يا حبيبى" لكمال الطويل، و"حكاية غرامى" و"ليالى الأنس" و"بنادى عليك" لفريد الأطرش، و"حبيتك بالصيف" للأخوين رحباني، و"لحن الوفاء" لرياض السنباطي، و"تمر حنة" لمحمد الموجي، و"يا عيني على قلبي" موسيقى فتافيت السكر لمحمد فوزي.

سليم سحاب هو موسيقي ومايسترو مصري لبناني، ولد في فلسطين عام 1941، ونشأ في القاهرة، درس الموسيقى في روسيا حيث حصل على شهادة في قيادة الكورال الموسيقية من معهد "جنيسين" في 1971، وفي 1976 حصل على دبلوم قيادة أوركسترا سيمفوني من معهد تشايكوفسكي الموسيقي بموسكو، وعاد إلى لبنان عام 1977 ليكتب مقالات موسيقية