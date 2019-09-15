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سليم سحاب بدار الأوبرا اليوم في حفل بالمسرح الكبير

تحرير:التحرير ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
سليم سحاب
سليم سحاب
يحيي المايسترو الكبير سليم سحاب وفرقته، مساء اليوم الأحد، حفلا موسيقيا وغنائيا تحت عنوان "سحابيات" وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. ويقدم سليم سحاب خلال الحفل باقة متميزة ومتنوعة من زمن الفن الجميل، منها "حب الدنيا" لبليغ حمدي، و"أنت عمري" لمحمد عبد الوهاب، و"نعم يا حبيبى" لكمال الطويل، و"حكاية غرامى" و"ليالى الأنس" و"بنادى عليك" لفريد الأطرش، و"حبيتك بالصيف" للأخوين رحباني، و"لحن الوفاء" لرياض السنباطي، و"تمر حنة" لمحمد الموجي، و"يا عيني على قلبي" موسيقى فتافيت السكر لمحمد فوزي.
سليم سحاب هو موسيقي ومايسترو مصري لبناني، ولد في فلسطين عام 1941، ونشأ في القاهرة، درس الموسيقى في روسيا حيث حصل على شهادة في قيادة الكورال الموسيقية من معهد "جنيسين" في 1971، وفي 1976 حصل على دبلوم قيادة أوركسترا سيمفوني من معهد تشايكوفسكي الموسيقي بموسكو، وعاد إلى لبنان عام 1977 ليكتب مقالات موسيقية
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سيد-درويش

سيد درويش.. فنان الشعب وصوت ثورة 1919

الراحل سيد درويش لم يكن فقط باعثًا لنهضة موسيقية عربية، وأحد أهم الموسيقيين العرب على مدى التاريخ، ولكنه كان "فنان الشعب" بالفعل، حيث نقل الموسيقى التي كانت مقصورة على فئة خاصة لعموم الشعب، كان يُخفي تحت عمامته ثورة غاضبة قلبت كل الموازين في الأسلوب التقليدي للغناء في عصره وما تلاه، لم يكتف بذلك فجعل من هذه الثورة ثورة أكبر وأهم، حيث استخدم صوته وألحانه الخالدة في الجهاد الوطني والإصلاح الاجتماعي، وشارك في حث الجماهير على الثورة ضد الإنجليز عام 1919.
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نصيحة تامر حسني لأحد معجبيه: أنا كمان اشتغلت في فندق

وجه المطرب تامر حسني، رسالة إلى أحد معجبيه التقط معه صورة قبل أحيائه حفلا غنائيا بأحد الفنادق الشهيرة. ونشر "تامر" صورة له مع الشا عبر "فيسبوك"، معلّقا: "الشاب الجميل ده شافني داخل أغني في فرح وقفني وقالي أنا بشتغل ويتر هنا في الفندق وحبيبتي سابتني النهارده وأنا زعلان أوي بس أول ما شفتك فرحت عشان بحبك جدا، وطلب مني نتصور بموبايلي وأنا اللي أنزل صورته عندي عشان يفرح، وقالي أنا اسمي محمود، كان نفسي اتكلم معاه بس كنت داخل أغني، المهم يا محمود يا جميل بما إني معرفش الأسباب اللي بعدتكوا عن بعض، وبما إني مش ناسي الحزن اللي كان في عينيك هكلمك هنا".
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مدير أعمال عاصي الحلاني يكشف تفاصيل حالته الصحية

حادث تعرض له الفنان عاصي الحلاني، حيث سقط من على حصانه منذ أيام، وتعرض لإصابات، وقال شريف ضياء، مدير أعمال الفنان، فى تصريحات لـ«التحرير»، إنه تعرض لكسر فى إصبع يده اليسرى، وتم إجراء عملية جراحية له، وطالبه الطبيب بالراحة لمدة أسبوع، وأكد أنه أصبح بخير وخرج من المستشفى، وسيعود قريبا لجمهوره. عاصي الحلاني حل ضيفا مع الإعلامية التونسية عائشة عثمان، في برنامجها "عايشة شو" فى مايو الماضي، وقال إنه نوّع كثيرًا في تقديم الأغاني، وكان خائفًا من عدم تقبل الجمهور لاختلافه المستمر، موضحًا أنه يرى أن إصدار ألبوم أحيانا يظلم بعض الأغاني.
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عمر-خيرت

الأحد.. عمر خيرت في ختام مهرجان القلعة

يختتم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، فعاليات دورته الـ28، مساء الأحد، 1 سبتمبر. ويعزف الموسيقار عمر خيرت في العاشرة مساءً، مختارات من أهم مؤلفاته التى وضعها على مدى مشواره الفنى الطويل، ومنها "العرافة، العطور الساحرة، قضية عم أحمد، وجه القمر، زى الهوا، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا"، وغيرها، ويسبقه عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية وتقدم مجموعة من الاستعراضات التى تعبر عن بعض المظاهر والعادات والتقاليد في صعيد مصر.
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مجدي صابر: 60 ألف زائر في أول أسبوع من مهرجان القلعة

قال رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور مجدي صابر، إن عدد زوار الدورة الـ28 من مهرجان "القلعة للموسيقى والغناء"، تخطى حاجز الـ60 ألف زائر، خلال فعاليات الأسبوع الأول من المهرجان، وأكد "صابر" أن هذا الرقم يعد نجاحا كبيرا وهاما، لهذا الحدث الثقافي الكبير. وأضاف أن المهرجان يعد متنفسا للشعب المصري وللمواطن البسيط، حيث تنتقل أرقى العروض الفنية، خارج أسوار الأوبرا، إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي، هذا الصرح العريق الذي يبهر العالم، نقلا عن أنباء الشرق الأوسط.
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تفاصيل افتتاح محكى القلعة.. تكريم الحجار والحلو(صور)

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا. وبدأ احتفال "محكى القلعة" مساء اليوم، بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية، ثم بدأت مراسم الافتتاح في الساعة الثامنة مساءً، وقدّم فريق "براس ساوند باند" للنفخ والإيقاع عددًا من أشهر المؤلفات الغربية والشرقية.
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عزت أبو عوف «الفنان الشامل».. رحلة عمرها 50 عامًا

إطلالته الأنيقة لم تكن سوى خير تعبير عن فنان شامل أثرى الفن المصرى والعربى منذ ظهوره على الساحة نهاية الستينيات، كان أنيقا فى موسيقاه التى قدم لونها لأول مرة فى الوطن العربى متحديا السائد آنذاك، أنيقا أيضا فى أعماله السينمائية والدرامية بعدما حول مساره من الغناء للتمثيل. عزت أبو عوف الأنيق فنا وأسلوبا وتعليما، ذلك الشاب ابن أحد الضباط الأحرار الذى سطر مشوارا حافلا فى الموسيقى والغناء والتمثيل، قدم أول فرقة موسيقية عائلية تضم شقيقاته، ثم احترف التمثيل وتفوق على نفسه ليصبح واحدا من أعمدة السينما حتى رحيله في 1 يوليو 2019 عن عمر يناهز 71 عامًا.
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